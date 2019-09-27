Дания: Суперлига Дании 2019-2020

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  4. Суперлига Дании 2019-2020
Люнгбю
2:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 3093
Хобро
0'
8' Желтая карточка
Йеспер Чристджансен
1:0
27' Гол
Gustav Marcussen
61' Желтая карточка
Christian Cappis
67' Желтая карточка
Emmanuel Sabbi
70' Желтая карточка
Путрос Франс Диа
2:0
80' Гол
Да Силва Патрик
87' Желтая карточка
Kasper Enghardt
2:1
89' Гол
Imed Louati
90'+4
31
Thomas
Mikkelsen
III
18
Шиембе
Кевин
14
Nikolaj
Geertsen
21
Kasper
Enghardt
9
Фосгаард
Лассе
30
Ромер
Марсель
7
Йеспер
Чристджансен
4
Да
Силва
Патрик
10
Чорлу
Резан
16
Нильсен
Эмиль
8
Gustav
Marcussen
1
Jesper
Rask
3
Jesper
Boege
5
Ахмедходжич
Анел
24
Rasmus
Minor
Petersen
6
Nicholas
Gotfredsen
20
Тюхосен
Оливер
18
Christian
Cappis
14
Педерсен
Миккель
11
Emmanuel
Sabbi
9
Imed
Louati
19
Кристофферсен
Юлиан
Люнгбю
3-4-3
Хобро
4-4-2

Ход матча

8'
Йеспер Чристджансен
 
27'
Gustav Marcussen
(Чорлу Резан)
1:0
60'
Гюткьяер Фредерик
Чорлу Резан
 
61'
 
Christian Cappis
67'
 
Emmanuel Sabbi
70'
 
Путрос Франс Диа
Nicholas Gotfredsen
70'
 
Путрос Франс Диа
80'
Да Силва Патрик
2:0
81'
Kasper Joergensen
Да Силва Патрик
 
82'
 
Yosef Samuel
Тюхосен Оливер
84'
Andre Riel
Нильсен Эмиль
 
87'
Kasper Enghardt
 
89'
2:1
Imed Louati
(Christian Cappis)
90'
 
Don Deedson Louicius
Imed Louati

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 7
  • 0 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 45 Владение мячом, % 55

Предыдущие игры

Люнгбю Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Силькеборг 2:3 Люнгбю Люнгбю 0:3 Митьюлланд Фремад Амагер 1:1 Люнгбю Хорсенс 2:1 Люнгбю
Люнгбю 2:0 Раннерс Эсбьерг 1:0 Люнгбю Копенгаген 2:0 Люнгбю Люнгбю 2:1 Орхус Люнгбю 0:3 Сённерйюск Оденсе 4:1 Люнгбю Люнгбю 2:0 Ольборг Люнгбю 1:0 Хельсингёр Люнгбю 1:0 ХБ Кеге Вендсиссель 2:2 Люнгбю Люнгбю 2:1 Вендсиссель Хельсингёр 1:2 Люнгбю Люнгбю 2:0 Нествед Роскилле 1:2 Люнгбю Фремад Амагер 4:3 Люнгбю Люнгбю 1:1 ХБ Кеге
Хобро Последние 20 матчей: +6 =9 -5
Хобро 1:1 Сённерйюск Хобро 2:1 Копенгаген Вайгорд 2:1 Хобро Нордшелланн 2:1 Хобро
Хобро 0:0 Оденсе Митьюлланд 1:1 Хобро Хобро 0:2 Брондбю Силькеборг 2:3 Хобро Хобро 2:2 Раннерс Эсбьерг 1:1 Хобро Хобро 1:1 Орхус Хобро 0:0 Фредерисия Хорсенс 1:1 Хобро Виборг 0:2 Хобро Хобро 1:0 Виборг Вайле 0:2 Хобро Хобро 0:1 Вайле Ольборг 1:1 Хобро Хобро 3:2 Вендсиссель Раннерс 1:0 Хобро

Последние игры между собой

Люнгбю: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
Хобро: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
Люнгбю 0:3 Хобро Суперлига Дании Хобро 3:0 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 1:1 Хобро Первый дивизион Хобро 3:0 Люнгбю Первый дивизион
Люнгбю 2:0 Хобро Первый дивизион Хобро 1:0 Люнгбю Первый дивизион Люнгбю 2:1 Хобро Первый дивизион Люнгбю 0:0 Хобро Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 10 8 2 0 14 - 2 26
2. Копенгаген 10 7 2 1 16 - 7 23
3. Орхус 10 5 2 3 14 - 7 17
4. Брондбю 10 5 1 4 18 - 16 16
5. Нордшелланн 10 5 1 4 18 - 16 16
6. Люнгбю 11 5 0 6 13 - 19 15
7. Оденсе 10 4 2 4 14 - 11 14
8. Раннерс 10 4 2 4 15 - 12 14
9. Сённерйюск 10 2 6 2 11 - 10 12
10. Хобро 11 2 6 3 13 - 15 12
11. Ольборг 10 3 2 5 15 - 12 11
12. Хорсенс 10 3 1 6 8 - 18 10
13. Эсбьерг 10 2 2 6 7 - 16 8
14. Силькеборг 10 0 3 7 12 - 27 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lyngby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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