Дания: Суперлига Дании 2019-2020
8' Желтая карточкаЙеспер Чристджансен
1:0
27' ГолGustav Marcussen
61' Желтая карточкаChristian Cappis
67' Желтая карточкаEmmanuel Sabbi
70' Желтая карточкаПутрос Франс Диа
2:0
80' ГолДа Силва Патрик
87' Желтая карточкаKasper Enghardt
2:1
89' ГолImed Louati
18
Шиембе
Кевин
10
Чорлу
Резан
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Шиембе КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Чорлу РезанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 Andre RielНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Christian Nielsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
21 Yosef Samuel
-
-
-
Главный тренер: Петер Соренсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
27'
1:0
61'
67'
70'
80'
2:0
87'
89'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
4 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 6
-
4 Угловые 7
-
0 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
45 Владение мячом, % 55
Предыдущие игры
Люнгбю Последние 20 матчей: +10 =2 -8Силькеборг 2:3 Люнгбю Люнгбю 0:3 Митьюлланд Фремад Амагер 1:1 Люнгбю Хорсенс 2:1 Люнгбю
Люнгбю 2:0 Раннерс Эсбьерг 1:0 Люнгбю Копенгаген 2:0 Люнгбю Люнгбю 2:1 Орхус Люнгбю 0:3 Сённерйюск Оденсе 4:1 Люнгбю Люнгбю 2:0 Ольборг Люнгбю 1:0 Хельсингёр Люнгбю 1:0 ХБ Кеге Вендсиссель 2:2 Люнгбю Люнгбю 2:1 Вендсиссель Хельсингёр 1:2 Люнгбю Люнгбю 2:0 Нествед Роскилле 1:2 Люнгбю Фремад Амагер 4:3 Люнгбю Люнгбю 1:1 ХБ Кеге
Хобро Последние 20 матчей: +6 =9 -5Хобро 1:1 Сённерйюск Хобро 2:1 Копенгаген Вайгорд 2:1 Хобро Нордшелланн 2:1 Хобро
Последние игры между собой
Люнгбю: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
Хобро: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|10
|8
|2
|0
|14 - 2
|26
|2.
|Копенгаген
|10
|7
|2
|1
|16 - 7
|23
|3.
|Орхус
|10
|5
|2
|3
|14 - 7
|17
|4.
|Брондбю
|10
|5
|1
|4
|18 - 16
|16
|5.
|Нордшелланн
|10
|5
|1
|4
|18 - 16
|16
|6.
|Люнгбю
|11
|5
|0
|6
|13 - 19
|15
|7.
|Оденсе
|10
|4
|2
|4
|14 - 11
|14
|8.
|Раннерс
|10
|4
|2
|4
|15 - 12
|14
|9.
|Сённерйюск
|10
|2
|6
|2
|11 - 10
|12
|10.
|Хобро
|11
|2
|6
|3
|13 - 15
|12
|11.
|Ольборг
|10
|3
|2
|5
|15 - 12
|11
|12.
|Хорсенс
|10
|3
|1
|6
|8 - 18
|10
|13.
|Эсбьерг
|10
|2
|2
|6
|7 - 16
|8
|14.
|Силькеборг
|10
|0
|3
|7
|12 - 27
|3
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