Украина: Премьер-лига 2019-2020

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Динамо Киев
 
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Стадион:
Днепр-1

Предыдущие игры

Динамо Киев Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Мариуполь 0:1 Динамо Киев Ворскла 0:5 Динамо Киев Динамо Киев 1:0 Мальмё Динамо Киев 1:2 Десна
Заря 2:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Олимпик Донецк Динамо Киев 3:3 Брюгге Динамо Киев 1:2 Шахтёр Донецк Брюгге 1:0 Динамо Киев Львов 0:3 Динамо Киев Карпаты 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 2:1 Шахтёр Донецк Брентфорд 0:0 Динамо Киев Александрия 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 2:1 Львов Шахтёр Донецк 1:1 Динамо Киев Динамо Киев 2:1 Мариуполь Динамо Киев 1:1 Заря Динамо Киев 1:1 Александрия Львов 0:1 Динамо Киев
Днепр-1 Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Днепр-1 2:0 Карпаты Александрия 2:0 Днепр-1 Днепр-1 2:1 Колос Ковалёвка Днепр-1 2:3 Львов
Ворскла 1:1 Днепр-1 Днепр-1 0:1 Десна Заря 1:1 Днепр-1 Днепр-1 2:0 Олимпик Донецк Николаев 0:2 Днепр-1 Днепр-1 3:1 Колос Ковалёвка Оболонь-Бровар 1:1 Днепр-1 Прикарпатье 4:0 Днепр-1 Днепр-1 3:3 Ингулец Балканы 0:2 Днепр-1 Днепр-1 1:0 Авангард Краматорск Днепр-1 0:2 Шахтёр Донецк Днепр-1 7:0 Сумы Днепр-1 2:0 Ворскла Волынь 1:1 Днепр-1 Днепр-1 4:0 Агробизнес

Последние игры между собой

Динамо Киев: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Днепр-1: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Днепр-1 1:4 Динамо Киев Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 8 8 0 0 24 - 6 24
2. Динамо Киев 8 4 2 2 16 - 7 14
3. Десна 8 4 2 2 9 - 4 14
4. Александрия 8 4 1 3 10 - 11 13
5. Заря 8 3 3 2 12 - 10 12
6. Днепр-1 8 3 2 3 10 - 9 11
7. Колос Ковалёвка 8 3 2 3 7 - 10 11
8. Мариуполь 8 2 3 3 7 - 11 9
9. Карпаты 8 2 2 4 6 - 11 8
10. Ворскла 8 2 1 5 8 - 14 7
11. Львов 8 2 0 6 7 - 14 6
12. Олимпик Донецк 8 1 2 5 5 - 14 5
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Киев - Днепр-1

    До начала игры, которая состоится 29.09.2019, осталось 2 дня 12 часов 33 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Динамо Киев - Днепр-1
    Динамо Киев
    96.9% (63)
    Ничья
    3.1% (2)
    Днепр-1
    0% (0)
    2:0 Динамо Киев
    44.6% (29)
    3:0 Динамо Киев
    18.5% (12)
    3:1 Динамо Киев
    10.8% (7)
    2:1 Динамо Киев
    10.8% (7)
    1:0 Динамо Киев
    9.2% (6)
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