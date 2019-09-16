Украина: Премьер-лига 2019-2020
Динамо Киев
Позже
Стадион: Олимпийский (Киев)
Днепр-1
Предыдущие игры
Динамо Киев Последние 20 матчей: +10 =7 -3Мариуполь 0:1 Динамо Киев Ворскла 0:5 Динамо Киев Динамо Киев 1:0 Мальмё Динамо Киев 1:2 Десна
Заря 2:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Олимпик Донецк Динамо Киев 3:3 Брюгге Динамо Киев 1:2 Шахтёр Донецк Брюгге 1:0 Динамо Киев Львов 0:3 Динамо Киев Карпаты 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 2:1 Шахтёр Донецк Брентфорд 0:0 Динамо Киев Александрия 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 2:1 Львов Шахтёр Донецк 1:1 Динамо Киев Динамо Киев 2:1 Мариуполь Динамо Киев 1:1 Заря Динамо Киев 1:1 Александрия Львов 0:1 Динамо Киев
Днепр-1 Последние 20 матчей: +10 =5 -5Днепр-1 2:0 Карпаты Александрия 2:0 Днепр-1 Днепр-1 2:1 Колос Ковалёвка Днепр-1 2:3 Львов
Ворскла 1:1 Днепр-1 Днепр-1 0:1 Десна Заря 1:1 Днепр-1 Днепр-1 2:0 Олимпик Донецк Николаев 0:2 Днепр-1 Днепр-1 3:1 Колос Ковалёвка Оболонь-Бровар 1:1 Днепр-1 Прикарпатье 4:0 Днепр-1 Днепр-1 3:3 Ингулец Балканы 0:2 Днепр-1 Днепр-1 1:0 Авангард Краматорск Днепр-1 0:2 Шахтёр Донецк Днепр-1 7:0 Сумы Днепр-1 2:0 Ворскла Волынь 1:1 Днепр-1 Днепр-1 4:0 Агробизнес
Последние игры между собой
Динамо Киев: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Днепр-1: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|8
|8
|0
|0
|24 - 6
|24
|2.
|Динамо Киев
|8
|4
|2
|2
|16 - 7
|14
|3.
|Десна
|8
|4
|2
|2
|9 - 4
|14
|4.
|Александрия
|8
|4
|1
|3
|10 - 11
|13
|5.
|Заря
|8
|3
|3
|2
|12 - 10
|12
|6.
|Днепр-1
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|7.
|Колос Ковалёвка
|8
|3
|2
|3
|7 - 10
|11
|8.
|Мариуполь
|8
|2
|3
|3
|7 - 11
|9
|9.
|Карпаты
|8
|2
|2
|4
|6 - 11
|8
|10.
|Ворскла
|8
|2
|1
|5
|8 - 14
|7
|11.
|Львов
|8
|2
|0
|6
|7 - 14
|6
|12.
|Олимпик Донецк
|8
|1
|2
|5
|5 - 14
|5
Динамо Киев
96.9% (63)
Ничья
3.1% (2)
Днепр-1
0% (0)
2:0 Динамо Киев
44.6% (29)
3:0 Динамо Киев
18.5% (12)
3:1 Динамо Киев
10.8% (7)
2:1 Динамо Киев
10.8% (7)
1:0 Динамо Киев
9.2% (6)
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