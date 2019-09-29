Украина: Премьер-лига 2019-2020
Олимпик Донецк
0:0
Первый тайм: 17'
Стадион: Динамо им. Валерия Лобановского
Заря
11
Ксёнз
Павел
31
Имери
Демир
70
Fabinho3
25
Дийе
Матар
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Ксёнз ПавелЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Имери ДемирПолузащитник
-
70 Fabinho3Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Дийе МатарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Зотко ИванЗащитник
-
47 Вантух РоманЗащитник
- Полузащитник
-
77 Салу ДраманПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Vicente Fernandez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
76 Шалфеев ЕгорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Громов АртёмНападающий
-
25 Maksym Bilyk
-
Главный тренер: Скрипник Виктор
Предыдущие игры
Олимпик Донецк Последние 20 матчей: +4 =8 -8Львов 0:1 Олимпик Донецк Мариуполь 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:4 Шахтёр Донецк Динамо Киев 1:1 Олимпик Донецк
Олимпик Донецк 1:3 Карпаты Александрия 2:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:1 Колос Ковалёвка Днепр-1 2:0 Олимпик Донецк Ворскла 2:2 Олимпик Донецк Карпаты 3:3 Олимпик Донецк Арсенал-Киев 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 2:1 Черноморец Од Десна 2:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Олимпик Донецк 3:2 Карпаты Олимпик Донецк 2:0 Арсенал-Киев Черноморец Од 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:2 Десна Олимпик Донецк 1:2 Динамо Киев Александрия 1:1 Олимпик Донецк
Заря Последние 20 матчей: +7 =7 -6Заря 0:0 Мариуполь Шахтёр Донецк 4:3 Заря Заря 2:2 Динамо Киев Заря 2:2 Эспаньол
Карпаты 0:1 Заря Эспаньол 3:1 Заря Заря 1:2 Александрия Заря 1:0 ЦСКА София Колос Ковалёвка 1:3 Заря ЦСКА София 1:1 Заря Заря 1:1 Днепр-1 Заря 1:0 Будучность Ворскла 0:1 Заря Будучность 1:3 Заря Мариуполь 3:1 Заря Заря 3:1 Александрия Львов 0:0 Заря Заря 0:1 Шахтёр Донецк Динамо Киев 1:1 Заря Заря 0:1 Мариуполь
Последние игры между собой
Олимпик Донецк: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 5
Заря: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|9
|9
|0
|0
|28 - 6
|27
|2.
|Динамо Киев
|9
|5
|2
|2
|18 - 7
|17
|3.
|Десна
|9
|5
|2
|2
|13 - 4
|17
|4.
|Александрия
|9
|5
|1
|3
|12 - 11
|16
|5.
|Колос Ковалёвка
|9
|4
|2
|3
|9 - 11
|14
|6.
|Заря
|0:0
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|7.
|Днепр-1
|9
|3
|2
|4
|10 - 11
|11
|8.
|Мариуполь
|9
|2
|3
|4
|7 - 15
|9
|9.
|Карпаты
|9
|2
|2
|5
|7 - 13
|8
|10.
|Ворскла
|9
|2
|1
|6
|8 - 18
|7
|11.
|Львов
|9
|2
|0
|7
|7 - 16
|6
|12.
|Олимпик Донецк
|0:0
|9
|1
|3
|5
|5 - 14
|6
Олимпик Донецк
15% (23)
Ничья
14.4% (22)
Заря
70.6% (108)
1:2 Заря
40.5% (62)
0:1 Заря
24.2% (37)
1:1 Ничья
11.1% (17)
2:1 Олимпик Донецк
8.5% (13)
0:2 Заря
4.6% (7)
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