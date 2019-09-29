Украина: Премьер-лига 2019-2020

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Олимпик Донецк
0:0
Первый тайм: 17'

Стадион:
Заря
0' 17'
1
Крынский
Владимир
11
Ксёнз
Павел
4
Гришко
Дмитрий
16
Лукьянчук
Павел
42
Пасич
Евгений
44
Цымбалюк
Евгений
31
Имери
Демир
70
Fabinho3
89
Политыло
Сергей
19
До
Коуто
Тейшейра
Максим
25
Дийе
Матар
30
Шевченко
Никита
18
Тымчик
Александр
15
Вернидуб
Виталий
20
Абу-Ханна
Джоэл
98
Чеберко
Евгений
7
Кочергин
Владислав
21
Иванисеня
Дмитрий
80
Юрченко
Владлен
17
Леднёв
Богдан
22
Кабаев
Владислав
31
Русин
Назарий
Олимпик Донецк
Заря

Предыдущие игры

Олимпик Донецк Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Львов 0:1 Олимпик Донецк Мариуполь 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:4 Шахтёр Донецк Динамо Киев 1:1 Олимпик Донецк
Олимпик Донецк 1:3 Карпаты Александрия 2:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:1 Колос Ковалёвка Днепр-1 2:0 Олимпик Донецк Ворскла 2:2 Олимпик Донецк Карпаты 3:3 Олимпик Донецк Арсенал-Киев 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 2:1 Черноморец Од Десна 2:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Олимпик Донецк 3:2 Карпаты Олимпик Донецк 2:0 Арсенал-Киев Черноморец Од 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:2 Десна Олимпик Донецк 1:2 Динамо Киев Александрия 1:1 Олимпик Донецк
Заря Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Заря 0:0 Мариуполь Шахтёр Донецк 4:3 Заря Заря 2:2 Динамо Киев Заря 2:2 Эспаньол
Карпаты 0:1 Заря Эспаньол 3:1 Заря Заря 1:2 Александрия Заря 1:0 ЦСКА София Колос Ковалёвка 1:3 Заря ЦСКА София 1:1 Заря Заря 1:1 Днепр-1 Заря 1:0 Будучность Ворскла 0:1 Заря Будучность 1:3 Заря Мариуполь 3:1 Заря Заря 3:1 Александрия Львов 0:0 Заря Заря 0:1 Шахтёр Донецк Динамо Киев 1:1 Заря Заря 0:1 Мариуполь

Последние игры между собой

Олимпик Донецк: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 5
Заря: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 2
Олимпик Донецк 1:1 Заря Премьер-лига Заря 0:0 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 3:3 Заря Премьер-лига Заря 0:2 Олимпик Донецк Премьер-лига
Заря 2:0 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 1:1 Заря Премьер-лига Олимпик Донецк 0:2 Заря Премьер-лига Заря 3:0 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 1:1 Заря Премьер-лига Заря 4:0 Олимпик Донецк Премьер-лига Заря 5:1 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 1:0 Заря Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 9 9 0 0 28 - 6 27
2. Динамо Киев 9 5 2 2 18 - 7 17
3. Десна 9 5 2 2 13 - 4 17
4. Александрия 9 5 1 3 12 - 11 16
5. Колос Ковалёвка 9 4 2 3 9 - 11 14
6. Заря 0:0 9 3 4 2 12 - 10 13
7. Днепр-1 9 3 2 4 10 - 11 11
8. Мариуполь 9 2 3 4 7 - 15 9
9. Карпаты 9 2 2 5 7 - 13 8
10. Ворскла 9 2 1 6 8 - 18 7
11. Львов 9 2 0 7 7 - 16 6
12. Олимпик Донецк 0:0 9 1 3 5 5 - 14 6
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Valeriy Lobanovskyi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Олимпик Донецк 0:0 Заря
Олимпик Донецк
15% (23)
Ничья
14.4% (22)
Заря
70.6% (108)
1:2 Заря
40.5% (62)
0:1 Заря
24.2% (37)
1:1 Ничья
11.1% (17)
2:1 Олимпик Донецк
8.5% (13)
0:2 Заря
4.6% (7)
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