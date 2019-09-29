Украина: Премьер-лига 2019-2020
Мариуполь
0:4
Конец матча
Стадион: Им. Владимира Бойко
Десна
0:1
20' ГолХлёбас Дмитрий
0:2
21' ГолФилиппов Александр
0:3
67' ГолХлёбас Дмитрий
0:4
81' ГолФилиппов Александр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Путрия ИльяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Бабич Александр
- Основной состав
-
44 Паст ЕвгенийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Конопля ЕфимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Рябоконь Александр
Ход матча
20'
0:1
21'
67'
0:3
81'
Предыдущие игры
Мариуполь Последние 20 матчей: +6 =5 -9Мариуполь 0:1 Динамо Киев Заря 0:0 Мариуполь Мариуполь 1:1 Олимпик Донецк Львов 0:1 Мариуполь
Шахтёр Донецк 5:1 Мариуполь АЗ Алкмаар 4:0 Мариуполь Карпаты 1:1 Мариуполь Мариуполь 0:0 АЗ Алкмаар Мариуполь 2:1 Александрия Колос Ковалёвка 2:1 Мариуполь Мариуполь 3:1 Заря Шахтёр Донецк 4:0 Мариуполь Мариуполь 1:1 Александрия Динамо Киев 2:1 Мариуполь Мариуполь 2:0 Львов Заря 0:1 Мариуполь Мариуполь 0:1 Шахтёр Донецк Александрия 2:1 Мариуполь Мариуполь 0:1 Динамо Киев Львов 2:3 Мариуполь
Десна Последние 20 матчей: +9 =3 -8Десна 0:1 Шахтёр Донецк Динамо Киев 1:2 Десна Анкарагюджю 0:3 Десна Десна 0:0 Карпаты
Александрия 0:3 Десна Десна 0:0 Колос Ковалёвка Днепр-1 0:1 Десна Десна 2:0 Ворскла Десна 1:2 Львов Черноморец Од 3:0 Десна Десна 1:0 Арсенал-Киев Десна 0:1 Ворскла Карпаты 2:0 Десна Десна 2:1 Олимпик Донецк Десна 2:4 Черноморец Од Арсенал-Киев 2:0 Десна Ворскла 3:3 Десна Десна 2:1 Карпаты Олимпик Донецк 0:2 Десна Десна 0:1 Львов
Последние игры между собой
Мариуполь: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Десна: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|9
|9
|0
|0
|28 - 6
|27
|2.
|Десна
|9
|5
|2
|2
|13 - 4
|17
|3.
|Александрия
|9
|5
|1
|3
|12 - 11
|16
|4.
|Динамо Киев
|8
|4
|2
|2
|16 - 7
|14
|5.
|Колос Ковалёвка
|9
|4
|2
|3
|9 - 11
|14
|6.
|Заря
|8
|3
|3
|2
|12 - 10
|12
|7.
|Днепр-1
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|8.
|Мариуполь
|9
|2
|3
|4
|7 - 15
|9
|9.
|Карпаты
|9
|2
|2
|5
|7 - 13
|8
|10.
|Ворскла
|9
|2
|1
|6
|8 - 18
|7
|11.
|Львов
|9
|2
|0
|7
|7 - 16
|6
|12.
|Олимпик Донецк
|8
|1
|2
|5
|5 - 14
|5
Мариуполь
44.4% (67)
Ничья
35.8% (54)
Десна
19.9% (30)
1:1 Ничья
30.5% (46)
2:1 Мариуполь
19.9% (30)
1:0 Мариуполь
19.2% (29)
0:1 Десна
11.3% (17)
1:2 Десна
7.9% (12)
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