Украина: Премьер-лига 2019-2020

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  4. Премьер-лига 2019-2020
Мариуполь
0:4
Конец матча

Стадион:
Десна
1
Гальчук
Евгений
29
Кирюханцев
Игорь
4
Чоботенко
Сергей
5
Дава
Джойским
75
Корниенко
Виктор
25
Федорчук
Валерий
11
Чурко
Вячеслав
6
Танковский
Вячеслав
9
Мишнёв
Дмитрий
99
Вакула
Владислав
7
Топалов
Дмитрий
44
Паст
Евгений
45
Фаворов
Денис
32
Имереков
Максим
17
Гитченко
Андрей
22
Мостовой
Андрей
Владимирович
26
Конопля
Ефим
7
Огиря
Владислав
9
Кузык
Орест
12
Картушов
Егор
10
Филиппов
Александр
13
Хлёбас
Дмитрий
Мариуполь
Десна

Ход матча

20'
0:1
Хлёбас Дмитрий
(Картушов Егор)
21'
0:2
Филиппов Александр
(Картушов Егор)
46'
Горбунов Сергей Олегович
Корниенко Виктор
 
60'
Кащук Алексей
Чурко Вячеслав
 
67'
0:3
Хлёбас Дмитрий
(Фаворов Денис)
76'
Полегенько Павел
Кирюханцев Игорь
 
80'
 
Калитвинцев Владислав
Кузык Орест
81'
0:4
Филиппов Александр
(Картушов Егор)
85'
 
Старенький Сергей
Хлёбас Дмитрий
87'
 
Дегтярёв Максим
Филиппов Александр

Предыдущие игры

Мариуполь Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Мариуполь 0:1 Динамо Киев Заря 0:0 Мариуполь Мариуполь 1:1 Олимпик Донецк Львов 0:1 Мариуполь
Шахтёр Донецк 5:1 Мариуполь АЗ Алкмаар 4:0 Мариуполь Карпаты 1:1 Мариуполь Мариуполь 0:0 АЗ Алкмаар Мариуполь 2:1 Александрия Колос Ковалёвка 2:1 Мариуполь Мариуполь 3:1 Заря Шахтёр Донецк 4:0 Мариуполь Мариуполь 1:1 Александрия Динамо Киев 2:1 Мариуполь Мариуполь 2:0 Львов Заря 0:1 Мариуполь Мариуполь 0:1 Шахтёр Донецк Александрия 2:1 Мариуполь Мариуполь 0:1 Динамо Киев Львов 2:3 Мариуполь
Десна Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Десна 0:1 Шахтёр Донецк Динамо Киев 1:2 Десна Анкарагюджю 0:3 Десна Десна 0:0 Карпаты
Александрия 0:3 Десна Десна 0:0 Колос Ковалёвка Днепр-1 0:1 Десна Десна 2:0 Ворскла Десна 1:2 Львов Черноморец Од 3:0 Десна Десна 1:0 Арсенал-Киев Десна 0:1 Ворскла Карпаты 2:0 Десна Десна 2:1 Олимпик Донецк Десна 2:4 Черноморец Од Арсенал-Киев 2:0 Десна Ворскла 3:3 Десна Десна 2:1 Карпаты Олимпик Донецк 0:2 Десна Десна 0:1 Львов

Последние игры между собой

Мариуполь: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Десна: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Десна 2:0 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:4 Десна Премьер-лига Мариуполь 1:1 Десна Первый дивизион Десна 3:1 Мариуполь Первый дивизион
Десна 0:1 Мариуполь Первый дивизион Мариуполь 0:1 Десна Первый дивизион Мариуполь 2:1 Десна Разное
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 9 9 0 0 28 - 6 27
2. Десна 9 5 2 2 13 - 4 17
3. Александрия 9 5 1 3 12 - 11 16
4. Динамо Киев 8 4 2 2 16 - 7 14
5. Колос Ковалёвка 9 4 2 3 9 - 11 14
6. Заря 8 3 3 2 12 - 10 12
7. Днепр-1 8 3 2 3 10 - 9 11
8. Мариуполь 9 2 3 4 7 - 15 9
9. Карпаты 9 2 2 5 7 - 13 8
10. Ворскла 9 2 1 6 8 - 18 7
11. Львов 9 2 0 7 7 - 16 6
12. Олимпик Донецк 8 1 2 5 5 - 14 5
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volodymyr Boiko Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Мариуполь 0:4 Десна
Мариуполь
44.4% (67)
Ничья
35.8% (54)
Десна
19.9% (30)
1:1 Ничья
30.5% (46)
2:1 Мариуполь
19.9% (30)
1:0 Мариуполь
19.2% (29)
0:1 Десна
11.3% (17)
1:2 Десна
7.9% (12)
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