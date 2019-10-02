Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2019-2020
Торпедо Москва
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Шинник
Предыдущие игры
Торпедо Москва Последние 20 матчей: +17 =1 -2Нефтехимик 1:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:0 Крылья Советов Торпедо Москва 2:1 Томь Торпедо Москва 2:1 Краснодар-2
Торпедо Москва 1:0 Химки Ротор 0:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:0 Енисей Велес Москва 3:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 3:1 Текстильщик Торпедо Москва 3:1 Авангард Курск Луч 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:1 Армавир Нижний Новгород 2:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:2 Мордовия СКА-Хабаровск 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:0 Балтика Факел 0:1 Торпедо Москва Химки-2 1:4 Торпедо Москва Торпедо Москва 4:1 Сатурн Зоркий 1:2 Торпедо Москва
Шинник Последние 20 матчей: +11 =6 -3Шинник 3:2 Спартак-2 Шинник 0:0 Сочи Чертаново 0:1 Шинник Нефтехимик 2:2 Шинник
Шинник 2:1 Томь Краснодар-2 2:2 Шинник Шинник 0:1 Химки Шинник 1:0 Текстильщик Ротор 2:3 Шинник Шинник 0:0 Енисей Текстильщик 1:1 Шинник Шинник 1:3 Авангард Курск Луч 2:1 Шинник Шинник 1:1 Армавир Нижний Новгород 1:3 Шинник Шинник 1:0 Мордовия СКА-Хабаровск 1:2 Шинник Шинник 4:2 Авангард Курск Сочи 0:0 Шинник Шинник 1:0 Томь
Последние игры между собой
Торпедо Москва: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 3
Шинник: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 5
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|Заявка
|15
|12
|1
|2
|25 - 10
|37
|2.
|Химки
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|29 - 8
|33
|3.
|Ротор
|Заявка
|15
|9
|1
|5
|26 - 17
|28
|4.
|Шинник
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|23 - 19
|26
|5.
|Чертаново
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|15 - 11
|25
|6.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|22 - 16
|24
|7.
|Томь
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|18 - 12
|23
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 16
|23
|9.
|Балтика
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|19 - 15
|22
|10.
|Нижний Новгород
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|13 - 14
|21
|11.
|Чайка
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 14
|18
|12.
|Луч
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|16 - 19
|18
|13.
|Спартак-2
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 23
|16
|14.
|Авангард Курск
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|14 - 21
|16
|15.
|Армавир
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|12 - 18
|15
|16.
|Краснодар-2
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|14 - 18
|14
|17.
|Мордовия
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|13 - 20
|13
|18.
|Текстильщик
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|16 - 33
|11
|19.
|Факел
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|9 - 19
|11
|20.
|Енисей
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|10 - 25
|11
Торпедо Москва
88.9% (40)
Ничья
6.7% (3)
Шинник
4.4% (2)
2:1 Торпедо Москва
40% (18)
1:0 Торпедо Москва
20% (9)
2:0 Торпедо Москва
17.8% (8)
3:1 Торпедо Москва
4.4% (2)
1:1 Ничья
4.4% (2)
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