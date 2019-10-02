Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2019-2020

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Торпедо Москва
 
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Предыдущие игры

Торпедо Москва Последние 20 матчей: +17 =1 -2
Нефтехимик 1:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:0 Крылья Советов Торпедо Москва 2:1 Томь Торпедо Москва 2:1 Краснодар-2
Торпедо Москва 1:0 Химки Ротор 0:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:0 Енисей Велес Москва 3:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 3:1 Текстильщик Торпедо Москва 3:1 Авангард Курск Луч 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:1 Армавир Нижний Новгород 2:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:2 Мордовия СКА-Хабаровск 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:0 Балтика Факел 0:1 Торпедо Москва Химки-2 1:4 Торпедо Москва Торпедо Москва 4:1 Сатурн Зоркий 1:2 Торпедо Москва
Шинник Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Шинник 3:2 Спартак-2 Шинник 0:0 Сочи Чертаново 0:1 Шинник Нефтехимик 2:2 Шинник
Шинник 2:1 Томь Краснодар-2 2:2 Шинник Шинник 0:1 Химки Шинник 1:0 Текстильщик Ротор 2:3 Шинник Шинник 0:0 Енисей Текстильщик 1:1 Шинник Шинник 1:3 Авангард Курск Луч 2:1 Шинник Шинник 1:1 Армавир Нижний Новгород 1:3 Шинник Шинник 1:0 Мордовия СКА-Хабаровск 1:2 Шинник Шинник 4:2 Авангард Курск Сочи 0:0 Шинник Шинник 1:0 Томь

Последние игры между собой

Торпедо Москва: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 3
Шинник: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 5
Торпедо Москва 2:0 Шинник Кубок Торпедо Москва 1:0 Шинник ФНЛ - Первый дивизион Шинник 2:1 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Шинник 3:2 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион
Торпедо Москва 1:0 Шинник ФНЛ - Первый дивизион Шинник 1:0 Торпедо Москва Первый дивизион Торпедо Москва 1:1 Шинник Первый дивизион Торпедо Москва 1:1 Шинник Первый дивизион Шинник 0:4 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 1:0 Шинник ФНЛ - Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 15 12 1 2 25 - 10 37
2. Химки Заявка 15 10 3 2 29 - 8 33
3. Ротор Заявка 15 9 1 5 26 - 17 28
4. Шинник Заявка 15 7 5 3 23 - 19 26
5. Чертаново Заявка 15 6 7 2 15 - 11 25
6. СКА-Хабаровск Заявка 15 7 3 5 22 - 16 24
7. Томь Заявка 15 6 5 4 18 - 12 23
8. Нефтехимик Заявка 15 6 5 4 21 - 16 23
9. Балтика Заявка 15 6 4 5 19 - 15 22
10. Нижний Новгород Заявка 15 5 6 4 13 - 14 21
11. Чайка Заявка 15 4 6 5 14 - 14 18
12. Луч Заявка 15 4 6 5 16 - 19 18
13. Спартак-2 Заявка 15 4 4 7 19 - 23 16
14. Авангард Курск Заявка 15 3 7 5 14 - 21 16
15. Армавир Заявка 15 3 6 6 12 - 18 15
16. Краснодар-2 Заявка 15 3 5 7 14 - 18 14
17. Мордовия Заявка 15 3 4 8 13 - 20 13
18. Текстильщик Заявка 15 3 2 10 16 - 33 11
19. Факел Заявка 15 2 5 8 9 - 19 11
20. Енисей Заявка 15 2 5 8 10 - 25 11
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Торпедо Москва - Шинник

    До начала игры, которая состоится 05.10.2019, осталось 2 дня 16 часов 17 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Торпедо Москва - Шинник
    Торпедо Москва
    88.9% (40)
    Ничья
    6.7% (3)
    Шинник
    4.4% (2)
    2:1 Торпедо Москва
    40% (18)
    1:0 Торпедо Москва
    20% (9)
    2:0 Торпедо Москва
    17.8% (8)
    3:1 Торпедо Москва
    4.4% (2)
    1:1 Ничья
    4.4% (2)
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