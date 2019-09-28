Англия: Премьер-лига 2019-2020

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Брайтон
 
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Стадион:
Тоттенхэм

Предыдущие игры

Брайтон Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Челси 2:0 Брайтон Брайтон 1:3 Астон Вилла Ньюкасл 0:0 Брайтон Брайтон 1:1 Бёрнли
Манчестер Сити 4:0 Брайтон Бристоль Роверс 1:2 Брайтон Брайтон 0:2 Саутгемптон Брайтон 1:1 Вест Хэм Уотфорд 0:3 Брайтон Брайтон 2:1 Валенсия Бирмингем 0:4 Брайтон Фулхэм 2:1 Брайтон Кроули Таун 0:1 Брайтон Лиферинг 2:5 Брайтон Брайтон 1:4 Манчестер Сити Арсенал 1:1 Брайтон Брайтон 1:1 Ньюкасл Тоттенхэм 1:0 Брайтон Вулверхэмптон 0:0 Брайтон Брайтон 0:2 Кардифф Сити
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Тоттенхэм 2:7 Бавария Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон Колчестер 0:0 Тоттенхэм Лестер 2:1 Тоттенхэм
Олимпиакос 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Кристал Пэлас Арсенал 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 Ньюкасл Манчестер Сити 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:1 Астон Вилла Тоттенхэм 1:1 Интер Милан Тоттенхэм 2:2 Бавария Реал Мадрид 0:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:2 Манчестер Юнайтед Ювентус 2:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:2 Ливерпуль Тоттенхэм 2:2 Эвертон Аякс 2:3 Тоттенхэм Борнмут 1:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 Аякс

Последние игры между собой

Брайтон: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 5
Тоттенхэм: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 0
Тоттенхэм 1:0 Брайтон Премьер-лига Брайтон 1:2 Тоттенхэм Премьер-лига Брайтон 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:0 Брайтон Премьер-лига
Тоттенхэм 2:0 Брайтон Кубок лиги Брайтон 2:3 Тоттенхэм Товарищеские матчи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 7 7 0 0 18 - 5 21
2. Манчестер Сити Заявка 7 5 1 1 27 - 7 16
3. Лестер Заявка 7 4 2 1 13 - 5 14
4. Арсенал Заявка 7 3 3 1 12 - 11 12
5. Вест Хэм Заявка 7 3 3 1 10 - 9 12
6. Тоттенхэм Заявка 7 3 2 2 14 - 9 11
7. Челси Заявка 7 3 2 2 14 - 13 11
8. Борнмут Заявка 7 3 2 2 13 - 12 11
9. Кристал Пэлас Заявка 7 3 2 2 6 - 7 11
10. Манчестер Юнайтед Заявка 7 2 3 2 9 - 7 9
11. Бёрнли Заявка 7 2 3 2 10 - 9 9
12. Шеффилд Юнайтед Заявка 7 2 2 3 7 - 7 8
13. Саутгемптон Заявка 7 2 1 4 7 - 11 7
14. Эвертон Заявка 7 2 1 4 6 - 12 7
15. Вулверхэмптон Заявка 7 1 4 2 9 - 11 7
16. Норвич Заявка 7 2 0 5 9 - 16 6
17. Брайтон Заявка 7 1 3 3 5 - 10 6
18. Астон Вилла Заявка 7 1 2 4 8 - 11 5
19. Ньюкасл Заявка 7 1 2 4 4 - 13 5
20. Уотфорд Заявка 7 0 2 5 4 - 20 2
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Брайтон - Тоттенхэм

    До начала игры, которая состоится 05.10.2019, осталось 2 дня 12 часов 47 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Брайтон - Тоттенхэм
    Брайтон
    3.9% (2)
    Ничья
    11.8% (6)
    Тоттенхэм
    84.3% (43)
    1:2 Тоттенхэм
    51% (26)
    1:3 Тоттенхэм
    11.8% (6)
    0:2 Тоттенхэм
    9.8% (5)
    1:1 Ничья
    7.8% (4)
    0:1 Тоттенхэм
    5.9% (3)
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