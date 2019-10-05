Англия: Премьер-лига 2019-2020
Уотфорд
0:0
Перерыв
Стадион: Викарадж Роад
Шеффилд Юнайтед
26
Фостер
Бен
25
Холебас
Хосе
18
Грэй
Андре
10
Уэлбек
Данни
12
Иган
Джон
- Основной состав
-
26 Фостер БенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Холебас ХосеПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Грэй АндреНападающий
-
10 Уэлбек ДанниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Кико ФеменияЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хьюз УиллПолузащитник
-
23 Сарр ИсмаилаНападающий
-
Главный тренер: Флорес Кике Санчес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Иган ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Мур СаймонВратарь
-
15 Джагелка ФилЗащитник
- Полузащитник
-
23 Осборн БенПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Муссе ЛиНападающий
-
10 Шарп БиллиНападающий
-
Главный тренер: Уайлдер Крис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 0
-
4 Угловые 6
-
1 Офсайды 2
-
3 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
31 Владение мячом, % 69
Предыдущие игры
Уотфорд Последние 20 матчей: +6 =3 -11Вулверхэмптон 2:0 Уотфорд Уотфорд 2:1 Суонси Манчестер Сити 8:0 Уотфорд Уотфорд 2:2 Арсенал
Ньюкасл 1:1 Уотфорд Уотфорд 3:0 Ковентри Уотфорд 1:3 Вест Хэм Эвертон 1:0 Уотфорд Уотфорд 0:3 Брайтон Уотфорд 2:1 Реал Сосьедад КПР 0:1 Уотфорд Байер Л 1:2 Уотфорд Аякс 2:1 Уотфорд Манчестер Сити 6:0 Уотфорд Уотфорд 1:4 Вест Хэм Челси 3:0 Уотфорд Уотфорд 1:2 Вулверхэмптон Уотфорд 1:1 Саутгемптон Хаддерсфилд Таун 1:2 Уотфорд Уотфорд 0:1 Арсенал
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +11 =3 -6Шеффилд Юнайтед 0:1 Ливерпуль Шеффилд Юнайтед 0:1 Сандерленд Эвертон 0:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Саутгемптон
Челси 2:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:1 Блэкберн Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Шеффилд Юнайтед 1:0 Кристал Пэлас Борнмут 1:1 Шеффилд Юнайтед Реймс 3:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:0 Мэтлок Таун Барнсли 1:4 Шеффилд Юнайтед Честерфилд 0:5 Шеффилд Юнайтед Нортгемптон 0:2 Шеффилд Юнайтед Бёртон 2:1 Шеффилд Юнайтед Бетис 0:1 Шеффилд Юнайтед Сток Сити 2:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:0 Ипсвич Халл Сити 0:3 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:0 Ноттингем Форест
Последние игры между собой
Уотфорд: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
Шеффилд Юнайтед: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|0:0 Заявка
|8
|7
|1
|0
|18 - 5
|22
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|27 - 7
|16
|3.
|Лестер
|0:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|13 - 5
|15
|4.
|Арсенал
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 11
|12
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 9
|12
|6.
|Челси
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|14 - 13
|11
|7.
|Борнмут
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 12
|11
|8.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 7
|11
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|14 - 12
|11
|10.
|Бёрнли
|0:0 Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 9
|10
|11.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 7
|9
|12.
|Шеффилд Юнайтед
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 7
|9
|13.
|Брайтон
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|14.
|Астон Вилла
|2:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 11
|8
|15.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 12
|8
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|17.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 11
|7
|18.
|Норвич
|0:2 Заявка
|8
|2
|0
|6
|9 - 18
|6
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 13
|5
|20.
|Уотфорд
|0:0 Заявка
|8
|0
|3
|5
|4 - 20
|3
Уотфорд
64.7% (97)
Ничья
26.7% (40)
Шеффилд Юнайтед
8.7% (13)
1:0 Уотфорд
28% (42)
2:1 Уотфорд
27.3% (41)
1:1 Ничья
19.3% (29)
2:0 Уотфорд
4.7% (7)
2:2 Ничья
4.7% (7)
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