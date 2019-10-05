Англия: Премьер-лига 2019-2020

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Уотфорд
0:0
Перерыв

Стадион:
Шеффилд Юнайтед
0'
26
Фостер
Бен
15
Каткарт
Крейг
5
Прёдль
Себастьян
27
Кабаселе
Кристиан
2
Янмат
Дарил
8
Клеверли
Том
16
Дюкур
Абдулайе
25
Холебас
Хосе
37
Перейра
Роберто
18
Грэй
Андре
10
Уэлбек
Данни
1
Хендерсон
Дин
6
Башам
Крис
12
Иган
Джон
5
О'Коннелл
Джек
2
Бэлдок
Джордж
7
Ландстрем
Джон
16
Норвуд
Оливер
4
Флек
Джон
3
Стивенс
Энда
9
Макбарни
Оливер
11
Робинсон
Каллум
Уотфорд
3-4-1-2
Шеффилд Юнайтед
3-5-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 6
  • 1 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 31 Владение мячом, % 69

Предыдущие игры

Уотфорд Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Вулверхэмптон 2:0 Уотфорд Уотфорд 2:1 Суонси Манчестер Сити 8:0 Уотфорд Уотфорд 2:2 Арсенал
Ньюкасл 1:1 Уотфорд Уотфорд 3:0 Ковентри Уотфорд 1:3 Вест Хэм Эвертон 1:0 Уотфорд Уотфорд 0:3 Брайтон Уотфорд 2:1 Реал Сосьедад КПР 0:1 Уотфорд Байер Л 1:2 Уотфорд Аякс 2:1 Уотфорд Манчестер Сити 6:0 Уотфорд Уотфорд 1:4 Вест Хэм Челси 3:0 Уотфорд Уотфорд 1:2 Вулверхэмптон Уотфорд 1:1 Саутгемптон Хаддерсфилд Таун 1:2 Уотфорд Уотфорд 0:1 Арсенал
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Шеффилд Юнайтед 0:1 Ливерпуль Шеффилд Юнайтед 0:1 Сандерленд Эвертон 0:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Саутгемптон
Челси 2:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:1 Блэкберн Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Шеффилд Юнайтед 1:0 Кристал Пэлас Борнмут 1:1 Шеффилд Юнайтед Реймс 3:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:0 Мэтлок Таун Барнсли 1:4 Шеффилд Юнайтед Честерфилд 0:5 Шеффилд Юнайтед Нортгемптон 0:2 Шеффилд Юнайтед Бёртон 2:1 Шеффилд Юнайтед Бетис 0:1 Шеффилд Юнайтед Сток Сити 2:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:0 Ипсвич Халл Сити 0:3 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:0 Ноттингем Форест

Последние игры между собой

Уотфорд: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
Шеффилд Юнайтед: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
Уотфорд 3:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Уотфорд Уотфорд 3:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:0 Уотфорд
Уотфорд 0:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:1 Уотфорд Шеффилд Юнайтед 1:1 Уотфорд
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль 0:0 Заявка 8 7 1 0 18 - 5 22
2. Манчестер Сити Заявка 7 5 1 1 27 - 7 16
3. Лестер 0:0 Заявка 8 4 3 1 13 - 5 15
4. Арсенал Заявка 7 3 3 1 12 - 11 12
5. Вест Хэм Заявка 7 3 3 1 10 - 9 12
6. Челси Заявка 7 3 2 2 14 - 13 11
7. Борнмут Заявка 7 3 2 2 13 - 12 11
8. Кристал Пэлас Заявка 7 3 2 2 6 - 7 11
9. Тоттенхэм Заявка 8 3 2 3 14 - 12 11
10. Бёрнли 0:0 Заявка 8 2 4 2 10 - 9 10
11. Манчестер Юнайтед Заявка 7 2 3 2 9 - 7 9
12. Шеффилд Юнайтед 0:0 Заявка 8 2 3 3 7 - 7 9
13. Брайтон Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
14. Астон Вилла 2:0 Заявка 8 2 2 4 10 - 11 8
15. Эвертон 0:0 Заявка 8 2 2 4 6 - 12 8
16. Саутгемптон Заявка 7 2 1 4 7 - 11 7
17. Вулверхэмптон Заявка 7 1 4 2 9 - 11 7
18. Норвич 0:2 Заявка 8 2 0 6 9 - 18 6
19. Ньюкасл Заявка 7 1 2 4 4 - 13 5
20. Уотфорд 0:0 Заявка 8 0 3 5 4 - 20 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vicarage Road Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Уотфорд 0:0 Шеффилд Юнайтед
Уотфорд
64.7% (97)
Ничья
26.7% (40)
Шеффилд Юнайтед
8.7% (13)
1:0 Уотфорд
28% (42)
2:1 Уотфорд
27.3% (41)
1:1 Ничья
19.3% (29)
2:0 Уотфорд
4.7% (7)
2:2 Ничья
4.7% (7)
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