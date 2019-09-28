Россия: Премьер-лига 2019-2020

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ЦСКА Москва
 
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Стадион:
Ростов

Предыдущие игры

ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +12 =1 -7
ЦСКА Москва 0:2 Эспаньол Урал 0:3 ЦСКА Москва Алания 1:3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:2 Краснодар
Лудогорец 5:1 ЦСКА Москва Тамбов 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 6:0 Арарат Москва Арсенал Тула 1:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:0 Ахмат Спартак Москва 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Сочи Рубин 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:0 Локомотив Москва ЦСКА Москва 2:1 Оренбург Крылья Советов 2:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 4:0 Рубин ЦСКА Москва 1:2 Ростов Спартак Москва 3:1 ЦСКА Москва Краснодар 1:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 6:0 Крылья Советов
Ростов Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Ростов 3:0 Динамо Москва Мордовия 0:2 Ростов Тамбов 2:1 Ростов Ростов 2:1 Ахмат
Локомотив Москва 1:2 Ростов Ростов 2:1 Рубин Уфа 2:0 Ростов Ростов 1:0 Крылья Советов Урал 2:2 Ростов Арсенал Тула 2:3 Ростов Ростов 2:2 Спартак Москва Ростов 2:1 Оренбург Ганновер 96 2:1 Ростов ЦСКА Москва 1:2 Ростов Краснодар 3:0 Ростов Ростов 2:0 Спартак Москва Ахмат 1:0 Ростов Ростов 1:0 Зенит Ростов 0:2 Локомотив Москва Динамо Москва 0:0 Ростов

Последние игры между собой

ЦСКА Москва: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Ростов: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
ЦСКА Москва 1:2 Ростов Кубок «Париматч» Премьер Ростов 0:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:2 ЦСКА Москва Премьер-лига
ЦСКА Москва 2:0 Ростов Премьер-лига ЦСКА Москва 0:0 Ростов Премьер-лига Ростов 2:0 ЦСКА Москва Премьер-лига Ростов 2:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 6:0 Ростов Премьер-лига ЦСКА Москва 3:1 Ростов Суперкубок Ростов 0:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 3:0 ЦСКА Москва Премьер-лига Ростов 0:2 ЦСКА Москва Кубок ЦСКА Москва 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:1 Ростов Премьер-лига ЦСКА Москва 2:0 Ростов Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва Заявка 11 8 1 2 18 - 8 25
2. Локомотив Москва Заявка 11 7 2 2 18 - 10 23
3. Краснодар Заявка 11 7 2 2 23 - 12 23
4. Зенит Заявка 11 7 2 2 18 - 5 23
5. Ростов Заявка 11 7 2 2 20 - 14 23
6. Уфа Заявка 11 4 3 4 11 - 10 15
7. Арсенал Тула Заявка 11 4 2 5 13 - 16 14
8. Урал Заявка 11 4 2 5 17 - 23 14
9. Спартак Москва Заявка 11 4 2 5 12 - 13 14
10. Сочи Заявка 11 3 3 5 10 - 13 12
11. Крылья Советов Заявка 11 3 2 6 15 - 16 11
12. Оренбург Заявка 11 3 2 6 15 - 19 11
13. Рубин Заявка 11 3 2 6 6 - 15 11
14. Динамо Москва Заявка 11 2 4 5 8 - 12 10
15. Ахмат Заявка 11 2 3 6 7 - 17 9
16. Тамбов Заявка 11 2 2 7 9 - 17 8
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Ростов

    До начала игры, которая состоится 06.10.2019, осталось 2 дня 13 часов 11 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Ростов
    ЦСКА Москва
    65.4% (34)
    Ничья
    30.8% (16)
    Ростов
    3.8% (2)
    2:1 ЦСКА Москва
    40.4% (21)
    1:1 Ничья
    21.2% (11)
    2:0 ЦСКА Москва
    11.5% (6)
    1:0 ЦСКА Москва
    7.7% (4)
    1:2 Ростов
    3.8% (2)
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