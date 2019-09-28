Россия: Премьер-лига 2019-2020
ЦСКА Москва
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Стадион: ВЭБ Арена
Ростов
Предыдущие игры
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +12 =1 -7ЦСКА Москва 0:2 Эспаньол Урал 0:3 ЦСКА Москва Алания 1:3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:2 Краснодар
Лудогорец 5:1 ЦСКА Москва Тамбов 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 6:0 Арарат Москва Арсенал Тула 1:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:0 Ахмат Спартак Москва 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Сочи Рубин 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:0 Локомотив Москва ЦСКА Москва 2:1 Оренбург Крылья Советов 2:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 4:0 Рубин ЦСКА Москва 1:2 Ростов Спартак Москва 3:1 ЦСКА Москва Краснодар 1:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 6:0 Крылья Советов
Ростов Последние 20 матчей: +11 =3 -6Ростов 3:0 Динамо Москва Мордовия 0:2 Ростов Тамбов 2:1 Ростов Ростов 2:1 Ахмат
Локомотив Москва 1:2 Ростов Ростов 2:1 Рубин Уфа 2:0 Ростов Ростов 1:0 Крылья Советов Урал 2:2 Ростов Арсенал Тула 2:3 Ростов Ростов 2:2 Спартак Москва Ростов 2:1 Оренбург Ганновер 96 2:1 Ростов ЦСКА Москва 1:2 Ростов Краснодар 3:0 Ростов Ростов 2:0 Спартак Москва Ахмат 1:0 Ростов Ростов 1:0 Зенит Ростов 0:2 Локомотив Москва Динамо Москва 0:0 Ростов
Последние игры между собой
ЦСКА Москва: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Ростов: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
ЦСКА Москва 2:0 Ростов Премьер-лига ЦСКА Москва 0:0 Ростов Премьер-лига Ростов 2:0 ЦСКА Москва Премьер-лига Ростов 2:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 6:0 Ростов Премьер-лига ЦСКА Москва 3:1 Ростов Суперкубок Ростов 0:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 3:0 ЦСКА Москва Премьер-лига Ростов 0:2 ЦСКА Москва Кубок ЦСКА Москва 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:1 Ростов Премьер-лига ЦСКА Москва 2:0 Ростов Премьер-лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|18 - 8
|25
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|18 - 10
|23
|3.
|Краснодар
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|23 - 12
|23
|4.
|Зенит
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|18 - 5
|23
|5.
|Ростов
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|20 - 14
|23
|6.
|Уфа
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|11 - 10
|15
|7.
|Арсенал Тула
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 16
|14
|8.
|Урал
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 23
|14
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|12 - 13
|14
|10.
|Сочи
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|10 - 13
|12
|11.
|Крылья Советов
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|15 - 16
|11
|12.
|Оренбург
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|15 - 19
|11
|13.
|Рубин
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|6 - 15
|11
|14.
|Динамо Москва
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 12
|10
|15.
|Ахмат
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|7 - 17
|9
|16.
|Тамбов
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|9 - 17
|8
ЦСКА Москва
65.4% (34)
Ничья
30.8% (16)
Ростов
3.8% (2)
2:1 ЦСКА Москва
40.4% (21)
1:1 Ничья
21.2% (11)
2:0 ЦСКА Москва
11.5% (6)
1:0 ЦСКА Москва
7.7% (4)
1:2 Ростов
3.8% (2)
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