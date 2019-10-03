Англия: Премьер-лига 2019-2020

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Борнмут

Предыдущие игры

Арсенал Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Арсенал 4:0 Стандард Манчестер Юнайтед 1:1 Арсенал Арсенал 5:0 Ноттингем Форест Арсенал 3:2 Астон Вилла
Айнтрахт Фр 0:3 Арсенал Уотфорд 2:2 Арсенал Арсенал 2:2 Тоттенхэм Ливерпуль 3:1 Арсенал Арсенал 2:1 Бёрнли Ньюкасл 0:1 Арсенал Барселона 2:1 Арсенал Анже 1:1 Арсенал Арсенал 1:2 Лион Реал Мадрид 2:2 Арсенал Арсенал 3:0 Фиорентина Арсенал 2:1 Бавария Колорадо Рэпидс 0:3 Арсенал Борэм Вуд 3:3 Арсенал Челси 4:1 Арсенал Арсенал 4:0 ЛАСК
Борнмут Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Борнмут 2:2 Вест Хэм Бёртон 2:0 Борнмут Саутгемптон 1:3 Борнмут Борнмут 3:1 Эвертон
Лестер 3:1 Борнмут Борнмут 0:0 Форест Грин Борнмут 1:3 Манчестер Сити Астон Вилла 1:2 Борнмут Борнмут 1:1 Шеффилд Юнайтед Борнмут 3:0 Лион Борнмут 3:4 Лацио Брентфорд 1:3 Борнмут Вест Бромвич 0:0 Борнмут Жирона 2:1 Борнмут Борнмут 3:2 Уимблдон Кристал Пэлас 5:3 Борнмут Борнмут 1:0 Тоттенхэм Саутгемптон 3:3 Борнмут Борнмут 0:1 Фулхэм Брайтон 0:5 Борнмут

Последние игры между собой

Арсенал: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 1
Борнмут: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 6
Арсенал 5:1 Борнмут Премьер-лига Борнмут 1:2 Арсенал Премьер-лига Борнмут 2:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:0 Борнмут Премьер-лига
Борнмут 3:3 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:1 Борнмут Премьер-лига Борнмут 0:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:0 Борнмут Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 7 7 0 0 18 - 5 21
2. Манчестер Сити Заявка 7 5 1 1 27 - 7 16
3. Лестер Заявка 7 4 2 1 13 - 5 14
4. Арсенал Заявка 7 3 3 1 12 - 11 12
5. Вест Хэм Заявка 7 3 3 1 10 - 9 12
6. Тоттенхэм Заявка 7 3 2 2 14 - 9 11
7. Челси Заявка 7 3 2 2 14 - 13 11
8. Борнмут Заявка 7 3 2 2 13 - 12 11
9. Кристал Пэлас Заявка 7 3 2 2 6 - 7 11
10. Манчестер Юнайтед Заявка 7 2 3 2 9 - 7 9
11. Бёрнли Заявка 7 2 3 2 10 - 9 9
12. Шеффилд Юнайтед Заявка 7 2 2 3 7 - 7 8
13. Саутгемптон Заявка 7 2 1 4 7 - 11 7
14. Эвертон Заявка 7 2 1 4 6 - 12 7
15. Вулверхэмптон Заявка 7 1 4 2 9 - 11 7
16. Норвич Заявка 7 2 0 5 9 - 16 6
17. Брайтон Заявка 7 1 3 3 5 - 10 6
18. Астон Вилла Заявка 7 1 2 4 8 - 11 5
19. Ньюкасл Заявка 7 1 2 4 4 - 13 5
20. Уотфорд Заявка 7 0 2 5 4 - 20 2
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Борнмут

    До начала игры, которая состоится 06.10.2019, осталось 2 дня 12 часов 41 минуту.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Арсенал - Борнмут
    Арсенал
    100% (54)
    Ничья
    0% (0)
    Борнмут
    0% (0)
    2:0 Арсенал
    50% (27)
    2:1 Арсенал
    18.5% (10)
    3:1 Арсенал
    7.4% (4)
    1:0 Арсенал
    7.4% (4)
    3:0 Арсенал
    3.7% (2)
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