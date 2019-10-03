Англия: Премьер-лига 2019-2020
Предыдущие игры
Арсенал Последние 20 матчей: +10 =5 -5Арсенал 4:0 Стандард Манчестер Юнайтед 1:1 Арсенал Арсенал 5:0 Ноттингем Форест Арсенал 3:2 Астон Вилла
Айнтрахт Фр 0:3 Арсенал Уотфорд 2:2 Арсенал Арсенал 2:2 Тоттенхэм Ливерпуль 3:1 Арсенал Арсенал 2:1 Бёрнли Ньюкасл 0:1 Арсенал Барселона 2:1 Арсенал Анже 1:1 Арсенал Арсенал 1:2 Лион Реал Мадрид 2:2 Арсенал Арсенал 3:0 Фиорентина Арсенал 2:1 Бавария Колорадо Рэпидс 0:3 Арсенал Борэм Вуд 3:3 Арсенал Челси 4:1 Арсенал Арсенал 4:0 ЛАСК
Борнмут Последние 20 матчей: +9 =4 -7Борнмут 2:2 Вест Хэм Бёртон 2:0 Борнмут Саутгемптон 1:3 Борнмут Борнмут 3:1 Эвертон
Лестер 3:1 Борнмут Борнмут 0:0 Форест Грин Борнмут 1:3 Манчестер Сити Астон Вилла 1:2 Борнмут Борнмут 1:1 Шеффилд Юнайтед Борнмут 3:0 Лион Борнмут 3:4 Лацио Брентфорд 1:3 Борнмут Вест Бромвич 0:0 Борнмут Жирона 2:1 Борнмут Борнмут 3:2 Уимблдон Кристал Пэлас 5:3 Борнмут Борнмут 1:0 Тоттенхэм Саутгемптон 3:3 Борнмут Борнмут 0:1 Фулхэм Брайтон 0:5 Борнмут
Последние игры между собой
Арсенал: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 1
Борнмут: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 6
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|18 - 5
|21
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|27 - 7
|16
|3.
|Лестер
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 5
|14
|4.
|Арсенал
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 11
|12
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 9
|12
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|14 - 9
|11
|7.
|Челси
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|14 - 13
|11
|8.
|Борнмут
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 12
|11
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 7
|11
|10.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 7
|9
|11.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 9
|9
|12.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|14.
|Эвертон
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 12
|7
|15.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 11
|7
|16.
|Норвич
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|9 - 16
|6
|17.
|Брайтон
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 10
|6
|18.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 11
|5
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 13
|5
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 20
|2
Арсенал
100% (54)
Ничья
0% (0)
Борнмут
0% (0)
2:0 Арсенал
50% (27)
2:1 Арсенал
18.5% (10)
3:1 Арсенал
7.4% (4)
1:0 Арсенал
7.4% (4)
3:0 Арсенал
3.7% (2)
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