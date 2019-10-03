Англия: Премьер-лига 2019-2020
Саутгемптон
Позже
Стадион: Сент-Мэрис
Челси
Предыдущие игры
Саутгемптон Последние 20 матчей: +9 =5 -6Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон Портсмут 0:4 Саутгемптон Саутгемптон 1:3 Борнмут Шеффилд Юнайтед 0:1 Саутгемптон
Саутгемптон 1:1 Манчестер Юнайтед Фулхэм 0:1 Саутгемптон Брайтон 0:2 Саутгемптон Саутгемптон 1:2 Ливерпуль Бёрнли 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Кёльн Фейеноорд 1:3 Саутгемптон Гуанчжоу Фули 0:4 Саутгемптон Престон Норт Энд 1:3 Саутгемптон Альтах 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Хаддерсфилд Таун Вест Хэм 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 3:3 Борнмут Уотфорд 1:1 Саутгемптон Ньюкасл 3:1 Саутгемптон Саутгемптон 3:1 Вулверхэмптон
Челси Последние 20 матчей: +11 =4 -5Лилль 1:2 Челси Челси 2:0 Брайтон Челси 7:1 Гримсби Челси 1:2 Ливерпуль
Челси 0:1 Валенсия Вулверхэмптон 2:5 Челси Челси 2:2 Шеффилд Юнайтед Норвич 2:3 Челси Челси 1:1 Лестер Ливерпуль 2:2 Челси Манчестер Юнайтед 4:0 Челси Боруссия М 2:2 Челси Ред Булл Зальцбург 3:5 Челси Рединг 3:4 Челси Барселона 1:2 Челси Кавасаки Фронтале 1:0 Челси Сент-Патрикс 0:4 Челси Богемианс 1:1 Челси Челси 4:1 Арсенал Нью-Инглэнд Революшн 0:3 Челси
Последние игры между собой
Саутгемптон: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 10
Челси: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 2
Челси 1:0 Саутгемптон Премьер-лига Челси 4:2 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:2 Челси Премьер-лига Саутгемптон 1:2 Челси Премьер-лига Челси 1:3 Саутгемптон Премьер-лига Челси 1:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:1 Челси Премьер-лига Саутгемптон 0:3 Челси Премьер-лига Челси 3:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:1 Челси Премьер-лига Челси 2:2 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:5 Челси Кубок
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|18 - 5
|21
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|27 - 7
|16
|3.
|Лестер
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 5
|14
|4.
|Арсенал
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 11
|12
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 9
|12
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|14 - 9
|11
|7.
|Челси
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|14 - 13
|11
|8.
|Борнмут
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 12
|11
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 7
|11
|10.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 7
|9
|11.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 9
|9
|12.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|14.
|Эвертон
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 12
|7
|15.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 11
|7
|16.
|Норвич
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|9 - 16
|6
|17.
|Брайтон
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 10
|6
|18.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 11
|5
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 13
|5
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 20
|2
Саутгемптон
1.9% (1)
Ничья
18.9% (10)
Челси
79.2% (42)
1:2 Челси
45.3% (24)
1:1 Ничья
11.3% (6)
1:3 Челси
9.4% (5)
0:2 Челси
7.5% (4)
2:3 Челси
5.7% (3)
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