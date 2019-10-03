Англия: Премьер-лига 2019-2020

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Саутгемптон
 
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Челси

Предыдущие игры

Саутгемптон Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон Портсмут 0:4 Саутгемптон Саутгемптон 1:3 Борнмут Шеффилд Юнайтед 0:1 Саутгемптон
Саутгемптон 1:1 Манчестер Юнайтед Фулхэм 0:1 Саутгемптон Брайтон 0:2 Саутгемптон Саутгемптон 1:2 Ливерпуль Бёрнли 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Кёльн Фейеноорд 1:3 Саутгемптон Гуанчжоу Фули 0:4 Саутгемптон Престон Норт Энд 1:3 Саутгемптон Альтах 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Хаддерсфилд Таун Вест Хэм 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 3:3 Борнмут Уотфорд 1:1 Саутгемптон Ньюкасл 3:1 Саутгемптон Саутгемптон 3:1 Вулверхэмптон
Челси Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Лилль 1:2 Челси Челси 2:0 Брайтон Челси 7:1 Гримсби Челси 1:2 Ливерпуль
Челси 0:1 Валенсия Вулверхэмптон 2:5 Челси Челси 2:2 Шеффилд Юнайтед Норвич 2:3 Челси Челси 1:1 Лестер Ливерпуль 2:2 Челси Манчестер Юнайтед 4:0 Челси Боруссия М 2:2 Челси Ред Булл Зальцбург 3:5 Челси Рединг 3:4 Челси Барселона 1:2 Челси Кавасаки Фронтале 1:0 Челси Сент-Патрикс 0:4 Челси Богемианс 1:1 Челси Челси 4:1 Арсенал Нью-Инглэнд Революшн 0:3 Челси

Последние игры между собой

Саутгемптон: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 10
Челси: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 2
Челси 0:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:3 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Саутгемптон Кубок Саутгемптон 2:3 Челси Премьер-лига
Челси 1:0 Саутгемптон Премьер-лига Челси 4:2 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:2 Челси Премьер-лига Саутгемптон 1:2 Челси Премьер-лига Челси 1:3 Саутгемптон Премьер-лига Челси 1:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:1 Челси Премьер-лига Саутгемптон 0:3 Челси Премьер-лига Челси 3:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:1 Челси Премьер-лига Челси 2:2 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:5 Челси Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 7 7 0 0 18 - 5 21
2. Манчестер Сити Заявка 7 5 1 1 27 - 7 16
3. Лестер Заявка 7 4 2 1 13 - 5 14
4. Арсенал Заявка 7 3 3 1 12 - 11 12
5. Вест Хэм Заявка 7 3 3 1 10 - 9 12
6. Тоттенхэм Заявка 7 3 2 2 14 - 9 11
7. Челси Заявка 7 3 2 2 14 - 13 11
8. Борнмут Заявка 7 3 2 2 13 - 12 11
9. Кристал Пэлас Заявка 7 3 2 2 6 - 7 11
10. Манчестер Юнайтед Заявка 7 2 3 2 9 - 7 9
11. Бёрнли Заявка 7 2 3 2 10 - 9 9
12. Шеффилд Юнайтед Заявка 7 2 2 3 7 - 7 8
13. Саутгемптон Заявка 7 2 1 4 7 - 11 7
14. Эвертон Заявка 7 2 1 4 6 - 12 7
15. Вулверхэмптон Заявка 7 1 4 2 9 - 11 7
16. Норвич Заявка 7 2 0 5 9 - 16 6
17. Брайтон Заявка 7 1 3 3 5 - 10 6
18. Астон Вилла Заявка 7 1 2 4 8 - 11 5
19. Ньюкасл Заявка 7 1 2 4 4 - 13 5
20. Уотфорд Заявка 7 0 2 5 4 - 20 2
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Саутгемптон - Челси

    До начала игры, которая состоится 06.10.2019, осталось 2 дня 12 часов 41 минуту.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Саутгемптон - Челси
    Саутгемптон
    1.9% (1)
    Ничья
    18.9% (10)
    Челси
    79.2% (42)
    1:2 Челси
    45.3% (24)
    1:1 Ничья
    11.3% (6)
    1:3 Челси
    9.4% (5)
    0:2 Челси
    7.5% (4)
    2:3 Челси
    5.7% (3)
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