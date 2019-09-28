Россия: Премьер-лига 2019-2020

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Рубин
 
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Стадион:
Тамбов

Предыдущие игры

Рубин Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Рубин 0:0 Уфа Химки 3:0 Рубин Зенит 5:0 Рубин Оренбург 2:1 Рубин
Рубин 0:3 Сочи Ростов 2:1 Рубин Рубин 1:0 Арсенал Тула Краснодар 1:0 Рубин Рубин 0:1 ЦСКА Москва Рубин 1:0 Ахмат Динамо Москва 0:1 Рубин Локомотив Москва 1:1 Рубин ЦСКА Москва 4:0 Рубин Рубин 0:0 Тамбов Рубин 0:1 Нижний Новгород Рубин 4:1 Мордовия Рубин 1:2 Нефтехимик Краснодар 1:0 Рубин Рубин 0:0 Анжи Локомотив Москва 4:0 Рубин
Тамбов Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Крылья Советов 2:0 Тамбов Томь 4:0 Тамбов Тамбов 2:1 Ростов Тамбов 0:2 ЦСКА Москва
Ахмат 1:1 Тамбов Тамбов 0:2 Динамо Москва Тамбов 0:2 Краснодар Оренбург 2:2 Тамбов Тамбов 0:1 Арсенал Тула Тамбов 2:0 Спартак Москва Локомотив Москва 2:1 Тамбов Зенит 2:1 Тамбов Рубин 0:0 Тамбов Белшина 0:2 Тамбов Динамо Минск 2:3 Тамбов Шахтёр Солигорск 1:3 Тамбов Локомотив Гомель 0:1 Тамбов Тамбов 2:1 Зенит-2 Тамбов 1:0 Ротор Химки 2:0 Тамбов

Последние игры между собой

Рубин: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Тамбов: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Рубин 0:0 Тамбов Товарищеские матчи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва Заявка 11 8 1 2 18 - 8 25
2. Локомотив Москва Заявка 11 7 2 2 18 - 10 23
3. Краснодар Заявка 11 7 2 2 23 - 12 23
4. Зенит Заявка 11 7 2 2 18 - 5 23
5. Ростов Заявка 11 7 2 2 20 - 14 23
6. Уфа Заявка 11 4 3 4 11 - 10 15
7. Арсенал Тула Заявка 11 4 2 5 13 - 16 14
8. Урал Заявка 11 4 2 5 17 - 23 14
9. Спартак Москва Заявка 11 4 2 5 12 - 13 14
10. Сочи Заявка 11 3 3 5 10 - 13 12
11. Крылья Советов Заявка 11 3 2 6 15 - 16 11
12. Оренбург Заявка 11 3 2 6 15 - 19 11
13. Рубин Заявка 11 3 2 6 6 - 15 11
14. Динамо Москва Заявка 11 2 4 5 8 - 12 10
15. Ахмат Заявка 11 2 3 6 7 - 17 9
16. Тамбов Заявка 11 2 2 7 9 - 17 8
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Рубин - Тамбов

    До начала игры, которая состоится 05.10.2019, осталось 2 дня 14 часов 46 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Рубин - Тамбов
    Рубин
    90.2% (46)
    Ничья
    9.8% (5)
    Тамбов
    0% (0)
    1:0 Рубин
    45.1% (23)
    2:1 Рубин
    21.6% (11)
    2:0 Рубин
    13.7% (7)
    1:1 Ничья
    9.8% (5)
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