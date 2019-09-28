Россия: Премьер-лига 2019-2020
Рубин
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Стадион: Казань Арена
Тамбов
Предыдущие игры
Рубин Последние 20 матчей: +4 =4 -12Рубин 0:0 Уфа Химки 3:0 Рубин Зенит 5:0 Рубин Оренбург 2:1 Рубин
Рубин 0:3 Сочи Ростов 2:1 Рубин Рубин 1:0 Арсенал Тула Краснодар 1:0 Рубин Рубин 0:1 ЦСКА Москва Рубин 1:0 Ахмат Динамо Москва 0:1 Рубин Локомотив Москва 1:1 Рубин ЦСКА Москва 4:0 Рубин Рубин 0:0 Тамбов Рубин 0:1 Нижний Новгород Рубин 4:1 Мордовия Рубин 1:2 Нефтехимик Краснодар 1:0 Рубин Рубин 0:0 Анжи Локомотив Москва 4:0 Рубин
Тамбов Последние 20 матчей: +8 =3 -9Крылья Советов 2:0 Тамбов Томь 4:0 Тамбов Тамбов 2:1 Ростов Тамбов 0:2 ЦСКА Москва
Ахмат 1:1 Тамбов Тамбов 0:2 Динамо Москва Тамбов 0:2 Краснодар Оренбург 2:2 Тамбов Тамбов 0:1 Арсенал Тула Тамбов 2:0 Спартак Москва Локомотив Москва 2:1 Тамбов Зенит 2:1 Тамбов Рубин 0:0 Тамбов Белшина 0:2 Тамбов Динамо Минск 2:3 Тамбов Шахтёр Солигорск 1:3 Тамбов Локомотив Гомель 0:1 Тамбов Тамбов 2:1 Зенит-2 Тамбов 1:0 Ротор Химки 2:0 Тамбов
Последние игры между собой
Рубин: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Тамбов: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|18 - 8
|25
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|18 - 10
|23
|3.
|Краснодар
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|23 - 12
|23
|4.
|Зенит
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|18 - 5
|23
|5.
|Ростов
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|20 - 14
|23
|6.
|Уфа
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|11 - 10
|15
|7.
|Арсенал Тула
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 16
|14
|8.
|Урал
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 23
|14
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|12 - 13
|14
|10.
|Сочи
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|10 - 13
|12
|11.
|Крылья Советов
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|15 - 16
|11
|12.
|Оренбург
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|15 - 19
|11
|13.
|Рубин
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|6 - 15
|11
|14.
|Динамо Москва
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 12
|10
|15.
|Ахмат
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|7 - 17
|9
|16.
|Тамбов
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|9 - 17
|8
Рубин
90.2% (46)
Ничья
9.8% (5)
Тамбов
0% (0)
1:0 Рубин
45.1% (23)
2:1 Рубин
21.6% (11)
2:0 Рубин
13.7% (7)
1:1 Ничья
9.8% (5)
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