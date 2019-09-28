Англия: Премьер-лига 2019-2020
Предыдущие игры
Ливерпуль Последние 20 матчей: +14 =1 -5Шеффилд Юнайтед 0:1 Ливерпуль Милтон-Кейнс Донс 0:2 Ливерпуль Челси 1:2 Ливерпуль Наполи 2:0 Ливерпуль
Ливерпуль 3:1 Ньюкасл Бёрнли 0:3 Ливерпуль Ливерпуль 3:1 Арсенал Саутгемптон 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 2:2 Челси Ливерпуль 4:1 Норвич Ливерпуль 1:1 Манчестер Сити Ливерпуль 3:1 Лион Ливерпуль 0:3 Наполи Спортинг Л 2:2 Ливерпуль Севилья 2:1 Ливерпуль Боруссия Д 3:2 Ливерпуль Брэдфорд Сити 1:3 Ливерпуль Транмер 0:6 Ливерпуль Тоттенхэм 0:2 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Вулверхэмптон
Лестер Последние 20 матчей: +12 =5 -3Лестер 5:0 Ньюкасл Лутон Таун 0:4 Лестер Лестер 2:1 Тоттенхэм Манчестер Юнайтед 1:0 Лестер
Лестер 3:1 Борнмут Ньюкасл 1:1 Лестер Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Челси 1:1 Лестер Лестер 0:0 Вулверхэмптон Лестер 2:1 Аталанта Ротерхэм 2:2 Лестер Сток Сити 1:2 Лестер Кембридж Юнайтед 0:3 Лестер Челтенем 1:2 Лестер Сканторп 0:1 Лестер Лестер 0:0 Челси Манчестер Сити 1:0 Лестер Лестер 3:0 Арсенал Вест Хэм 2:2 Лестер Лестер 0:1 Ньюкасл
Последние игры между собой
Ливерпуль: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 3
Лестер: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 7
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|18 - 5
|21
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|27 - 7
|16
|3.
|Лестер
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 5
|14
|4.
|Арсенал
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 11
|12
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 9
|12
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|14 - 9
|11
|7.
|Челси
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|14 - 13
|11
|8.
|Борнмут
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 12
|11
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 7
|11
|10.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 7
|9
|11.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 9
|9
|12.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|14.
|Эвертон
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 12
|7
|15.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 11
|7
|16.
|Норвич
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|9 - 16
|6
|17.
|Брайтон
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 10
|6
|18.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 11
|5
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 13
|5
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 20
|2
Ливерпуль
91.3% (42)
Ничья
6.5% (3)
Лестер
2.2% (1)
2:0 Ливерпуль
32.6% (15)
2:1 Ливерпуль
26.1% (12)
3:1 Ливерпуль
19.6% (9)
1:0 Ливерпуль
6.5% (3)
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