Англия: Премьер-лига 2019-2020

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Ливерпуль
 
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Стадион:
Лестер

Предыдущие игры

Ливерпуль Последние 20 матчей: +14 =1 -5
Шеффилд Юнайтед 0:1 Ливерпуль Милтон-Кейнс Донс 0:2 Ливерпуль Челси 1:2 Ливерпуль Наполи 2:0 Ливерпуль
Ливерпуль 3:1 Ньюкасл Бёрнли 0:3 Ливерпуль Ливерпуль 3:1 Арсенал Саутгемптон 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 2:2 Челси Ливерпуль 4:1 Норвич Ливерпуль 1:1 Манчестер Сити Ливерпуль 3:1 Лион Ливерпуль 0:3 Наполи Спортинг Л 2:2 Ливерпуль Севилья 2:1 Ливерпуль Боруссия Д 3:2 Ливерпуль Брэдфорд Сити 1:3 Ливерпуль Транмер 0:6 Ливерпуль Тоттенхэм 0:2 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Вулверхэмптон
Лестер Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Лестер 5:0 Ньюкасл Лутон Таун 0:4 Лестер Лестер 2:1 Тоттенхэм Манчестер Юнайтед 1:0 Лестер
Лестер 3:1 Борнмут Ньюкасл 1:1 Лестер Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Челси 1:1 Лестер Лестер 0:0 Вулверхэмптон Лестер 2:1 Аталанта Ротерхэм 2:2 Лестер Сток Сити 1:2 Лестер Кембридж Юнайтед 0:3 Лестер Челтенем 1:2 Лестер Сканторп 0:1 Лестер Лестер 0:0 Челси Манчестер Сити 1:0 Лестер Лестер 3:0 Арсенал Вест Хэм 2:2 Лестер Лестер 0:1 Ньюкасл

Последние игры между собой

Ливерпуль: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 3
Лестер: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 7
Ливерпуль 1:1 Лестер Премьер-лига Лестер 1:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:1 Лестер Премьер-лига Лестер 2:3 Ливерпуль Премьер-лига
Лестер 2:0 Ливерпуль Кубок лиги Лестер 1:2 Ливерпуль Премьер-лига Лестер 3:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 4:1 Лестер Премьер-лига Лестер 2:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:0 Лестер Премьер-лига Ливерпуль 2:2 Лестер Премьер-лига Лестер 1:3 Ливерпуль Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 7 7 0 0 18 - 5 21
2. Манчестер Сити Заявка 7 5 1 1 27 - 7 16
3. Лестер Заявка 7 4 2 1 13 - 5 14
4. Арсенал Заявка 7 3 3 1 12 - 11 12
5. Вест Хэм Заявка 7 3 3 1 10 - 9 12
6. Тоттенхэм Заявка 7 3 2 2 14 - 9 11
7. Челси Заявка 7 3 2 2 14 - 13 11
8. Борнмут Заявка 7 3 2 2 13 - 12 11
9. Кристал Пэлас Заявка 7 3 2 2 6 - 7 11
10. Манчестер Юнайтед Заявка 7 2 3 2 9 - 7 9
11. Бёрнли Заявка 7 2 3 2 10 - 9 9
12. Шеффилд Юнайтед Заявка 7 2 2 3 7 - 7 8
13. Саутгемптон Заявка 7 2 1 4 7 - 11 7
14. Эвертон Заявка 7 2 1 4 6 - 12 7
15. Вулверхэмптон Заявка 7 1 4 2 9 - 11 7
16. Норвич Заявка 7 2 0 5 9 - 16 6
17. Брайтон Заявка 7 1 3 3 5 - 10 6
18. Астон Вилла Заявка 7 1 2 4 8 - 11 5
19. Ньюкасл Заявка 7 1 2 4 4 - 13 5
20. Уотфорд Заявка 7 0 2 5 4 - 20 2
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Лестер

    До начала игры, которая состоится 05.10.2019, осталось 2 дня 15 часов 17 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Ливерпуль - Лестер
    Ливерпуль
    91.3% (42)
    Ничья
    6.5% (3)
    Лестер
    2.2% (1)
    2:0 Ливерпуль
    32.6% (15)
    2:1 Ливерпуль
    26.1% (12)
    3:1 Ливерпуль
    19.6% (9)
    1:0 Ливерпуль
    6.5% (3)
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