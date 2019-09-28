Россия: Премьер-лига 2019-2020

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Оренбург
 
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Стадион:
Динамо Москва

Предыдущие игры

Оренбург Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Спартак Москва 1:2 Оренбург Чертаново 0:2 Оренбург Оренбург 2:3 Локомотив Москва Оренбург 2:1 Рубин
Уфа 1:2 Оренбург Арсенал Тула 2:1 Оренбург Оренбург 1:1 Сочи Оренбург 2:2 Тамбов Ахмат 2:1 Оренбург Оренбург 0:2 Зенит ЦСКА Москва 2:1 Оренбург Ростов 2:1 Оренбург Оренбург 2:2 Динамо Загреб Копенгаген 0:2 Оренбург Оренбург 1:0 Краковия Оренбург 1:1 Университатя Крайова Оренбург 0:1 ЧФР Клуж Оренбург 2:0 Спартак Москва Уфа 0:2 Оренбург Оренбург 2:2 Урал
Динамо Москва Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Ростов 3:0 Динамо Москва Луч 1:0 Динамо Москва Динамо Москва 2:3 Сочи Динамо Москва 0:0 Уфа
Динамо Москва 1:1 РФШ Рига Крылья Советов 0:0 Динамо Москва Тамбов 0:2 Динамо Москва Динамо Москва 1:2 Локомотив Москва Динамо Москва 0:2 Зенит Спартак Москва 0:0 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Урал Динамо Москва 0:1 Рубин Арсенал Тула 1:1 Динамо Москва Слован Либерец 0:1 Динамо Москва Динамо Москва 1:1 Спарта Прага Аполлон 0:2 Динамо Москва Динамо Москва 3:0 Рудар Веленье Динамо Москва 11:0 Дравоград Динамо Москва 3:3 Арсенал Тула Енисей 2:2 Динамо Москва

Последние игры между собой

Оренбург: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Динамо Москва: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Оренбург 1:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 2:0 Оренбург Премьер-лига Оренбург 1:1 Динамо Москва Товарищеские матчи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва Заявка 11 8 1 2 18 - 8 25
2. Локомотив Москва Заявка 11 7 2 2 18 - 10 23
3. Краснодар Заявка 11 7 2 2 23 - 12 23
4. Зенит Заявка 11 7 2 2 18 - 5 23
5. Ростов Заявка 11 7 2 2 20 - 14 23
6. Уфа Заявка 11 4 3 4 11 - 10 15
7. Арсенал Тула Заявка 11 4 2 5 13 - 16 14
8. Урал Заявка 11 4 2 5 17 - 23 14
9. Спартак Москва Заявка 11 4 2 5 12 - 13 14
10. Сочи Заявка 11 3 3 5 10 - 13 12
11. Крылья Советов Заявка 11 3 2 6 15 - 16 11
12. Оренбург Заявка 11 3 2 6 15 - 19 11
13. Рубин Заявка 11 3 2 6 6 - 15 11
14. Динамо Москва Заявка 11 2 4 5 8 - 12 10
15. Ахмат Заявка 11 2 3 6 7 - 17 9
16. Тамбов Заявка 11 2 2 7 9 - 17 8
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Оренбург - Динамо Москва

    До начала игры, которая состоится 05.10.2019, осталось 2 дня 12 часов 18 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Оренбург - Динамо Москва
    Оренбург
    39.2% (20)
    Ничья
    33.3% (17)
    Динамо Москва
    27.5% (14)
    2:1 Оренбург
    25.5% (13)
    1:1 Ничья
    21.6% (11)
    1:2 Динамо Москва
    17.6% (9)
    1:0 Оренбург
    13.7% (7)
    2:2 Ничья
    3.9% (2)
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