Россия: Премьер-лига 2019-2020
Оренбург
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Стадион: Газовик
Динамо Москва
Предыдущие игры
Оренбург Последние 20 матчей: +8 =5 -7Спартак Москва 1:2 Оренбург Чертаново 0:2 Оренбург Оренбург 2:3 Локомотив Москва Оренбург 2:1 Рубин
Уфа 1:2 Оренбург Арсенал Тула 2:1 Оренбург Оренбург 1:1 Сочи Оренбург 2:2 Тамбов Ахмат 2:1 Оренбург Оренбург 0:2 Зенит ЦСКА Москва 2:1 Оренбург Ростов 2:1 Оренбург Оренбург 2:2 Динамо Загреб Копенгаген 0:2 Оренбург Оренбург 1:0 Краковия Оренбург 1:1 Университатя Крайова Оренбург 0:1 ЧФР Клуж Оренбург 2:0 Спартак Москва Уфа 0:2 Оренбург Оренбург 2:2 Урал
Динамо Москва Последние 20 матчей: +6 =8 -6Ростов 3:0 Динамо Москва Луч 1:0 Динамо Москва Динамо Москва 2:3 Сочи Динамо Москва 0:0 Уфа
Динамо Москва 1:1 РФШ Рига Крылья Советов 0:0 Динамо Москва Тамбов 0:2 Динамо Москва Динамо Москва 1:2 Локомотив Москва Динамо Москва 0:2 Зенит Спартак Москва 0:0 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Урал Динамо Москва 0:1 Рубин Арсенал Тула 1:1 Динамо Москва Слован Либерец 0:1 Динамо Москва Динамо Москва 1:1 Спарта Прага Аполлон 0:2 Динамо Москва Динамо Москва 3:0 Рудар Веленье Динамо Москва 11:0 Дравоград Динамо Москва 3:3 Арсенал Тула Енисей 2:2 Динамо Москва
Последние игры между собой
Оренбург: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Динамо Москва: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|18 - 8
|25
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|18 - 10
|23
|3.
|Краснодар
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|23 - 12
|23
|4.
|Зенит
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|18 - 5
|23
|5.
|Ростов
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|20 - 14
|23
|6.
|Уфа
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|11 - 10
|15
|7.
|Арсенал Тула
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 16
|14
|8.
|Урал
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 23
|14
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|12 - 13
|14
|10.
|Сочи
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|10 - 13
|12
|11.
|Крылья Советов
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|15 - 16
|11
|12.
|Оренбург
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|15 - 19
|11
|13.
|Рубин
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|6 - 15
|11
|14.
|Динамо Москва
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 12
|10
|15.
|Ахмат
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|7 - 17
|9
|16.
|Тамбов
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|9 - 17
|8
Оренбург
39.2% (20)
Ничья
33.3% (17)
Динамо Москва
27.5% (14)
2:1 Оренбург
25.5% (13)
1:1 Ничья
21.6% (11)
1:2 Динамо Москва
17.6% (9)
1:0 Оренбург
13.7% (7)
2:2 Ничья
3.9% (2)
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