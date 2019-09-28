Россия: Премьер-лига 2019-2020
Сочи
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Стадион: Фишт
Крылья Советов
Предыдущие игры
Сочи Последние 20 матчей: +6 =5 -9Сочи 2:0 Ахмат Шинник 0:0 Сочи Динамо Москва 2:3 Сочи Сочи 0:1 Локомотив Москва
Крылья Советов Последние 20 матчей: +6 =2 -12Крылья Советов 2:0 Тамбов Торпедо Москва 2:0 Крылья Советов Ахмат 1:1 Крылья Советов Краснодар 4:2 Крылья Советов
Крылья Советов 0:0 Динамо Москва Крылья Советов 1:2 Спартак Москва Урал 1:3 Крылья Советов Ростов 1:0 Крылья Советов Крылья Советов 1:2 Локомотив Москва Уфа 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:3 Арсенал Тула Крылья Советов 2:0 ЦСКА Москва Крылья Советов 2:1 Краснодар Крылья Советов 2:1 Целе Крылья Советов 1:2 Хайдук Крылья Советов 0:1 Баник Острава Крылья Советов 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:3 Крылья Советов ЦСКА Москва 6:0 Крылья Советов Крылья Советов 1:2 Спартак Москва
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|18 - 8
|25
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|18 - 10
|23
|3.
|Краснодар
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|23 - 12
|23
|4.
|Зенит
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|18 - 5
|23
|5.
|Ростов
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|20 - 14
|23
|6.
|Уфа
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|11 - 10
|15
|7.
|Арсенал Тула
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 16
|14
|8.
|Урал
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 23
|14
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|12 - 13
|14
|10.
|Сочи
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|10 - 13
|12
|11.
|Крылья Советов
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|15 - 16
|11
|12.
|Оренбург
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|15 - 19
|11
|13.
|Рубин
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|6 - 15
|11
|14.
|Динамо Москва
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 12
|10
|15.
|Ахмат
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|7 - 17
|9
|16.
|Тамбов
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|9 - 17
|8
Сочи
56.5% (26)
Ничья
34.8% (16)
Крылья Советов
8.7% (4)
1:1 Ничья
28.3% (13)
2:1 Сочи
23.9% (11)
1:0 Сочи
21.7% (10)
2:0 Сочи
6.5% (3)
1:2 Крылья Советов
4.3% (2)
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