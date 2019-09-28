Россия: Премьер-лига 2019-2020

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Сочи
 
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Стадион:
Крылья Советов

Предыдущие игры

Сочи Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Сочи 2:0 Ахмат Шинник 0:0 Сочи Динамо Москва 2:3 Сочи Сочи 0:1 Локомотив Москва
Зенит 2:1 Сочи Рубин 0:3 Сочи Урал 3:1 Сочи Оренбург 1:1 Сочи ЦСКА Москва 0:0 Сочи Сочи 0:0 Уфа Краснодар 3:0 Сочи Сочи 0:2 Зенит Спартак Москва 1:0 Сочи Риека 1:2 Сочи Сочи 2:0 Раднички Ниш Спартак Москва 7:1 Сочи Сочи 2:0 Луч Спартак-2 1:1 Сочи Сочи 0:0 Шинник Авангард Курск 2:1 Сочи
Крылья Советов Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Крылья Советов 2:0 Тамбов Торпедо Москва 2:0 Крылья Советов Ахмат 1:1 Крылья Советов Краснодар 4:2 Крылья Советов
Крылья Советов 0:0 Динамо Москва Крылья Советов 1:2 Спартак Москва Урал 1:3 Крылья Советов Ростов 1:0 Крылья Советов Крылья Советов 1:2 Локомотив Москва Уфа 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:3 Арсенал Тула Крылья Советов 2:0 ЦСКА Москва Крылья Советов 2:1 Краснодар Крылья Советов 2:1 Целе Крылья Советов 1:2 Хайдук Крылья Советов 0:1 Баник Острава Крылья Советов 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:3 Крылья Советов ЦСКА Москва 6:0 Крылья Советов Крылья Советов 1:2 Спартак Москва
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва Заявка 11 8 1 2 18 - 8 25
2. Локомотив Москва Заявка 11 7 2 2 18 - 10 23
3. Краснодар Заявка 11 7 2 2 23 - 12 23
4. Зенит Заявка 11 7 2 2 18 - 5 23
5. Ростов Заявка 11 7 2 2 20 - 14 23
6. Уфа Заявка 11 4 3 4 11 - 10 15
7. Арсенал Тула Заявка 11 4 2 5 13 - 16 14
8. Урал Заявка 11 4 2 5 17 - 23 14
9. Спартак Москва Заявка 11 4 2 5 12 - 13 14
10. Сочи Заявка 11 3 3 5 10 - 13 12
11. Крылья Советов Заявка 11 3 2 6 15 - 16 11
12. Оренбург Заявка 11 3 2 6 15 - 19 11
13. Рубин Заявка 11 3 2 6 6 - 15 11
14. Динамо Москва Заявка 11 2 4 5 8 - 12 10
15. Ахмат Заявка 11 2 3 6 7 - 17 9
16. Тамбов Заявка 11 2 2 7 9 - 17 8
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Сочи - Крылья Советов

    До начала игры, которая состоится 05.10.2019, осталось 2 дня 17 часов 16 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Сочи - Крылья Советов
    Сочи
    56.5% (26)
    Ничья
    34.8% (16)
    Крылья Советов
    8.7% (4)
    1:1 Ничья
    28.3% (13)
    2:1 Сочи
    23.9% (11)
    1:0 Сочи
    21.7% (10)
    2:0 Сочи
    6.5% (3)
    1:2 Крылья Советов
    4.3% (2)
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