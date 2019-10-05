Англия: Премьер-лига 2019-2020
Норвич
0:2
Первый тайм: 45+'
Стадион: Кэрроу Роуд
Астон Вилла
0:1
14' ГолУэсли Мораес
0:2
30' ГолУэсли Мораес
32' Желтая карточкаПукки Теэму
0:2
38' Не забитый пенальтиУэсли Мораес
42' Желтая карточкаМакгинн Джон
12
Льюис
Джамал
23
Маклин
Кенни
22
Пукки
Теэму
40
Мингс
Тайрон
18
Таргет
Мэтт
10
Грилиш
Джек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Льюис ДжамалЗащитник
- Полузащитник
-
23 Маклин КенниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Пукки ТеэмуНападающий
- Запасные игроки
-
43 Akin FamewoЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Айда АдамНападающий
-
20 Дрмич ЙосипНападающий
- Нападающий
-
60 Archie Mair
-
Главный тренер: Фарке Даниэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
40 Мингс ТайронЗащитник
-
18 Таргет МэттЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Грилиш ДжекНападающий
- Запасные игроки
-
12 Стир ДжедВратарь
-
15 Конса ЭзриЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
39 Дэвис КинанНападающий
- Нападающий
-
17 ТрезегеНападающий
-
Главный тренер: Смит Дин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
14'
0:1
30'
0:2
32'
38'
0:2
42'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
3 Удары по воротам 9
-
4 Удары в створ 5
-
4 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
Предыдущие игры
Норвич Последние 20 матчей: +7 =5 -8Кристал Пэлас 2:0 Норвич Бёрнли 2:0 Норвич Норвич 3:2 Манчестер Сити Вест Хэм 2:0 Норвич
Кроули Таун 1:0 Норвич Норвич 2:3 Челси Норвич 3:1 Ньюкасл Ливерпуль 4:1 Норвич Норвич 1:0 Тулуза Норвич 1:4 Аталанта Лутон Таун 1:5 Норвич Норвич 1:3 Брентфорд Шальке 04 1:2 Норвич Арминия 2:2 Норвич Астон Вилла 1:2 Норвич Норвич 2:1 Блэкберн Сток Сити 2:2 Норвич Норвич 2:2 Шеффилд Уэнсдей Уиган 1:1 Норвич Норвич 2:2 Рединг
Астон Вилла Последние 20 матчей: +11 =4 -5Астон Вилла 2:2 Бёрнли Брайтон 1:3 Астон Вилла Арсенал 3:2 Астон Вилла Астон Вилла 0:0 Вест Хэм
Кристал Пэлас 1:0 Астон Вилла Крю Александра 1:6 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Эвертон Астон Вилла 1:2 Борнмут Тоттенхэм 3:1 Астон Вилла РБ Лейпциг 1:3 Астон Вилла Чарльтон 1:4 Астон Вилла Уолсолл 1:5 Астон Вилла Шрусбери Таун 0:1 Астон Вилла Миннесота Юнайтед 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Дерби Вест Бромвич 1:0 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Вест Бромвич Астон Вилла 1:2 Норвич Лидс 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Миллуолл
Последние игры между собой
Норвич: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 8
Астон Вилла: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 6
Астон Вилла 2:0 Норвич Норвич 1:0 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Норвич Премьер-лига Норвич 2:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 4:1 Норвич Премьер-лига Норвич 0:1 Астон Вилла Премьер-лига Норвич 1:2 Астон Вилла Премьер-лига Норвич 1:4 Астон Вилла Кубок лиги Астон Вилла 1:1 Норвич Премьер-лига Норвич 2:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 3:2 Норвич Премьер-лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|0:0 Заявка
|8
|7
|1
|0
|18 - 5
|22
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|27 - 7
|16
|3.
|Лестер
|0:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|13 - 5
|15
|4.
|Арсенал
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 11
|12
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 9
|12
|6.
|Челси
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|14 - 13
|11
|7.
|Борнмут
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 12
|11
|8.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 7
|11
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|14 - 12
|11
|10.
|Бёрнли
|0:0 Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 9
|10
|11.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 7
|9
|12.
|Шеффилд Юнайтед
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 7
|9
|13.
|Брайтон
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|14.
|Астон Вилла
|2:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 11
|8
|15.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 12
|8
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|17.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 11
|7
|18.
|Норвич
|0:2 Заявка
|8
|2
|0
|6
|9 - 18
|6
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 13
|5
|20.
|Уотфорд
|0:0 Заявка
|8
|0
|3
|5
|4 - 20
|3
Норвич
62% (93)
Ничья
29.3% (44)
Астон Вилла
8.7% (13)
2:1 Норвич
34.7% (52)
1:1 Ничья
22.7% (34)
1:0 Норвич
19.3% (29)
1:2 Астон Вилла
6% (9)
2:2 Ничья
4% (6)
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