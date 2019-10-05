Англия: Премьер-лига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2019-2020
Норвич
0:2
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Астон Вилла
0'
0:1
14' Гол
Уэсли Мораес
0:2
30' Гол
Уэсли Мораес
32' Желтая карточка
Пукки Теэму
0:2
38' Не забитый пенальти
Уэсли Мораес
42' Желтая карточка
Макгинн Джон
45'+2
33
Макговерн
Майкл
2
Ааронс
Макс
24
Амаду
Ибрагим
4
Годфри
Бен
12
Льюис
Джамал
10
Ляйтнер
Мориц
23
Маклин
Кенни
17
Буэндия
Эмилиано
18
Штайперманн
Марко
14
Кантуэлл
Тодд
22
Пукки
Теэму
1
Хитон
Том
24
Гильберт
Фредерик
22
Энгельс
Бьорн
40
Мингс
Тайрон
18
Таргет
Мэтт
7
Макгинн
Джон
11
Накамба
Марвелус
14
Хурихан
Конор
21
Эль-Гази
Анвар
9
Уэсли
Мораес
10
Грилиш
Джек
Норвич
4-2-3-1
Астон Вилла
4-3-3

Ход матча

14'
0:1
Уэсли Мораес
(Эль-Гази Анвар)
30'
0:2
Уэсли Мораес
(Хурихан Конор)
32'
Пукки Теэму
 
38'
0:2
Уэсли Мораес
42'
 
Макгинн Джон

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 9
  • 4 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Предыдущие игры

Норвич Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Кристал Пэлас 2:0 Норвич Бёрнли 2:0 Норвич Норвич 3:2 Манчестер Сити Вест Хэм 2:0 Норвич
Кроули Таун 1:0 Норвич Норвич 2:3 Челси Норвич 3:1 Ньюкасл Ливерпуль 4:1 Норвич Норвич 1:0 Тулуза Норвич 1:4 Аталанта Лутон Таун 1:5 Норвич Норвич 1:3 Брентфорд Шальке 04 1:2 Норвич Арминия 2:2 Норвич Астон Вилла 1:2 Норвич Норвич 2:1 Блэкберн Сток Сити 2:2 Норвич Норвич 2:2 Шеффилд Уэнсдей Уиган 1:1 Норвич Норвич 2:2 Рединг
Астон Вилла Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Астон Вилла 2:2 Бёрнли Брайтон 1:3 Астон Вилла Арсенал 3:2 Астон Вилла Астон Вилла 0:0 Вест Хэм
Кристал Пэлас 1:0 Астон Вилла Крю Александра 1:6 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Эвертон Астон Вилла 1:2 Борнмут Тоттенхэм 3:1 Астон Вилла РБ Лейпциг 1:3 Астон Вилла Чарльтон 1:4 Астон Вилла Уолсолл 1:5 Астон Вилла Шрусбери Таун 0:1 Астон Вилла Миннесота Юнайтед 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Дерби Вест Бромвич 1:0 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Вест Бромвич Астон Вилла 1:2 Норвич Лидс 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Миллуолл

Последние игры между собой

Норвич: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 8
Астон Вилла: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 6
Астон Вилла 1:2 Норвич Норвич 2:1 Астон Вилла Норвич 3:1 Астон Вилла Астон Вилла 4:2 Норвич
Астон Вилла 2:0 Норвич Норвич 1:0 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Норвич Премьер-лига Норвич 2:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 4:1 Норвич Премьер-лига Норвич 0:1 Астон Вилла Премьер-лига Норвич 1:2 Астон Вилла Премьер-лига Норвич 1:4 Астон Вилла Кубок лиги Астон Вилла 1:1 Норвич Премьер-лига Норвич 2:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 3:2 Норвич Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль 0:0 Заявка 8 7 1 0 18 - 5 22
2. Манчестер Сити Заявка 7 5 1 1 27 - 7 16
3. Лестер 0:0 Заявка 8 4 3 1 13 - 5 15
4. Арсенал Заявка 7 3 3 1 12 - 11 12
5. Вест Хэм Заявка 7 3 3 1 10 - 9 12
6. Челси Заявка 7 3 2 2 14 - 13 11
7. Борнмут Заявка 7 3 2 2 13 - 12 11
8. Кристал Пэлас Заявка 7 3 2 2 6 - 7 11
9. Тоттенхэм Заявка 8 3 2 3 14 - 12 11
10. Бёрнли 0:0 Заявка 8 2 4 2 10 - 9 10
11. Манчестер Юнайтед Заявка 7 2 3 2 9 - 7 9
12. Шеффилд Юнайтед 0:0 Заявка 8 2 3 3 7 - 7 9
13. Брайтон Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
14. Астон Вилла 2:0 Заявка 8 2 2 4 10 - 11 8
15. Эвертон 0:0 Заявка 8 2 2 4 6 - 12 8
16. Саутгемптон Заявка 7 2 1 4 7 - 11 7
17. Вулверхэмптон Заявка 7 1 4 2 9 - 11 7
18. Норвич 0:2 Заявка 8 2 0 6 9 - 18 6
19. Ньюкасл Заявка 7 1 2 4 4 - 13 5
20. Уотфорд 0:0 Заявка 8 0 3 5 4 - 20 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Carrow Road. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Норвич 0:2 Астон Вилла
Норвич
62% (93)
Ничья
29.3% (44)
Астон Вилла
8.7% (13)
2:1 Норвич
34.7% (52)
1:1 Ничья
22.7% (34)
1:0 Норвич
19.3% (29)
1:2 Астон Вилла
6% (9)
2:2 Ничья
4% (6)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...