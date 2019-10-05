Англия: Премьер-лига 2019-2020

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  4. Премьер-лига 2019-2020
Бёрнли
0:0
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Эвертон
0'
44' Желтая карточка
Коулмэн Шеймус
45'+2
1
Поуп
Ник
2
Лоутон
Мэттью
5
Тарковски
Джеймс
6
Ми
Бен
23
Питерс
Эрик
7
Гудмундссон
Йоханн
13
Хендрик
Джефф
18
Вествуд
Эшли
11
Макнил
Дуайт
9
Вуд
Крис
10
Барнс
Эшли
1
Пикфорд
Джордан
23
Коулмэн
Шеймус
5
Кин
Майкл
13
Мина
Йерри
12
Динь
Люка
18
Шнайдерлин
Морган
8
Делф
Фабиан
7
Ришарлисон
10
Сигурдссон
Гильфи
17
Айуоби
Алекс
9
Калверт-Льюин
Доминик
Бёрнли
4-4-2
Эвертон
4-2-3-1

Ход матча

44'
 
Коулмэн Шеймус

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 6
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 36 Владение мячом, % 64

Предыдущие игры

Бёрнли Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Астон Вилла 2:2 Бёрнли Бёрнли 2:0 Норвич Брайтон 1:1 Бёрнли Бёрнли 0:3 Ливерпуль
Бёрнли 1:3 Сандерленд Вулверхэмптон 1:1 Бёрнли Арсенал 2:1 Бёрнли Бёрнли 3:0 Саутгемптон Бёрнли 2:0 Парма Бёрнли 6:1 Ницца Уиган 2:2 Бёрнли Флитвуд Таун 0:2 Бёрнли Порт Вейл 1:3 Бёрнли Крю Александра 1:0 Бёрнли Бёрнли 1:3 Арсенал Эвертон 2:0 Бёрнли Бёрнли 0:1 Манчестер Сити Челси 2:2 Бёрнли Бёрнли 2:0 Кардифф Сити Борнмут 1:3 Бёрнли
Эвертон Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Эвертон 1:3 Манчестер Сити Шеффилд Уэнсдей 0:2 Эвертон Эвертон 0:2 Шеффилд Юнайтед Борнмут 3:1 Эвертон
Эвертон 3:2 Вулверхэмптон Линкольн Сити 2:4 Эвертон Астон Вилла 2:0 Эвертон Эвертон 1:0 Уотфорд Кристал Пэлас 0:0 Эвертон Вердер 0:0 Эвертон Эвертон 1:3 Майнц Эвертон 0:1 Севилья Уиган 0:0 Эвертон Монако 0:1 Эвертон Сьон 0:0 Эвертон Карионбанги Шаркс 1:1 Эвертон Тоттенхэм 2:2 Эвертон Эвертон 2:0 Бёрнли Кристал Пэлас 0:0 Эвертон Эвертон 4:0 Манчестер Юнайтед

Последние игры между собой

Бёрнли: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 6
Эвертон: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 4
Эвертон 2:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:5 Эвертон Премьер-лига Бёрнли 2:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:1 Бёрнли Премьер-лига
Эвертон 3:1 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 2:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:3 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:0 Эвертон Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль 0:0 Заявка 8 7 1 0 18 - 5 22
2. Манчестер Сити Заявка 7 5 1 1 27 - 7 16
3. Лестер 0:0 Заявка 8 4 3 1 13 - 5 15
4. Арсенал Заявка 7 3 3 1 12 - 11 12
5. Вест Хэм Заявка 7 3 3 1 10 - 9 12
6. Челси Заявка 7 3 2 2 14 - 13 11
7. Борнмут Заявка 7 3 2 2 13 - 12 11
8. Кристал Пэлас Заявка 7 3 2 2 6 - 7 11
9. Тоттенхэм Заявка 8 3 2 3 14 - 12 11
10. Бёрнли 0:0 Заявка 8 2 4 2 10 - 9 10
11. Манчестер Юнайтед Заявка 7 2 3 2 9 - 7 9
12. Шеффилд Юнайтед 0:0 Заявка 8 2 3 3 7 - 7 9
13. Брайтон Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
14. Астон Вилла 2:0 Заявка 8 2 2 4 10 - 11 8
15. Эвертон 0:0 Заявка 8 2 2 4 6 - 12 8
16. Саутгемптон Заявка 7 2 1 4 7 - 11 7
17. Вулверхэмптон Заявка 7 1 4 2 9 - 11 7
18. Норвич 0:2 Заявка 8 2 0 6 9 - 18 6
19. Ньюкасл Заявка 7 1 2 4 4 - 13 5
20. Уотфорд 0:0 Заявка 8 0 3 5 4 - 20 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Turf Moor. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Бёрнли 0:0 Эвертон
Бёрнли
31.8% (48)
Ничья
39.7% (60)
Эвертон
28.5% (43)
1:1 Ничья
33.1% (50)
1:2 Эвертон
16.6% (25)
2:1 Бёрнли
15.2% (23)
1:0 Бёрнли
13.2% (20)
0:1 Эвертон
8.6% (13)
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