Англия: Премьер-лига 2019-2020
44' Желтая карточкаКоулмэн Шеймус
1
Поуп
Ник
6
Ми
Бен
23
Питерс
Эрик
18
Вествуд
Эшли
11
Макнил
Дуайт
9
Вуд
Крис
10
Барнс
Эшли
13
Мина
Йерри
12
Динь
Люка
17
Айуоби
Алекс
- Основной состав
-
1 Поуп НикВратарь
- Защитник
- Защитник
-
6 Ми БенЗащитник
-
23 Питерс ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Вествуд ЭшлиПолузащитник
-
11 Макнил ДуайтПолузащитник
-
9 Вуд КрисНападающий
-
10 Барнс ЭшлиНападающий
- Запасные игроки
-
20 Харт ДжоВратарь
-
28 Лонг КевинЗащитник
- Защитник
-
25 Леннон АаронПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Выдра МатейНападающий
-
Главный тренер: Дайч Шон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Мина ЙерриЗащитник
-
12 Динь ЛюкаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Айуоби АлексПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
49 Лоссль ЙонасВратарь
- Защитник
-
21 Гомеш АндреПолузащитник
-
26 Дэйвис ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Кин МойзеНападающий
-
Главный тренер: Силва Марку
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
44'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 2
-
1 Угловые 6
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
36 Владение мячом, % 64
Предыдущие игры
Бёрнли Последние 20 матчей: +8 =5 -7Астон Вилла 2:2 Бёрнли Бёрнли 2:0 Норвич Брайтон 1:1 Бёрнли Бёрнли 0:3 Ливерпуль
Бёрнли 1:3 Сандерленд Вулверхэмптон 1:1 Бёрнли Арсенал 2:1 Бёрнли Бёрнли 3:0 Саутгемптон Бёрнли 2:0 Парма Бёрнли 6:1 Ницца Уиган 2:2 Бёрнли Флитвуд Таун 0:2 Бёрнли Порт Вейл 1:3 Бёрнли Крю Александра 1:0 Бёрнли Бёрнли 1:3 Арсенал Эвертон 2:0 Бёрнли Бёрнли 0:1 Манчестер Сити Челси 2:2 Бёрнли Бёрнли 2:0 Кардифф Сити Борнмут 1:3 Бёрнли
Эвертон Последние 20 матчей: +7 =7 -6Эвертон 1:3 Манчестер Сити Шеффилд Уэнсдей 0:2 Эвертон Эвертон 0:2 Шеффилд Юнайтед Борнмут 3:1 Эвертон
Эвертон 3:2 Вулверхэмптон Линкольн Сити 2:4 Эвертон Астон Вилла 2:0 Эвертон Эвертон 1:0 Уотфорд Кристал Пэлас 0:0 Эвертон Вердер 0:0 Эвертон Эвертон 1:3 Майнц Эвертон 0:1 Севилья Уиган 0:0 Эвертон Монако 0:1 Эвертон Сьон 0:0 Эвертон Карионбанги Шаркс 1:1 Эвертон Тоттенхэм 2:2 Эвертон Эвертон 2:0 Бёрнли Кристал Пэлас 0:0 Эвертон Эвертон 4:0 Манчестер Юнайтед
Последние игры между собой
Бёрнли: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 6
Эвертон: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|0:0 Заявка
|8
|7
|1
|0
|18 - 5
|22
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|27 - 7
|16
|3.
|Лестер
|0:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|13 - 5
|15
|4.
|Арсенал
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 11
|12
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 9
|12
|6.
|Челси
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|14 - 13
|11
|7.
|Борнмут
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 12
|11
|8.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 7
|11
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|14 - 12
|11
|10.
|Бёрнли
|0:0 Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 9
|10
|11.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 7
|9
|12.
|Шеффилд Юнайтед
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 7
|9
|13.
|Брайтон
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|14.
|Астон Вилла
|2:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 11
|8
|15.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 12
|8
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|17.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 11
|7
|18.
|Норвич
|0:2 Заявка
|8
|2
|0
|6
|9 - 18
|6
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 13
|5
|20.
|Уотфорд
|0:0 Заявка
|8
|0
|3
|5
|4 - 20
|3
Бёрнли
31.8% (48)
Ничья
39.7% (60)
Эвертон
28.5% (43)
1:1 Ничья
33.1% (50)
1:2 Эвертон
16.6% (25)
2:1 Бёрнли
15.2% (23)
1:0 Бёрнли
13.2% (20)
0:1 Эвертон
8.6% (13)
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