Англия: Премьер-лига 2019-2020

Первый тайм

47' Удар от ворот произведет Эвертон

46' Удар от ворот произведет Бёрнли

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.

44' Коулмэн Шеймус получил желтую карточку от судьи

44' Ох, нехорошо это выглядит. Питерс Эрик получил травму и медбригада забирает его с поля.

44' Питерс Эрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Хорошая попытка от Гудмундссон Йоханн , был неплохой удар, но вратарь спас

41' Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.

41' Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Тарковски Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Эвертон имеет хороший шанс забить.

40' Ми Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Удар от ворот произведет Бёрнли

36' Макнил Дуайт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Плохо играет Лоутон Мэттью - неудачный вынос, и мяч у соперниц

35' Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.

35' Коулмэн Шеймус из команды Эвертон пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

35' Плохо играет Лоутон Мэттью - неудачный вынос, и мяч у соперниц

34' Тарковски Джеймс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

34' Ришарлисон из команды Эвертон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

33' Великолепное видение игры демонстрирует Кин Майкл из команды Эвертон , когда она останавливает многообещающую атаку перехватом.

32' Тарковски Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Тарковски Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.

31' Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Вуд Крис из команды Бёрнли сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

29' Питерс Эрик из команды Бёрнли пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

29' Делф Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Мина Йерри выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Хорошо играет на выходе Пикфорд Джордан - мяч в ее руках

27' Макнил Дуайт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

26' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.

25' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Макнил Дуайт из команды Бёрнли пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

25' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Удар от ворот произведет Бёрнли

23' Матч возобновлен

22' Ми Бен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.

21' Коулмэн Шеймус из команды Эвертон пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

20' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Удар от ворот произведет Бёрнли

19' Хорошо играет на выходе Пикфорд Джордан - мяч в ее руках

19' Мина Йерри выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Великолепное видение игры демонстрирует Хендрик Джефф из команды Бёрнли , когда она останавливает многообещающую атаку перехватом.

15' Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.

15' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Ми Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Айуоби Алекс наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

14' Хорошо играет на выходе Пикфорд Джордан - мяч в ее руках

12' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Макнил Дуайт из команды Бёрнли пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

10' Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.

10' Хорошо играет на выходе Пикфорд Джордан - мяч в ее руках

10' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Удар от ворот произведет Эвертон

9' Питерс Эрик не смог попасть в створ ударом издали

8' Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Контроль мяча: [team1]: 27%, [team2]: 73%.

6' Хорошо играет на выходе Поуп Ник - мяч в ее руках

6' Тарковски Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Тарковски Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Лоутон Мэттью выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Динь Люка из команды Эвертон пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

3' Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Удар от ворот произведет Эвертон

2' Удар от ворот произведет Эвертон

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Эвертон начинает с центра поля