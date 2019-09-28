Россия: Премьер-лига 2019-2020
Урал
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Стадион: Екатеринбург Арена
Зенит
Предыдущие игры
Урал Последние 20 матчей: +9 =5 -6Урал 0:3 ЦСКА Москва Черноморец Нв 0:2 Урал Арсенал Тула 1:1 Урал Спартак Москва 1:2 Урал
Урал 2:4 Краснодар Урал 3:1 Сочи Урал 1:3 Крылья Советов Локомотив Москва 4:0 Урал Урал 2:2 Ростов Динамо Москва 2:0 Урал Урал 3:0 Ахмат Урал 3:2 Уфа Краснодар 0:2 Урал Пюник 0:3 Урал Урал 2:1 Астра Анжи 0:2 Урал Локомотив Москва 1:0 Урал Урал 2:2 Локомотив Москва Арсенал Тула 2:2 Урал Оренбург 2:2 Урал
Зенит Последние 20 матчей: +14 =3 -3Зенит 3:1 Бенфика Локомотив Москва 1:0 Зенит Енисей 1:2 Зенит Зенит 5:0 Рубин
Лион 1:1 Зенит Зенит 3:1 Арсенал Тула Зенит 2:1 Сочи Спартак Москва 0:1 Зенит Уфа 1:0 Зенит Зенит 0:0 Ахмат Динамо Москва 0:2 Зенит Зенит 1:1 Краснодар Оренбург 0:2 Зенит Сочи 0:2 Зенит Зенит 2:1 Тамбов Зенит 2:3 Локомотив Москва Црвена Звезда 0:1 Зенит Гонвед 0:3 Зенит Левски София 0:1 Зенит Ваккер Инсбрук 1:6 Зенит
Последние игры между собой
Урал: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 11
Зенит: победы: 11, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|18 - 8
|25
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|18 - 10
|23
|3.
|Краснодар
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|23 - 12
|23
|4.
|Зенит
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|18 - 5
|23
|5.
|Ростов
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|20 - 14
|23
|6.
|Уфа
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|11 - 10
|15
|7.
|Арсенал Тула
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 16
|14
|8.
|Урал
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 23
|14
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|12 - 13
|14
|10.
|Сочи
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|10 - 13
|12
|11.
|Крылья Советов
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|15 - 16
|11
|12.
|Оренбург
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|15 - 19
|11
|13.
|Рубин
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|6 - 15
|11
|14.
|Динамо Москва
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 12
|10
|15.
|Ахмат
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|7 - 17
|9
|16.
|Тамбов
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|9 - 17
|8
Урал
3.5% (2)
Ничья
17.5% (10)
Зенит
78.9% (45)
1:2 Зенит
36.8% (21)
1:1 Ничья
15.8% (9)
0:2 Зенит
15.8% (9)
0:1 Зенит
10.5% (6)
1:3 Зенит
5.3% (3)
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