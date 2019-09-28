Россия: Премьер-лига 2019-2020

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Урал
 
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Стадион:
Зенит

Предыдущие игры

Урал Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Урал 0:3 ЦСКА Москва Черноморец Нв 0:2 Урал Арсенал Тула 1:1 Урал Спартак Москва 1:2 Урал
Урал 2:4 Краснодар Урал 3:1 Сочи Урал 1:3 Крылья Советов Локомотив Москва 4:0 Урал Урал 2:2 Ростов Динамо Москва 2:0 Урал Урал 3:0 Ахмат Урал 3:2 Уфа Краснодар 0:2 Урал Пюник 0:3 Урал Урал 2:1 Астра Анжи 0:2 Урал Локомотив Москва 1:0 Урал Урал 2:2 Локомотив Москва Арсенал Тула 2:2 Урал Оренбург 2:2 Урал
Зенит Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Зенит 3:1 Бенфика Локомотив Москва 1:0 Зенит Енисей 1:2 Зенит Зенит 5:0 Рубин
Лион 1:1 Зенит Зенит 3:1 Арсенал Тула Зенит 2:1 Сочи Спартак Москва 0:1 Зенит Уфа 1:0 Зенит Зенит 0:0 Ахмат Динамо Москва 0:2 Зенит Зенит 1:1 Краснодар Оренбург 0:2 Зенит Сочи 0:2 Зенит Зенит 2:1 Тамбов Зенит 2:3 Локомотив Москва Црвена Звезда 0:1 Зенит Гонвед 0:3 Зенит Левски София 0:1 Зенит Ваккер Инсбрук 1:6 Зенит

Последние игры между собой

Урал: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 11
Зенит: победы: 11, ничьи: 1, поражения: 0
Урал 0:1 Зенит Премьер-лига Зенит 4:1 Урал Премьер-лига Зенит 2:1 Урал Премьер-лига Урал 1:1 Зенит Премьер-лига
Зенит 2:0 Урал Премьер-лига Урал 0:2 Зенит Премьер-лига Зенит 3:0 Урал Премьер-лига Урал 1:4 Зенит Премьер-лига Зенит 3:0 Урал Премьер-лига Урал 1:2 Зенит Премьер-лига Зенит 2:1 Урал Премьер-лига Урал 1:2 Зенит Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва Заявка 11 8 1 2 18 - 8 25
2. Локомотив Москва Заявка 11 7 2 2 18 - 10 23
3. Краснодар Заявка 11 7 2 2 23 - 12 23
4. Зенит Заявка 11 7 2 2 18 - 5 23
5. Ростов Заявка 11 7 2 2 20 - 14 23
6. Уфа Заявка 11 4 3 4 11 - 10 15
7. Арсенал Тула Заявка 11 4 2 5 13 - 16 14
8. Урал Заявка 11 4 2 5 17 - 23 14
9. Спартак Москва Заявка 11 4 2 5 12 - 13 14
10. Сочи Заявка 11 3 3 5 10 - 13 12
11. Крылья Советов Заявка 11 3 2 6 15 - 16 11
12. Оренбург Заявка 11 3 2 6 15 - 19 11
13. Рубин Заявка 11 3 2 6 6 - 15 11
14. Динамо Москва Заявка 11 2 4 5 8 - 12 10
15. Ахмат Заявка 11 2 3 6 7 - 17 9
16. Тамбов Заявка 11 2 2 7 9 - 17 8
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Урал - Зенит

    До начала игры, которая состоится 06.10.2019, осталось 2 дня 8 часов 12 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Урал - Зенит
    Урал
    3.5% (2)
    Ничья
    17.5% (10)
    Зенит
    78.9% (45)
    1:2 Зенит
    36.8% (21)
    1:1 Ничья
    15.8% (9)
    0:2 Зенит
    15.8% (9)
    0:1 Зенит
    10.5% (6)
    1:3 Зенит
    5.3% (3)
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