Англия: Премьер-лига 2019-2020

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  4. Премьер-лига 2019-2020
Ньюкасл
 
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Стадион:
Манчестер Юнайтед

Предыдущие игры

Ньюкасл Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Лестер 5:0 Ньюкасл Ньюкасл 0:0 Брайтон Ливерпуль 3:1 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Уотфорд
Ньюкасл 1:1 Лестер Тоттенхэм 0:1 Ньюкасл Норвич 3:1 Ньюкасл Ньюкасл 0:1 Арсенал Ньюкасл 2:1 Сент-Этьен Хиберниан 1:3 Ньюкасл Престон Норт Энд 2:1 Ньюкасл Ньюкасл 1:0 Вест Хэм Ньюкасл 0:4 Вулверхэмптон Фулхэм 0:4 Ньюкасл Ньюкасл 2:3 Ливерпуль Брайтон 1:1 Ньюкасл Ньюкасл 3:1 Саутгемптон Лестер 0:1 Ньюкасл Ньюкасл 0:1 Кристал Пэлас Арсенал 2:0 Ньюкасл
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +10 =6 -4
АЗ Алкмаар 0:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:1 Арсенал Манчестер Юнайтед 1:1 Рочдейл Вест Хэм 2:0 Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед 1:0 Астана Манчестер Юнайтед 1:0 Лестер Саутгемптон 1:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:2 Кристал Пэлас Вулверхэмптон 1:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4:0 Челси Манчестер Юнайтед 2:2 Милан Кристиансунд 0:1 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 1:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Интер Милан Манчестер Юнайтед 4:0 Лидс Манчестер Юнайтед 2:0 Перт Глори Манчестер Юнайтед 0:2 Кардифф Сити Хаддерсфилд Таун 1:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:1 Челси Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити

Последние игры между собой

Ньюкасл: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Манчестер Юнайтед: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Ньюкасл 0:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:2 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 4:1 Ньюкасл Премьер-лига
Ньюкасл 3:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:4 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:1 Ньюкасл Премьер-лига Манчестер Юнайтед 4:3 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:1 Ньюкасл Кубок лиги Ньюкасл 3:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:5 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 7 7 0 0 18 - 5 21
2. Манчестер Сити Заявка 7 5 1 1 27 - 7 16
3. Лестер Заявка 7 4 2 1 13 - 5 14
4. Арсенал Заявка 7 3 3 1 12 - 11 12
5. Вест Хэм Заявка 7 3 3 1 10 - 9 12
6. Тоттенхэм Заявка 7 3 2 2 14 - 9 11
7. Челси Заявка 7 3 2 2 14 - 13 11
8. Борнмут Заявка 7 3 2 2 13 - 12 11
9. Кристал Пэлас Заявка 7 3 2 2 6 - 7 11
10. Манчестер Юнайтед Заявка 7 2 3 2 9 - 7 9
11. Бёрнли Заявка 7 2 3 2 10 - 9 9
12. Шеффилд Юнайтед Заявка 7 2 2 3 7 - 7 8
13. Саутгемптон Заявка 7 2 1 4 7 - 11 7
14. Эвертон Заявка 7 2 1 4 6 - 12 7
15. Вулверхэмптон Заявка 7 1 4 2 9 - 11 7
16. Норвич Заявка 7 2 0 5 9 - 16 6
17. Брайтон Заявка 7 1 3 3 5 - 10 6
18. Астон Вилла Заявка 7 1 2 4 8 - 11 5
19. Ньюкасл Заявка 7 1 2 4 4 - 13 5
20. Уотфорд Заявка 7 0 2 5 4 - 20 2
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Ньюкасл - Манчестер Юнайтед

    До начала игры, которая состоится 06.10.2019, осталось 2 дня 15 часов 11 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Ньюкасл - Манчестер Юнайтед
    Ньюкасл
    5.9% (3)
    Ничья
    17.6% (9)
    Манчестер Юнайтед
    76.5% (39)
    1:2 Манчестер Юнайтед
    35.3% (18)
    0:2 Манчестер Юнайтед
    15.7% (8)
    0:1 Манчестер Юнайтед
    13.7% (7)
    1:1 Ничья
    11.8% (6)
    2:1 Ньюкасл
    3.9% (2)
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