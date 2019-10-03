Англия: Премьер-лига 2019-2020
Ньюкасл
Позже
Стадион: Сент-Джеймс Парк
Манчестер Юнайтед
Предыдущие игры
Ньюкасл Последние 20 матчей: +7 =3 -10Лестер 5:0 Ньюкасл Ньюкасл 0:0 Брайтон Ливерпуль 3:1 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Уотфорд
Ньюкасл 1:1 Лестер Тоттенхэм 0:1 Ньюкасл Норвич 3:1 Ньюкасл Ньюкасл 0:1 Арсенал Ньюкасл 2:1 Сент-Этьен Хиберниан 1:3 Ньюкасл Престон Норт Энд 2:1 Ньюкасл Ньюкасл 1:0 Вест Хэм Ньюкасл 0:4 Вулверхэмптон Фулхэм 0:4 Ньюкасл Ньюкасл 2:3 Ливерпуль Брайтон 1:1 Ньюкасл Ньюкасл 3:1 Саутгемптон Лестер 0:1 Ньюкасл Ньюкасл 0:1 Кристал Пэлас Арсенал 2:0 Ньюкасл
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +10 =6 -4АЗ Алкмаар 0:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:1 Арсенал Манчестер Юнайтед 1:1 Рочдейл Вест Хэм 2:0 Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед 1:0 Астана Манчестер Юнайтед 1:0 Лестер Саутгемптон 1:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:2 Кристал Пэлас Вулверхэмптон 1:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4:0 Челси Манчестер Юнайтед 2:2 Милан Кристиансунд 0:1 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 1:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Интер Милан Манчестер Юнайтед 4:0 Лидс Манчестер Юнайтед 2:0 Перт Глори Манчестер Юнайтед 0:2 Кардифф Сити Хаддерсфилд Таун 1:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:1 Челси Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити
Последние игры между собой
Ньюкасл: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Манчестер Юнайтед: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Ньюкасл 3:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:4 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:1 Ньюкасл Премьер-лига Манчестер Юнайтед 4:3 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:1 Ньюкасл Кубок лиги Ньюкасл 3:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:5 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|18 - 5
|21
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|27 - 7
|16
|3.
|Лестер
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 5
|14
|4.
|Арсенал
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 11
|12
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 9
|12
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|14 - 9
|11
|7.
|Челси
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|14 - 13
|11
|8.
|Борнмут
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 12
|11
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 7
|11
|10.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 7
|9
|11.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 9
|9
|12.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|14.
|Эвертон
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 12
|7
|15.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 11
|7
|16.
|Норвич
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|9 - 16
|6
|17.
|Брайтон
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 10
|6
|18.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 11
|5
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 13
|5
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 20
|2
Ньюкасл
5.9% (3)
Ничья
17.6% (9)
Манчестер Юнайтед
76.5% (39)
1:2 Манчестер Юнайтед
35.3% (18)
0:2 Манчестер Юнайтед
15.7% (8)
0:1 Манчестер Юнайтед
13.7% (7)
1:1 Ничья
11.8% (6)
2:1 Ньюкасл
3.9% (2)
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