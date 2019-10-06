Польша: Экстракласса 2019-2020
ЛКС Лодзь
4:1
Конец матча
Стадион: Stadion LKS
Корона Кельце
19' Желтая карточкаJan Grzesik
1:0
27' ГолRafal Kujawa
2:0
29' ГолRafal Kujawa
2:1
43' ПенальтиКовачевич Аднан
3:1
59' ГолJan Grzesik
4:1
66' ГолRafal Kujawa
68' Желтая карточкаPiotr Pyrdol
21
Jan
Grzesik
18
Piotr
Pyrdol
14
Guima
II
11
Dani
Ramirez
88
Rafal
Kujawa
88
Marek
Koziol
33
Маркес
Иван
27
Пучко
Матей
39
Пачинда
Эрик
10
Ivan
Jukic
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Jan GrzesikЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Piotr PyrdolПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Guima IIПолузащитник
-
11 Dani RamirezПолузащитник
-
88 Rafal KujawaНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
20 Pirulo II
-
Главный тренер: Kazimierz Moskal
- Основной состав
-
88 Marek KoziolВратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Маркес ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Пучко МатейПолузащитник
-
39 Пачинда ЭрикПолузащитник
-
10 Ivan JukicПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Miroslaw Smyla
Ход матча
19'
27'
1:0
29'
2:0
43'
2:1
59'
3:1
66'
4:1
68'
Предыдущие игры
ЛКС Лодзь Последние 20 матчей: +8 =3 -9Заглембе Любин 3:1 ЛКС Лодзь Заглембе Сосновец 0:3 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 1:4 Арка Гдыня Погонь Щецин 1:0 ЛКС Лодзь
Висла Плоцк 2:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:3 Легия Висла Краков 4:0 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:1 Пяст ЛКС Лодзь 1:2 Лех Краковия 1:2 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:0 Лехия Гданьск Одра Ополе 3:3 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:0 Хойничанка ГКС Ястшембе 0:2 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:0 Ракув Вигры Сувалки 1:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:0 Сандецья Тыхы 0:2 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:1 Пуща Неполомице Бытовия 0:2 ЛКС Лодзь
Корона Кельце Последние 20 матчей: +4 =4 -12Корона Кельце 1:0 Шлёнск Корона Кельце 0:1 Заглембе Любин Лехия Гданьск 2:0 Корона Кельце Корона Кельце 1:1 Висла Краков
Корона Кельце 0:2 Ягеллония Гурник Забже 3:0 Корона Кельце Корона Кельце 0:1 Погонь Щецин Краковия 1:0 Корона Кельце Арка Гдыня 1:1 Корона Кельце Корона Кельце 1:2 Легия Ракув 0:1 Корона Кельце Корона Кельце 1:1 Витесс Корона Кельце 0:3 Гурник Забже Заглембе Сосновец 2:4 Корона Кельце Висла Краков 1:0 Корона Кельце Корона Кельце 0:0 Медзь Корона Кельце 0:2 Арка Гдыня Висла Плоцк 2:1 Корона Кельце Корона Кельце 2:0 Шлёнск Пяст 4:0 Корона Кельце
Последние игры между собой
ЛКС Лодзь: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Корона Кельце: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|11
|6
|3
|2
|14 - 9
|21
|2.
|Краковия
|11
|6
|2
|3
|17 - 11
|20
|3.
|Висла Плоцк
|11
|6
|1
|4
|15 - 18
|19
|4.
|Лехия Гданьск
|11
|5
|4
|2
|14 - 10
|19
|5.
|Лех
|11
|5
|3
|3
|21 - 13
|18
|6.
|Легия
|0:0
|11
|5
|3
|3
|13 - 10
|18
|7.
|Шлёнск
|11
|4
|6
|1
|15 - 11
|18
|8.
|Ягеллония
|11
|4
|5
|2
|18 - 12
|17
|9.
|Пяст
|0:0
|11
|4
|4
|3
|10 - 8
|16
|10.
|Заглембе Любин
|11
|4
|3
|4
|21 - 18
|15
|11.
|Гурник Забже
|11
|3
|4
|4
|10 - 11
|13
|12.
|Ракув
|11
|4
|0
|7
|13 - 17
|12
|13.
|Висла Краков
|11
|3
|2
|6
|13 - 15
|11
|14.
|Арка Гдыня
|11
|2
|3
|6
|8 - 18
|9
|15.
|Корона Кельце
|11
|2
|2
|7
|6 - 17
|8
|16.
|ЛКС Лодзь
|11
|2
|1
|8
|12 - 22
|7
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