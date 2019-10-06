Польша: Экстракласса 2019-2020

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  4. Экстракласса 2019-2020
ЛКС Лодзь
4:1
Конец матча

Стадион:
Корона Кельце
0'
19' Желтая карточка
Jan Grzesik
1:0
27' Гол
Rafal Kujawa
2:0
29' Гол
Rafal Kujawa
2:1
43' Пенальти
Ковачевич Аднан
3:1
59' Гол
Jan Grzesik
4:1
66' Гол
Rafal Kujawa
68' Желтая карточка
Piotr Pyrdol
90'+3
1
Маляж
Аркадиуш
21
Jan
Grzesik
29
Maksymilian
Rozwandowicz
2
Собоциньский
Ян
3
Adrian
Klimczak
18
Piotr
Pyrdol
19
Тромбка
Михал
42
Срнич
Драголюб
14
Guima
II
11
Dani
Ramirez
88
Rafal
Kujawa
88
Marek
Koziol
25
Grzegorz
Szymusik
15
Piotr
Pierzchala
33
Маркес
Иван
3
Дзивнел
Даниэль
5
Ковачевич
Аднан
8
Радин
Милан
27
Пучко
Матей
39
Пачинда
Эрик
10
Ivan
Jukic
9
Жиро
Михал
ЛКС Лодзь
4-5-1
Корона Кельце
4-1-4-1

Ход матча

19'
Jan Grzesik
 
27'
Rafal Kujawa
(Dani Ramirez)
1:0
29'
Rafal Kujawa
(Piotr Pyrdol)
2:0
43'
2:1
Ковачевич Аднан
55'
 
Jakub Zubrowski
Радин Милан
59'
Jan Grzesik
(Dani Ramirez)
3:1
60'
Пионтек Лукаш
Тромбка Михал
 
60'
 
Джюранович Урош
Ivan Jukic
66'
Rafal Kujawa
(Jan Grzesik)
4:1
68'
Piotr Pyrdol
 
73'
 
Арвеладзе Вато
Пачинда Эрик
81'
Pirulo II
Dani Ramirez
 
87'
Patryk Bryla
Piotr Pyrdol
 

Предыдущие игры

ЛКС Лодзь Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Заглембе Любин 3:1 ЛКС Лодзь Заглембе Сосновец 0:3 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 1:4 Арка Гдыня Погонь Щецин 1:0 ЛКС Лодзь
Висла Плоцк 2:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:3 Легия Висла Краков 4:0 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:1 Пяст ЛКС Лодзь 1:2 Лех Краковия 1:2 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:0 Лехия Гданьск Одра Ополе 3:3 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:0 Хойничанка ГКС Ястшембе 0:2 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:0 Ракув Вигры Сувалки 1:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:0 Сандецья Тыхы 0:2 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:1 Пуща Неполомице Бытовия 0:2 ЛКС Лодзь
Корона Кельце Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Корона Кельце 1:0 Шлёнск Корона Кельце 0:1 Заглембе Любин Лехия Гданьск 2:0 Корона Кельце Корона Кельце 1:1 Висла Краков
Корона Кельце 0:2 Ягеллония Гурник Забже 3:0 Корона Кельце Корона Кельце 0:1 Погонь Щецин Краковия 1:0 Корона Кельце Арка Гдыня 1:1 Корона Кельце Корона Кельце 1:2 Легия Ракув 0:1 Корона Кельце Корона Кельце 1:1 Витесс Корона Кельце 0:3 Гурник Забже Заглембе Сосновец 2:4 Корона Кельце Висла Краков 1:0 Корона Кельце Корона Кельце 0:0 Медзь Корона Кельце 0:2 Арка Гдыня Висла Плоцк 2:1 Корона Кельце Корона Кельце 2:0 Шлёнск Пяст 4:0 Корона Кельце

Последние игры между собой

ЛКС Лодзь: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Корона Кельце: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
ЛКС Лодзь 0:2 Корона Кельце Экстракласса Корона Кельце 0:2 ЛКС Лодзь Экстракласса Корона Кельце 2:0 ЛКС Лодзь Orange Ekstraklasa
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 11 6 3 2 14 - 9 21
2. Краковия 11 6 2 3 17 - 11 20
3. Висла Плоцк 11 6 1 4 15 - 18 19
4. Лехия Гданьск 11 5 4 2 14 - 10 19
5. Лех 11 5 3 3 21 - 13 18
6. Легия 0:0 11 5 3 3 13 - 10 18
7. Шлёнск 11 4 6 1 15 - 11 18
8. Ягеллония 11 4 5 2 18 - 12 17
9. Пяст 0:0 11 4 4 3 10 - 8 16
10. Заглембе Любин 11 4 3 4 21 - 18 15
11. Гурник Забже 11 3 4 4 10 - 11 13
12. Ракув 11 4 0 7 13 - 17 12
13. Висла Краков 11 3 2 6 13 - 15 11
14. Арка Гдыня 11 2 3 6 8 - 18 9
15. Корона Кельце 11 2 2 7 6 - 17 8
16. ЛКС Лодзь 11 2 1 8 12 - 22 7
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion LKS. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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