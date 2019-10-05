Польша: Экстракласса 2019-2020

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Лехия Гданьск
1:2
Конец матча

Стадион:
Заглембе Любин
0'
0:1
9' Гол в свои ворота
Августин Блажей
19' Желтая карточка
Стажиньски Филип
20' Желтая карточка
Собех Артур
30' Желтая карточка
Августин Блажей
0:2
63' Гол
Бохар Дамьян
1:2
67' Гол
Собех Артур
86' Желтая карточка
Вольски Рафал
89' Желтая карточка
Patryk Lipski
90' Желтая карточка
Damian Oko
90'+5
12
Куцяк
Душан
19
Фила
Карол
23
Малоча
Марио
26
Августин
Блажей
31
Zarko
Udovicic
6
Кубицки
Ярослав
35
Лукашик
Даниэль
17
Гараслин
Лукаш
7
Гаёс
Мацей
21
Пешко
Славомир
90
Собех
Артур
30
Dominik
Hladun
44
Alan
Czerwinski
2
Копац
Бартош
33
Гулдан
Любомир
55
Damian
Oko
99
Слиш
Бартош
24
Тосик
Якуб
7
Живец
Саша
18
Стажиньски
Филип
39
Бохар
Дамьян
17
Patryk
Szysz
Лехия Гданьск
4-2-3-1
Заглембе Любин
4-2-3-1

Ход матча

9'
0:1
Августин Блажей
19'
 
Стажиньски Филип
20'
Собех Артур
 
30'
Августин Блажей
 
59'
 
Сульич Асмир
Patryk Szysz
63'
0:2
Бохар Дамьян
(Живец Саша)
65'
Пайшау Флавиу
Гараслин Лукаш
 
65'
Вольски Рафал
Пешко Славомир
 
67'
Собех Артур
(Пайшау Флавиу)
1:2
76'
Patryk Lipski
Малоча Марио
 
86'
Вольски Рафал
 
89'
Patryk Lipski
 
90'
 
Damian Oko

Предыдущие игры

Лехия Гданьск Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Легия 1:2 Лехия Гданьск Грыф 2:3 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:0 Корона Кельце Лехия Гданьск 2:1 Лех
Пяст 1:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:1 Шлёнск Ракув 2:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:1 Ягеллония Висла Плоцк 1:2 Лехия Гданьск Брондбю 4:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:0 Висла Краков Лехия Гданьск 2:1 Брондбю ЛКС Лодзь 0:0 Лехия Гданьск Пяст 1:3 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:0 Ягеллония Лех 2:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:1 Заглембе Любин Краковия 2:0 Лехия Гданьск Ягеллония 0:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:3 Легия
Заглембе Любин Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Заглембе Любин 3:1 ЛКС Лодзь Корона Кельце 0:1 Заглембе Любин Шлёнск 4:4 Заглембе Любин Заглембе Любин 5:0 Висла Плоцк
Висла Краков 4:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:3 Пяст Легия 1:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:0 Арка Гдыня Заглембе Любин 2:2 Ягеллония Гурник Забже 1:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Краковия Спарта Роттердам 1:0 Заглембе Любин Легия 2:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:2 Краковия Лехия Гданьск 1:1 Заглембе Любин Лех 1:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:0 Ягеллония Пяст 1:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:3 Погонь Щецин Заглембе Любин 3:1 Висла Краков

Последние игры между собой

Лехия Гданьск: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 4
Заглембе Любин: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 10
Лехия Гданьск 1:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 2:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 3:3 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 0:0 Лехия Гданьск Экстракласса
Лехия Гданьск 1:0 Заглембе Любин Экстракласса Лехия Гданьск 1:0 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:2 Лехия Гданьск Экстракласса Заглембе Любин 1:2 Лехия Гданьск Экстракласса Заглембе Любин 1:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 3:1 Заглембе Любин Экстракласса Лехия Гданьск 2:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:3 Лехия Гданьск Экстракласса Заглембе Любин 0:3 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 2:2 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 0:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:2 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 3:1 Лехия Гданьск Экстракласса Заглембе Любин 2:2 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:0 Заглембе Любин Экстракласса
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 11 6 3 2 14 - 9 21
2. Краковия 10 6 1 3 16 - 10 19
3. Висла Плоцк 11 6 1 4 15 - 18 19
4. Лехия Гданьск 11 5 4 2 14 - 10 19
5. Лех 11 5 3 3 21 - 13 18
6. Шлёнск 11 4 6 1 15 - 11 18
7. Легия 10 5 2 3 13 - 10 17
8. Ягеллония 11 4 5 2 18 - 12 17
9. Пяст 10 4 3 3 10 - 8 15
10. Заглембе Любин 11 4 3 4 21 - 18 15
11. Гурник Забже 10 3 3 4 9 - 10 12
12. Ракув 11 4 0 7 13 - 17 12
13. Висла Краков 11 3 2 6 13 - 15 11
14. Арка Гдыня 11 2 3 6 8 - 18 9
15. Корона Кельце 10 2 2 6 5 - 13 8
16. ЛКС Лодзь 10 1 1 8 8 - 21 4
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    30'
    Августин Блажей получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    20'
    Собех Артур получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    19'
    Стажиньски Филип получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    9'
    ГООООООООЛ - Августин Блажей очень расстроена, так как забила в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Energa Gdansk. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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