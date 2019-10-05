Польша: Экстракласса 2019-2020
Лехия Гданьск
1:2
Конец матча
Стадион: Stadion Energa Gdansk
Заглембе Любин
0:1
9' Гол в свои воротаАвгустин Блажей
19' Желтая карточкаСтажиньски Филип
20' Желтая карточкаСобех Артур
30' Желтая карточкаАвгустин Блажей
0:2
63' ГолБохар Дамьян
1:2
67' ГолСобех Артур
86' Желтая карточкаВольски Рафал
89' Желтая карточкаPatryk Lipski
90' Желтая карточкаDamian Oko
12
Куцяк
Душан
19
Фила
Карол
23
Малоча
Марио
90
Собех
Артур
55
Damian
Oko
99
Слиш
Бартош
24
Тосик
Якуб
39
Бохар
Дамьян
17
Patryk
Szysz
- Основной состав
-
12 Куцяк ДушанВратарь
-
19 Фила КаролЗащитник
-
23 Малоча МариоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Собех АртурНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Налепа МихалЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Piotr Stokowiec
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Damian OkoЗащитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
-
24 Тосик ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Бохар ДамьянПолузащитник
-
17 Patryk SzyszНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Жира ПавелПолузащитник
-
77 Сульич АсмирПолузащитник
-
11 Тойти МатиашПолузащитник
-
9 Сирк РокНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Martin Sevela
Ход матча
9'
0:1
19'
20'
30'
63'
0:2
67'
1:2
86'
89'
90'
Предыдущие игры
Лехия Гданьск Последние 20 матчей: +10 =5 -5Легия 1:2 Лехия Гданьск Грыф 2:3 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:0 Корона Кельце Лехия Гданьск 2:1 Лех
Пяст 1:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:1 Шлёнск Ракув 2:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:1 Ягеллония Висла Плоцк 1:2 Лехия Гданьск Брондбю 4:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:0 Висла Краков Лехия Гданьск 2:1 Брондбю ЛКС Лодзь 0:0 Лехия Гданьск Пяст 1:3 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:0 Ягеллония Лех 2:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:1 Заглембе Любин Краковия 2:0 Лехия Гданьск Ягеллония 0:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:3 Легия
Заглембе Любин Последние 20 матчей: +6 =6 -8Заглембе Любин 3:1 ЛКС Лодзь Корона Кельце 0:1 Заглембе Любин Шлёнск 4:4 Заглембе Любин Заглембе Любин 5:0 Висла Плоцк
Висла Краков 4:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:3 Пяст Легия 1:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:0 Арка Гдыня Заглембе Любин 2:2 Ягеллония Гурник Забже 1:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Краковия Спарта Роттердам 1:0 Заглембе Любин Легия 2:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:2 Краковия Лехия Гданьск 1:1 Заглембе Любин Лех 1:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:0 Ягеллония Пяст 1:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:3 Погонь Щецин Заглембе Любин 3:1 Висла Краков
Последние игры между собой
Лехия Гданьск: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 4
Заглембе Любин: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 10
Лехия Гданьск 1:0 Заглембе Любин Экстракласса Лехия Гданьск 1:0 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:2 Лехия Гданьск Экстракласса Заглембе Любин 1:2 Лехия Гданьск Экстракласса Заглембе Любин 1:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 3:1 Заглембе Любин Экстракласса Лехия Гданьск 2:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:3 Лехия Гданьск Экстракласса Заглембе Любин 0:3 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 2:2 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 0:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:2 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 3:1 Лехия Гданьск Экстракласса Заглембе Любин 2:2 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:0 Заглембе Любин Экстракласса
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|11
|6
|3
|2
|14 - 9
|21
|2.
|Краковия
|10
|6
|1
|3
|16 - 10
|19
|3.
|Висла Плоцк
|11
|6
|1
|4
|15 - 18
|19
|4.
|Лехия Гданьск
|11
|5
|4
|2
|14 - 10
|19
|5.
|Лех
|11
|5
|3
|3
|21 - 13
|18
|6.
|Шлёнск
|11
|4
|6
|1
|15 - 11
|18
|7.
|Легия
|10
|5
|2
|3
|13 - 10
|17
|8.
|Ягеллония
|11
|4
|5
|2
|18 - 12
|17
|9.
|Пяст
|10
|4
|3
|3
|10 - 8
|15
|10.
|Заглембе Любин
|11
|4
|3
|4
|21 - 18
|15
|11.
|Гурник Забже
|10
|3
|3
|4
|9 - 10
|12
|12.
|Ракув
|11
|4
|0
|7
|13 - 17
|12
|13.
|Висла Краков
|11
|3
|2
|6
|13 - 15
|11
|14.
|Арка Гдыня
|11
|2
|3
|6
|8 - 18
|9
|15.
|Корона Кельце
|10
|2
|2
|6
|5 - 13
|8
|16.
|ЛКС Лодзь
|10
|1
|1
|8
|8 - 21
|4
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