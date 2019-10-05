Польша: Экстракласса 2019-2020

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Погонь Щецин
1:2
Второй тайм: 86'

Стадион:
Ракув
0'
1:0
2' Гол
Спиридонович Срдан
1:1
8' Гол в свои ворота
Бартковски Якуб
1:2
14' Гол
Kamil Koscielny
31' Желтая карточка
Триантафиллопулос Костас
36' Желтая карточка
Сапала Игор
81' Желтая карточка
Ях Ярослав
83' Желтая карточка
Santeri Hostikka
86'
1
Стипица
Данте
15
Hubert
Matynia
23
Цех
Бенедикт
13
Триантафиллопулос
Костас
2
Бартковски
Якуб
8
Дабровски
Дамьян
10
Спиридонович
Срдан
29
Листковски
Марчин
17
Кожуль
Звонимир
27
Sebastian
Kowalczyk
18
Букса
Адам
29
Шумски
Якуб
14
Kamil
Koscielny
2
Tomas
Petrasek
33
Ях
Ярослав
10
Сапала
Игор
22
Скурась
Михал
18
Бабенко
Руслан
17
Petr
Schwarz
27
Бартл
Даниэл
91
Форбс
Браун
30
Щепаньски
Милош
Погонь Щецин
4-1-4-1
Ракув
3-1-4-2

Ход матча

2'
Спиридонович Срдан
(Бартковски Якуб)
1:0
8'
1:1
Бартковски Якуб
14'
1:2
Kamil Koscielny
(Petr Schwarz)
31'
Триантафиллопулос Костас
 
36'
 
Сапала Игор
42'
Santeri Hostikka
Листковски Марчин
 
57'
 
Piotr Malinowski
Щепаньски Милош
70'
Фронччак Адам
Спиридонович Срдан
 
71'
 
Шимонович Давид
Бартл Даниэл
81'
 
Ях Ярослав
81'
Гуаррочена Икер
Дабровски Дамьян
 
83'
Santeri Hostikka
 

Предыдущие игры

Погонь Щецин Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Ягеллония 2:3 Погонь Щецин Сталь Жешув 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Гурник Забже Погонь Щецин 1:0 ЛКС Лодзь
Шлёнск 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:2 Висла Плоцк Корона Кельце 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Висла Краков Пяст 0:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:0 Арка Гдыня Легия 1:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:1 Витесс Краковия 0:3 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:0 Пяст Легия 1:1 Погонь Щецин Ягеллония 4:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Лех Погонь Щецин 3:4 Лехия Гданьск Заглембе Любин 2:3 Погонь Щецин Легия 3:1 Погонь Щецин
Ракув Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Ракув 1:2 Висла Плоцк Пяст 2:1 Ракув Ракув 2:0 Арка Гдыня Легия 3:1 Ракув
Ракув 2:3 Лех Ракув 2:1 Лехия Гданьск Гурник Забже 1:0 Ракув Ракув 1:3 Краковия Ягеллония 0:1 Ракув Ракув 0:1 Корона Кельце Ракув 1:2 Вигры Сувалки Сандецья 2:2 Ракув Ракув 0:0 Тыхы ЛКС Лодзь 2:0 Ракув Ракув 2:0 Подбескидзе Бытовия 2:2 Ракув Ракув 3:0 Варта Познань Ракув 0:1 Лехия Гданьск Сталь Мелец 3:1 Ракув Ракув 1:0 Гарбарния Краков
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 1:2 11 6 3 2 14 - 9 21
2. Краковия 10 6 1 3 16 - 10 19
3. Лехия Гданьск 10 5 4 1 13 - 8 19
4. Висла Плоцк 11 6 1 4 15 - 18 19
5. Шлёнск 11 4 6 1 15 - 11 18
6. Легия 10 5 2 3 13 - 10 17
7. Ягеллония 11 4 5 2 18 - 12 17
8. Лех 10 4 3 3 17 - 13 15
9. Пяст 10 4 3 3 10 - 8 15
10. Заглембе Любин 10 3 3 4 19 - 17 12
11. Гурник Забже 10 3 3 4 9 - 10 12
12. Ракув 2:1 11 4 0 7 13 - 17 12
13. Висла Краков 10 3 2 5 13 - 11 11
14. Арка Гдыня 11 2 3 6 8 - 18 9
15. Корона Кельце 10 2 2 6 5 - 13 8
16. ЛКС Лодзь 10 1 1 8 8 - 21 4
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Florian Krygier. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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