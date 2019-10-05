Польша: Экстракласса 2019-2020
Погонь Щецин
1:2
Второй тайм: 86'
Стадион: Stadion Florian Krygier
Ракув
1:0
2' ГолСпиридонович Срдан
1:1
8' Гол в свои воротаБартковски Якуб
1:2
14' ГолKamil Koscielny
31' Желтая карточкаТриантафиллопулос Костас
36' Желтая карточкаСапала Игор
81' Желтая карточкаЯх Ярослав
83' Желтая карточкаSanteri Hostikka
23
Цех
Бенедикт
18
Букса
Адам
29
Шумски
Якуб
33
Ях
Ярослав
10
Сапала
Игор
17
Petr
Schwarz
27
Бартл
Даниэл
91
Форбс
Браун
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Букса АдамНападающий
- Запасные игроки
-
55 Ласицки ИгорЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Kosta Runjaic
- Основной состав
-
29 Шумски ЯкубВратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Ях ЯрославЗащитник
-
10 Сапала ИгорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Petr SchwarzПолузащитник
-
27 Бартл ДаниэлПолузащитник
-
91 Форбс БраунНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Marek Papszun
Ход матча
2'
8'
1:1
14'
1:2
36'
81'
83'
Предыдущие игры
Погонь Щецин Последние 20 матчей: +10 =6 -4Ягеллония 2:3 Погонь Щецин Сталь Жешув 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Гурник Забже Погонь Щецин 1:0 ЛКС Лодзь
Шлёнск 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:2 Висла Плоцк Корона Кельце 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Висла Краков Пяст 0:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:0 Арка Гдыня Легия 1:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:1 Витесс Краковия 0:3 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:0 Пяст Легия 1:1 Погонь Щецин Ягеллония 4:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Лех Погонь Щецин 3:4 Лехия Гданьск Заглембе Любин 2:3 Погонь Щецин Легия 3:1 Погонь Щецин
Ракув Последние 20 матчей: +6 =3 -11Ракув 1:2 Висла Плоцк Пяст 2:1 Ракув Ракув 2:0 Арка Гдыня Легия 3:1 Ракув
Ракув 2:3 Лех Ракув 2:1 Лехия Гданьск Гурник Забже 1:0 Ракув Ракув 1:3 Краковия Ягеллония 0:1 Ракув Ракув 0:1 Корона Кельце Ракув 1:2 Вигры Сувалки Сандецья 2:2 Ракув Ракув 0:0 Тыхы ЛКС Лодзь 2:0 Ракув Ракув 2:0 Подбескидзе Бытовия 2:2 Ракув Ракув 3:0 Варта Познань Ракув 0:1 Лехия Гданьск Сталь Мелец 3:1 Ракув Ракув 1:0 Гарбарния Краков
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|1:2
|11
|6
|3
|2
|14 - 9
|21
|2.
|Краковия
|10
|6
|1
|3
|16 - 10
|19
|3.
|Лехия Гданьск
|10
|5
|4
|1
|13 - 8
|19
|4.
|Висла Плоцк
|11
|6
|1
|4
|15 - 18
|19
|5.
|Шлёнск
|11
|4
|6
|1
|15 - 11
|18
|6.
|Легия
|10
|5
|2
|3
|13 - 10
|17
|7.
|Ягеллония
|11
|4
|5
|2
|18 - 12
|17
|8.
|Лех
|10
|4
|3
|3
|17 - 13
|15
|9.
|Пяст
|10
|4
|3
|3
|10 - 8
|15
|10.
|Заглембе Любин
|10
|3
|3
|4
|19 - 17
|12
|11.
|Гурник Забже
|10
|3
|3
|4
|9 - 10
|12
|12.
|Ракув
|2:1
|11
|4
|0
|7
|13 - 17
|12
|13.
|Висла Краков
|10
|3
|2
|5
|13 - 11
|11
|14.
|Арка Гдыня
|11
|2
|3
|6
|8 - 18
|9
|15.
|Корона Кельце
|10
|2
|2
|6
|5 - 13
|8
|16.
|ЛКС Лодзь
|10
|1
|1
|8
|8 - 21
|4
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