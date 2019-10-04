Польша: Экстракласса 2019-2020
Шлёнск
1:1
Конец матча
Стадион: Городской стадион Вроцлава Зрители: 12702
Ягеллония
43' Желтая карточкаПуэрто Исраэль
49' Желтая карточкаГолла Войцех
51' Желтая карточкаPatryk Klimala
53' Желтая карточкаПлахета Пшемыслав
1:0
57' ГолПих Роберт
1:1
69' ГолКамара Хуан
90' Желтая карточкаГильерме Хауберт
28
Брозь
Лукаш
14
Голла
Войцех
17
Рунье
Иван
11
Имас
Хесус
10
Камара
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Брозь ЛукашЗащитник
-
14 Голла ВойцехЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Damian GaskaПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Vitezslav Lavicka
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Рунье ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Имас ХесусПолузащитник
-
10 Камара ХуанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
22 Oleh Horin
-
-
Главный тренер: Мамрот Иренеуш
Ход матча
43'
49'
51'
57'
1:0
69'
1:1
90'
Предыдущие игры
Шлёнск Последние 20 матчей: +8 =6 -6Корона Кельце 1:0 Шлёнск Видзев Лодзь 2:0 Шлёнск Шлёнск 4:4 Заглембе Любин Гурник Забже 0:0 Шлёнск
Шлёнск 1:1 Погонь Щецин Лехия Гданьск 1:1 Шлёнск Шлёнск 2:1 Краковия Лех 1:3 Шлёнск Легия 0:0 Шлёнск Шлёнск 2:1 Пяст Висла Краков 0:1 Шлёнск Шлёнск 4:0 Арка Гдыня Медзь 0:2 Шлёнск Шлёнск 2:1 Висла Плоцк Заглембе Сосновец 2:4 Шлёнск Висла Краков 1:1 Шлёнск Шлёнск 1:2 Гурник Забже Корона Кельце 2:0 Шлёнск Шлёнск 0:1 Гурник Забже Висла Плоцк 2:0 Шлёнск
Ягеллония Последние 20 матчей: +8 =5 -7Ягеллония 2:3 Погонь Щецин Краковия 4:2 Ягеллония Лех 1:1 Ягеллония Ягеллония 0:0 Легия
Корона Кельце 0:2 Ягеллония Ягеллония 3:2 Висла Краков Ягеллония 3:1 Гурник Забже Лехия Гданьск 1:1 Ягеллония Заглембе Любин 2:2 Ягеллония Ягеллония 0:1 Ракув Арка Гдыня 0:3 Ягеллония Лехия Гданьск 2:0 Ягеллония Ягеллония 1:0 Легия Пяст 2:1 Ягеллония Ягеллония 4:2 Погонь Щецин Ягеллония 0:1 Лехия Гданьск Заглембе Любин 2:0 Ягеллония Краковия 0:1 Ягеллония Ягеллония 3:3 Лех Лех 0:2 Ягеллония
Последние игры между собой
Шлёнск: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Ягеллония: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Ягеллония 4:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:4 Ягеллония Экстракласса Шлёнск 3:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 3:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:1 Шлёнск Ekstraklasa Final Round Шлёнск 0:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:3 Шлёнск Экстракласса Ягеллония 0:3 Шлёнск Экстракласса Ягеллония 3:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:1 Ягеллония Кубок Польши Шлёнск 2:3 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:3 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 3:3 Ягеллония Экстракласса Шлёнск 3:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:2 Шлёнск Экстракласса
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|10
|6
|3
|1
|13 - 7
|21
|2.
|Краковия
|10
|6
|1
|3
|16 - 10
|19
|3.
|Лехия Гданьск
|10
|5
|4
|1
|13 - 8
|19
|4.
|Висла Плоцк
|11
|6
|1
|4
|15 - 18
|19
|5.
|Шлёнск
|1:1
|11
|4
|6
|1
|15 - 11
|18
|6.
|Легия
|10
|5
|2
|3
|13 - 10
|17
|7.
|Ягеллония
|1:1
|11
|4
|5
|2
|18 - 12
|17
|8.
|Лех
|10
|4
|3
|3
|17 - 13
|15
|9.
|Пяст
|10
|4
|3
|3
|10 - 8
|15
|10.
|Заглембе Любин
|10
|3
|3
|4
|19 - 17
|12
|11.
|Гурник Забже
|10
|3
|3
|4
|9 - 10
|12
|12.
|Висла Краков
|10
|3
|2
|5
|13 - 11
|11
|13.
|Ракув
|10
|3
|0
|7
|11 - 16
|9
|14.
|Арка Гдыня
|11
|2
|3
|6
|8 - 18
|9
|15.
|Корона Кельце
|10
|2
|2
|6
|5 - 13
|8
|16.
|ЛКС Лодзь
|10
|1
|1
|8
|8 - 21
|4
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