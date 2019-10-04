Польша: Экстракласса 2019-2020

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  4. Экстракласса 2019-2020
Шлёнск
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 12702
Ягеллония
0'
43' Желтая карточка
Пуэрто Исраэль
49' Желтая карточка
Голла Войцех
51' Желтая карточка
Patryk Klimala
53' Желтая карточка
Плахета Пшемыслав
1:0
57' Гол
Пих Роберт
1:1
69' Гол
Камара Хуан
90' Желтая карточка
Гильерме Хауберт
90'+8
1
Путноцки
Матуш
28
Брозь
Лукаш
14
Голла
Войцех
5
Пуэрто
Исраэль
4
Штиглец
Дино
21
Jakub
Labojko
23
Живулич
Диего
7
Пих
Роберт
6
Храпек
Михал
8
Плахета
Пшемыслав
9
Экспозито
Эрик
96
Венгларз
Дамиан
7
Вуйцицки
Якуб
17
Рунье
Иван
15
Zoran
Arsenic
12
Гильерме
Хауберт
26
Поспишил
Мартин
6
Романчук
Тарас
14
Пржикрыл
Томаш
11
Имас
Хесус
10
Камара
Хуан
9
Patryk
Klimala
Шлёнск
4-2-3-1
Ягеллония
4-2-3-1

Ход матча

43'
Пуэрто Исраэль
 
49'
Голла Войцех
 
51'
 
Patryk Klimala
53'
Плахета Пшемыслав
 
57'
Пих Роберт
(Брозь Лукаш)
1:0
66'
Маркович Филип
Храпек Михал
 
69'
1:1
Камара Хуан
(Patryk Klimala)
78'
 
Коштал Мартин
Пржикрыл Томаш
78'
Daniel Szczepan
Экспозито Эрик
 
90'
Mateusz Cholewiak
Пих Роберт
 
90'
 
Mikolaj Wasilewski
Patryk Klimala
90'
 
Мудрински Огнен
Камара Хуан
90'
 
Гильерме Хауберт

Предыдущие игры

Шлёнск Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Корона Кельце 1:0 Шлёнск Видзев Лодзь 2:0 Шлёнск Шлёнск 4:4 Заглембе Любин Гурник Забже 0:0 Шлёнск
Шлёнск 1:1 Погонь Щецин Лехия Гданьск 1:1 Шлёнск Шлёнск 2:1 Краковия Лех 1:3 Шлёнск Легия 0:0 Шлёнск Шлёнск 2:1 Пяст Висла Краков 0:1 Шлёнск Шлёнск 4:0 Арка Гдыня Медзь 0:2 Шлёнск Шлёнск 2:1 Висла Плоцк Заглембе Сосновец 2:4 Шлёнск Висла Краков 1:1 Шлёнск Шлёнск 1:2 Гурник Забже Корона Кельце 2:0 Шлёнск Шлёнск 0:1 Гурник Забже Висла Плоцк 2:0 Шлёнск
Ягеллония Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Ягеллония 2:3 Погонь Щецин Краковия 4:2 Ягеллония Лех 1:1 Ягеллония Ягеллония 0:0 Легия
Корона Кельце 0:2 Ягеллония Ягеллония 3:2 Висла Краков Ягеллония 3:1 Гурник Забже Лехия Гданьск 1:1 Ягеллония Заглембе Любин 2:2 Ягеллония Ягеллония 0:1 Ракув Арка Гдыня 0:3 Ягеллония Лехия Гданьск 2:0 Ягеллония Ягеллония 1:0 Легия Пяст 2:1 Ягеллония Ягеллония 4:2 Погонь Щецин Ягеллония 0:1 Лехия Гданьск Заглембе Любин 2:0 Ягеллония Краковия 0:1 Ягеллония Ягеллония 3:3 Лех Лех 0:2 Ягеллония

Последние игры между собой

Шлёнск: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Ягеллония: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Шлёнск 2:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:4 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:1 Шлёнск Экстракласса
Ягеллония 4:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:4 Ягеллония Экстракласса Шлёнск 3:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 3:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:1 Шлёнск Ekstraklasa Final Round Шлёнск 0:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:3 Шлёнск Экстракласса Ягеллония 0:3 Шлёнск Экстракласса Ягеллония 3:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:1 Ягеллония Кубок Польши Шлёнск 2:3 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:3 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 3:3 Ягеллония Экстракласса Шлёнск 3:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:2 Шлёнск Экстракласса
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 10 6 3 1 13 - 7 21
2. Краковия 10 6 1 3 16 - 10 19
3. Лехия Гданьск 10 5 4 1 13 - 8 19
4. Висла Плоцк 11 6 1 4 15 - 18 19
5. Шлёнск 1:1 11 4 6 1 15 - 11 18
6. Легия 10 5 2 3 13 - 10 17
7. Ягеллония 1:1 11 4 5 2 18 - 12 17
8. Лех 10 4 3 3 17 - 13 15
9. Пяст 10 4 3 3 10 - 8 15
10. Заглембе Любин 10 3 3 4 19 - 17 12
11. Гурник Забже 10 3 3 4 9 - 10 12
12. Висла Краков 10 3 2 5 13 - 11 11
13. Ракув 10 3 0 7 11 - 16 9
14. Арка Гдыня 11 2 3 6 8 - 18 9
15. Корона Кельце 10 2 2 6 5 - 13 8
16. ЛКС Лодзь 10 1 1 8 8 - 21 4
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    43'
    Пуэрто Исраэль получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Wroclaw. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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