Дания: Суперлига Дании 2019-2020
0:1
20' ГолОльсен Патрик
41' Желтая карточкаАндерсен Лукас
17
Бабаян
Эдгар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Бабаян ЭдгарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
21 Yosef Samuel
-
-
Главный тренер: Петер Соренсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Куск КасперНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Jacob Friis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
20'
41'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
3 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 4
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
34 Владение мячом, % 66
Предыдущие игры
Хобро Последние 20 матчей: +6 =9 -5Люнгбю 2:1 Хобро Хобро 1:1 Сённерйюск Хобро 2:1 Копенгаген Вайгорд 2:1 Хобро
Ольборг Последние 20 матчей: +8 =4 -8Ольборг 0:3 Раннерс Вайгорд 0:6 Ольборг Нордшелланн 2:1 Ольборг Орхус 3:0 Ольборг
Нёрресундбю 0:8 Ольборг Санкт-Паули 0:2 Ольборг Ольборг 0:0 Копенгаген Хорсенс 0:5 Ольборг Брондбю 2:1 Ольборг Ольборг 4:0 Эсбьерг Митьюлланд 1:0 Ольборг Ольборг 3:1 Силькеборг Ольборг 1:1 Сённерйюск Люнгбю 2:0 Ольборг Хорсенс 0:4 Ольборг Аякс 1:1 Ольборг Орхус 2:0 Ольборг Ольборг 0:1 Орхус Ольборг 1:1 Хобро Раннерс 0:2 Ольборг
Последние игры между собой
Хобро: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
Ольборг: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
Хобро 0:5 Ольборг Суперлига Дании Хобро 1:1 Ольборг Товарищеские матчи Хобро 0:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:1 Хобро Суперлига Дании Ольборг 2:0 Хобро Товарищеские матчи Хобро 0:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 3:0 Хобро Товарищеские матчи Ольборг 6:0 Хобро Суперлига Дании Хобро 0:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 5:0 Хобро Суперлига Дании Хобро 1:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:1 Хобро Суперлига Дании Ольборг 1:0 Хобро Товарищеские матчи Хобро 1:2 Ольборг Товарищеские матчи Хобро 2:1 Ольборг Кубок Хобро 2:2 Ольборг 2-й дивизион
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|11
|8
|2
|1
|20 - 9
|26
|2.
|Митьюлланд
|11
|8
|2
|1
|14 - 3
|26
|3.
|Орхус
|11
|6
|2
|3
|17 - 8
|20
|4.
|Раннерс
|11
|5
|2
|4
|18 - 12
|17
|5.
|Оденсе
|11
|5
|2
|4
|15 - 11
|17
|6.
|Нордшелланн
|12
|5
|2
|5
|20 - 20
|17
|7.
|Брондбю
|11
|5
|1
|5
|19 - 18
|16
|8.
|Люнгбю
|12
|5
|1
|6
|14 - 20
|16
|9.
|Сённерйюск
|11
|3
|6
|2
|13 - 11
|15
|10.
|Ольборг
|1:0
|12
|4
|2
|6
|16 - 15
|14
|11.
|Хобро
|0:1
|12
|2
|6
|4
|13 - 16
|12
|12.
|Хорсенс
|11
|3
|2
|6
|9 - 19
|11
|13.
|Эсбьерг
|11
|2
|3
|6
|8 - 17
|9
|14.
|Силькеборг
|11
|0
|3
|8
|14 - 31
|3
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