Дания: Суперлига Дании 2019-2020

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Хобро
0:1
Перерыв

Стадион:
Ольборг
0'
0:1
20' Гол
Ольсен Патрик
41' Желтая карточка
Андерсен Лукас
1
Jesper
Rask
3
Jesper
Boege
5
Ахмедходжич
Анел
24
Rasmus
Minor
Petersen
27
Mathias
Haarup
20
Тюхосен
Оливер
8
Путрос
Франс
Диа
14
Педерсен
Миккель
17
Бабаян
Эдгар
9
Imed
Louati
19
Кристофферсен
Юлиан
1
Ринне
Якоб
6
Kristoffer
Pallesen
5
Окоре
Жорес
24
Mathias
Ross
Jensen
3
Альманн
Якоб
8
Фоссум
Ивер
16
Magnus
Christensen
III
21
Ольсен
Патрик
25
Frederik
Boersting
29
Mikkel
Kaufmann
10
Андерсен
Лукас
Хобро
4-4-2
Ольборг
4-3-3

Ход матча

20'
0:1
Ольсен Патрик
(Frederik Boersting)
41'
 
Андерсен Лукас

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 34 Владение мячом, % 66

Предыдущие игры

Хобро Последние 20 матчей: +6 =9 -5
Люнгбю 2:1 Хобро Хобро 1:1 Сённерйюск Хобро 2:1 Копенгаген Вайгорд 2:1 Хобро
Нордшелланн 2:1 Хобро Хобро 0:0 Оденсе Митьюлланд 1:1 Хобро Хобро 0:2 Брондбю Силькеборг 2:3 Хобро Хобро 2:2 Раннерс Эсбьерг 1:1 Хобро Хобро 1:1 Орхус Хобро 0:0 Фредерисия Хорсенс 1:1 Хобро Виборг 0:2 Хобро Хобро 1:0 Виборг Вайле 0:2 Хобро Хобро 0:1 Вайле Ольборг 1:1 Хобро Хобро 3:2 Вендсиссель
Ольборг Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Ольборг 0:3 Раннерс Вайгорд 0:6 Ольборг Нордшелланн 2:1 Ольборг Орхус 3:0 Ольборг
Нёрресундбю 0:8 Ольборг Санкт-Паули 0:2 Ольборг Ольборг 0:0 Копенгаген Хорсенс 0:5 Ольборг Брондбю 2:1 Ольборг Ольборг 4:0 Эсбьерг Митьюлланд 1:0 Ольборг Ольборг 3:1 Силькеборг Ольборг 1:1 Сённерйюск Люнгбю 2:0 Ольборг Хорсенс 0:4 Ольборг Аякс 1:1 Ольборг Орхус 2:0 Ольборг Ольборг 0:1 Орхус Ольборг 1:1 Хобро Раннерс 0:2 Ольборг

Последние игры между собой

Хобро: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
Ольборг: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
Ольборг 1:1 Хобро Суперлига Дании Хобро 1:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:1 Хобро Суперлига Дании Ольборг 1:2 Хобро Товарищеские матчи
Хобро 0:5 Ольборг Суперлига Дании Хобро 1:1 Ольборг Товарищеские матчи Хобро 0:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:1 Хобро Суперлига Дании Ольборг 2:0 Хобро Товарищеские матчи Хобро 0:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 3:0 Хобро Товарищеские матчи Ольборг 6:0 Хобро Суперлига Дании Хобро 0:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 5:0 Хобро Суперлига Дании Хобро 1:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:1 Хобро Суперлига Дании Ольборг 1:0 Хобро Товарищеские матчи Хобро 1:2 Ольборг Товарищеские матчи Хобро 2:1 Ольборг Кубок Хобро 2:2 Ольборг 2-й дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 11 8 2 1 20 - 9 26
2. Митьюлланд 11 8 2 1 14 - 3 26
3. Орхус 11 6 2 3 17 - 8 20
4. Раннерс 11 5 2 4 18 - 12 17
5. Оденсе 11 5 2 4 15 - 11 17
6. Нордшелланн 12 5 2 5 20 - 20 17
7. Брондбю 11 5 1 5 19 - 18 16
8. Люнгбю 12 5 1 6 14 - 20 16
9. Сённерйюск 11 3 6 2 13 - 11 15
10. Ольборг 1:0 12 4 2 6 16 - 15 14
11. Хобро 0:1 12 2 6 4 13 - 16 12
12. Хорсенс 11 3 2 6 9 - 19 11
13. Эсбьерг 11 2 3 6 8 - 17 9
14. Силькеборг 11 0 3 8 14 - 31 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на DS Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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