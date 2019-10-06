Дания: Суперлига Дании 2019-2020
Оденсе
3:0
Конец матча
Стадион: Nature Energy Park Зрители: 6442
Хорсенс
1:0
12' ГолМадс Фрокьяер-Йенсен
2:0
39' ГолСвеннсен Сандер
67' Желтая карточкаБрок-Мадсен Николай
68' Красная карточкаЛеувин Рамон
68' Желтая карточкаХанссон Халлюр
79' Желтая карточкаAyo Simon Okusun
3:0
86' ГолAnders Jacobsen II
14
Томасен
Йенс
18
Маду
Кингсли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Томасен ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Маду КингслиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Манде СаюбаВратарь
-
21 Греве МатиасПолузащитник
- Нападающий
-
25 Moses Opondo
-
-
-
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Peter NymannЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
79 Jannik PohlНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Бо Энриксен
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Ход матча
12'
39'
68'
68'
79'
86'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
6 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 7
-
1 Угловые 8
-
2 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
42 Владение мячом, % 58
Предыдущие игры
Оденсе Последние 20 матчей: +10 =4 -6Митьюлланд 0:1 Оденсе Оттеруп 0:2 Оденсе Оденсе 1:2 Орхус Силькеборг 0:3 Оденсе
Оденсе 0:0 Сённерйюск Хобро 0:0 Оденсе Нордшелланн 2:0 Оденсе Оденсе 1:0 Раннерс Эсбьерг 0:1 Оденсе Брондбю 3:2 Оденсе Оденсе 4:1 Люнгбю Оденсе 2:3 Копенгаген Оденсе 2:0 Роскилле Оденсе 1:1 Хольштайн Киль Оденсе 0:1 Сённерйюск Несбю 0:1 Оденсе Оденсе 0:2 Брондбю Нордшелланн 2:2 Оденсе Оденсе 4:1 Эсбьерг Оденсе 3:1 Митьюлланд
Хорсенс Последние 20 матчей: +7 =4 -9Тистед 1:2 Хорсенс Хорсенс 1:1 Эсбьерг Раннерс 2:1 Хорсенс Сённерйюск 0:0 Хорсенс
БК Унион 0:2 Хорсенс Хорсенс 2:1 Люнгбю Хорсенс 0:5 Ольборг Орхус 2:0 Хорсенс Хорсенс 0:2 Митьюлланд Брондбю 1:2 Хорсенс Хорсенс 0:2 Копенгаген Силькеборг 0:3 Хорсенс Хорсенс 0:3 Нордшелланн Хорсенс 0:4 Ольборг Хорсенс 1:1 Хобро Хорсенс 0:3 Орхус Хорсенс 3:1 Хельсингёр Хорсенс 1:1 Вендсиссель Вендсиссель 0:1 Хорсенс Орхус 3:1 Хорсенс
Последние игры между собой
Оденсе: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Хорсенс: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Оденсе 2:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 0:0 Оденсе Суперлига Дании Хорсенс 1:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 2:1 Оденсе Товарищеские матчи Оденсе 2:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 2:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:4 Хорсенс Кубок Хорсенс 2:2 Оденсе Суперлига Дании Хорсенс 1:4 Оденсе Международные матчи (клубы) Оденсе 0:1 Хорсенс Суперлига Хорсенс 0:1 Оденсе САС Лигаен Хорсенс 4:3 Оденсе САС Лигаен Оденсе 3:3 Хорсенс САС Лигаен Хорсенс 2:1 Оденсе САС Лигаен Хорсенс 1:0 Оденсе САС Лигаен
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|11
|8
|2
|1
|14 - 3
|26
|2.
|Копенгаген
|12
|8
|2
|2
|21 - 12
|26
|3.
|Раннерс
|2:0
|12
|6
|2
|4
|20 - 12
|20
|4.
|Орхус
|0:2
|12
|6
|2
|4
|17 - 10
|20
|5.
|Оденсе
|12
|6
|2
|4
|18 - 11
|20
|6.
|Брондбю
|12
|6
|1
|5
|22 - 19
|19
|7.
|Сённерйюск
|12
|4
|6
|2
|15 - 12
|18
|8.
|Нордшелланн
|12
|5
|2
|5
|20 - 20
|17
|9.
|Люнгбю
|12
|5
|1
|6
|14 - 20
|16
|10.
|Ольборг
|12
|4
|2
|6
|17 - 15
|14
|11.
|Хобро
|12
|2
|6
|4
|13 - 17
|12
|12.
|Хорсенс
|12
|3
|2
|7
|9 - 22
|11
|13.
|Эсбьерг
|12
|2
|3
|7
|9 - 19
|9
|14.
|Силькеборг
|11
|0
|3
|8
|14 - 31
|3
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