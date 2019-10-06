Дания: Суперлига Дании 2019-2020

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Оденсе
3:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 6442
Хорсенс
0'
1:0
12' Гол
Мадс Фрокьяер-Йенсен
2:0
39' Гол
Свеннсен Сандер
67' Желтая карточка
Брок-Мадсен Николай
68' Красная карточка
Леувин Рамон
68' Желтая карточка
Ханссон Халлюр
79' Желтая карточка
Ayo Simon Okusun
3:0
86' Гол
Anders Jacobsen II
90'+5
27
Oliver
Christensen
5
Леувин
Рамон
6
Тверсков
Йеппе
3
Alexander
Juel
Andersen
2
Лунд
Оливер
14
Томасен
Йенс
8
Джанус
Драчманн
29
Мадс
Фрокьяер-Йенсен
18
Маду
Кингсли
9
Кадри
Башким
10
Свеннсен
Сандер
22
Michael
Lansing
12
Rune
Frantsen
4
Malte
Kiilerich
Hansen
33
Alexander
Ludwig
II
11
Peter
Nymann
18
Louka
Andreasen
8
Bjarke
Jacobsen
17
Ханссон
Халлюр
19
Jonas
Thorsen
79
Jannik
Pohl
6
Ayo
Simon
Okusun
Оденсе
3-5-2
Хорсенс
4-4-2

Ход матча

12'
Мадс Фрокьяер-Йенсен
1:0
39'
Свеннсен Сандер
(Мадс Фрокьяер-Йенсен)
2:0
67'
 
Брок-Мадсен Николай
Peter Nymann
67'
 
Брок-Мадсен Николай
68'
Леувин Рамон
 
68'
 
Ханссон Халлюр
69'
Moses Opondo
Свеннсен Сандер
 
70'
Daniel Obbekjaer
Мадс Фрокьяер-Йенсен
 
77'
 
Машович Эрхан
Bjarke Jacobsen
79'
 
Ayo Simon Okusun
83'
 
Квист Миккель
Malte Kiilerich Hansen
86'
Anders Jacobsen II
Томасен Йенс
 
86'
Anders Jacobsen II
(Маду Кингсли)
3:0

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 7
  • 1 Угловые 8
  • 2 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 42 Владение мячом, % 58

Предыдущие игры

Оденсе Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Митьюлланд 0:1 Оденсе Оттеруп 0:2 Оденсе Оденсе 1:2 Орхус Силькеборг 0:3 Оденсе
Оденсе 0:0 Сённерйюск Хобро 0:0 Оденсе Нордшелланн 2:0 Оденсе Оденсе 1:0 Раннерс Эсбьерг 0:1 Оденсе Брондбю 3:2 Оденсе Оденсе 4:1 Люнгбю Оденсе 2:3 Копенгаген Оденсе 2:0 Роскилле Оденсе 1:1 Хольштайн Киль Оденсе 0:1 Сённерйюск Несбю 0:1 Оденсе Оденсе 0:2 Брондбю Нордшелланн 2:2 Оденсе Оденсе 4:1 Эсбьерг Оденсе 3:1 Митьюлланд
Хорсенс Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Тистед 1:2 Хорсенс Хорсенс 1:1 Эсбьерг Раннерс 2:1 Хорсенс Сённерйюск 0:0 Хорсенс
БК Унион 0:2 Хорсенс Хорсенс 2:1 Люнгбю Хорсенс 0:5 Ольборг Орхус 2:0 Хорсенс Хорсенс 0:2 Митьюлланд Брондбю 1:2 Хорсенс Хорсенс 0:2 Копенгаген Силькеборг 0:3 Хорсенс Хорсенс 0:3 Нордшелланн Хорсенс 0:4 Ольборг Хорсенс 1:1 Хобро Хорсенс 0:3 Орхус Хорсенс 3:1 Хельсингёр Хорсенс 1:1 Вендсиссель Вендсиссель 0:1 Хорсенс Орхус 3:1 Хорсенс

Последние игры между собой

Оденсе: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Хорсенс: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Хорсенс 1:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 4:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 0:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:0 Хорсенс Суперлига Дании
Оденсе 2:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 0:0 Оденсе Суперлига Дании Хорсенс 1:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 2:1 Оденсе Товарищеские матчи Оденсе 2:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 2:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:4 Хорсенс Кубок Хорсенс 2:2 Оденсе Суперлига Дании Хорсенс 1:4 Оденсе Международные матчи (клубы) Оденсе 0:1 Хорсенс Суперлига Хорсенс 0:1 Оденсе САС Лигаен Хорсенс 4:3 Оденсе САС Лигаен Оденсе 3:3 Хорсенс САС Лигаен Хорсенс 2:1 Оденсе САС Лигаен Хорсенс 1:0 Оденсе САС Лигаен
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 11 8 2 1 14 - 3 26
2. Копенгаген 12 8 2 2 21 - 12 26
3. Раннерс 2:0 12 6 2 4 20 - 12 20
4. Орхус 0:2 12 6 2 4 17 - 10 20
5. Оденсе 12 6 2 4 18 - 11 20
6. Брондбю 12 6 1 5 22 - 19 19
7. Сённерйюск 12 4 6 2 15 - 12 18
8. Нордшелланн 12 5 2 5 20 - 20 17
9. Люнгбю 12 5 1 6 14 - 20 16
10. Ольборг 12 4 2 6 17 - 15 14
11. Хобро 12 2 6 4 13 - 17 12
12. Хорсенс 12 3 2 7 9 - 22 11
13. Эсбьерг 12 2 3 7 9 - 19 9
14. Силькеборг 11 0 3 8 14 - 31 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nature Energy Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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