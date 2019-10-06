Дания: Суперлига Дании 2019-2020
Эсбьерг
1:2
Конец матча
Стадион: Блю-Уотер Арена Зрители: 3718
Сённерйюск
38' Желтая карточкаОстин Родольф
0:1
59' ГолЛидер Март
0:2
63' ГолStefan Gartenmann
64' Желтая карточкаПетре Адриан
65' Желтая карточкаЛауридсен Йеспер
0:2
77' Не забитый пенальтиКауко Йони
90' Желтая карточкаЭгелунд Патрик
1:2
90' ГолЯковенко Юрий
90' Желтая карточкаЯкобсен Кристиан II
25
Бринч
Йеппе
11
Соири
Пюрю
90
Альбек
Мадс
17
Рохас
Марко
10
Лидер
Март
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Бринч ЙеппеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Соири ПюрюПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ноергард Клаус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
90 Альбек МадсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Рохас МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Лидер МартНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
47 Довбик АртёмНападающий
- Нападающий
-
23 Mads Hansen2
-
-
29 Victor Ekani
-
-
Главный тренер: Glen Riddersholm
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
38'
59'
0:1
63'
64'
65'
77'
0:2
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
2 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 6
-
1 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 10
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
52 Владение мячом, % 48
Предыдущие игры
Эсбьерг Последние 20 матчей: +6 =5 -9Хорсенс 1:1 Эсбьерг Мариенлюст 2:5 Эсбьерг Эсбьерг 3:1 Брондбю Эсбьерг 0:3 Раннерс
Орхус 1:0 Эсбьерг Эсбьерг 2:2 Силькеборг Эсбьерг 1:0 Люнгбю Ольборг 4:0 Эсбьерг Эсбьерг 0:1 Оденсе Эсбьерг 0:0 Шахтёр Солигорск Нордшелланн 2:0 Эсбьерг Шахтёр Солигорск 2:0 Эсбьерг Эсбьерг 1:1 Хобро Митьюлланд 1:0 Эсбьерг Вайле 1:0 Эсбьерг Митьюлланд 0:2 Эсбьерг Эсбьерг 2:2 Раннерс Митьюлланд 1:2 Эсбьерг Эсбьерг 4:3 Копенгаген Оденсе 4:1 Эсбьерг
Сённерйюск Последние 20 матчей: +7 =8 -5Сённерйюск 2:1 Брондбю Видовре 2:4 Сённерйюск Хобро 1:1 Сённерйюск Сённерйюск 0:0 Хорсенс
Viktoria 0:5 Сённерйюск Оденсе 0:0 Сённерйюск Сённерйюск 0:2 Митьюлланд Силькеборг 3:3 Сённерйюск Сённерйюск 0:0 Орхус Сённерйюск 1:2 Копенгаген Люнгбю 0:3 Сённерйюск Ольборг 1:1 Сённерйюск Сённерйюск 2:1 Раннерс Сённерйюск 1:2 Вайхе Стандард 1:1 Сённерйюск Оденсе 0:1 Сённерйюск Колдинг Б 0:2 Сённерйюск Мальмё 2:1 Сённерйюск Раннерс 4:3 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Раннерс
Последние игры между собой
Эсбьерг: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Сённерйюск: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Сённерйюск 2:1 Эсбьерг Товарищеские матчи Сённерйюск 6:2 Эсбьерг Товарищеские матчи Эсбьерг 3:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:1 Эсбьерг Суперлига Дании Сённерйюск 2:0 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 0:0 Сённерйюск Товарищеские матчи Эсбьерг 0:1 Сённерйюск Суперлига Дании Эсбьерг 0:4 Сённерйюск Суперлига Дании Эсбьерг 2:3 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:0 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании Эсбьерг 2:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:0 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 4:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 3:1 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 1:2 Сённерйюск Суперлига Дании
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|11
|8
|2
|1
|14 - 3
|26
|2.
|Копенгаген
|12
|8
|2
|2
|21 - 12
|26
|3.
|Раннерс
|2:0
|12
|6
|2
|4
|20 - 12
|20
|4.
|Орхус
|0:2
|12
|6
|2
|4
|17 - 10
|20
|5.
|Оденсе
|12
|6
|2
|4
|18 - 11
|20
|6.
|Брондбю
|12
|6
|1
|5
|22 - 19
|19
|7.
|Сённерйюск
|12
|4
|6
|2
|15 - 12
|18
|8.
|Нордшелланн
|12
|5
|2
|5
|20 - 20
|17
|9.
|Люнгбю
|12
|5
|1
|6
|14 - 20
|16
|10.
|Ольборг
|12
|4
|2
|6
|17 - 15
|14
|11.
|Хобро
|12
|2
|6
|4
|13 - 17
|12
|12.
|Хорсенс
|12
|3
|2
|7
|9 - 22
|11
|13.
|Эсбьерг
|12
|2
|3
|7
|9 - 19
|9
|14.
|Силькеборг
|11
|0
|3
|8
|14 - 31
|3
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