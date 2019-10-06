Дания: Суперлига Дании 2019-2020

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  4. Суперлига Дании 2019-2020
Эсбьерг
1:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 3718
Сённерйюск
0'
38' Желтая карточка
Остин Родольф
0:1
59' Гол
Лидер Март
0:2
63' Гол
Stefan Gartenmann
64' Желтая карточка
Петре Адриан
65' Желтая карточка
Лауридсен Йеспер
0:2
77' Не забитый пенальти
Кауко Йони
90' Желтая карточка
Эгелунд Патрик
1:2
90' Гол
Яковенко Юрий
90' Желтая карточка
Якобсен Кристиан II
90'+5
16
Хойбьерг
Йеппе
40
Аниембе
Даниэль
25
Бринч
Йеппе
5
Халсти
Маркус
14
Лауридсен
Йеспер
8
Остин
Родольф
6
Парунашвили
Лаша
26
Кристенсен
Матиас
7
Кауко
Йони
11
Соири
Пюрю
9
Петре
Адриан
28
Милиц
Себастьян
9
Alexander
Bah
26
Бангор
Патрик
5
Люикс
Кес
2
Stefan
Gartenmann
90
Альбек
Мадс
77
Хассан
Рилван
8
Якобсен
Кристиан
II
17
Рохас
Марко
15
Абсалонсен
Йохан
10
Лидер
Март
Эсбьерг
4-2-3-1
Сённерйюск
4-1-4-1

Ход матча

38'
Остин Родольф
 
59'
0:1
Лидер Март
63'
0:2
Stefan Gartenmann
(Хассан Рилван)
64'
Петре Адриан
 
64'
Дауда Мохаммед
Соири Пюрю
 
65'
Лауридсен Йеспер
 
66'
Яковенко Юрий
Петре Адриан
 
77'
Кауко Йони
0:2
78'
 
Victor Ekani
Хассан Рилван
78'
Эгелунд Патрик
Остин Родольф
 
85'
 
Jeppe Simonsen
Рохас Марко
90'
 
Mads Hansen2
Абсалонсен Йохан
90'
Эгелунд Патрик
 
90'
Яковенко Юрий
(Лауридсен Йеспер)
1:2
90'
 
Якобсен Кристиан II

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 6
  • 1 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 10
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 52 Владение мячом, % 48

Предыдущие игры

Эсбьерг Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Хорсенс 1:1 Эсбьерг Мариенлюст 2:5 Эсбьерг Эсбьерг 3:1 Брондбю Эсбьерг 0:3 Раннерс
Орхус 1:0 Эсбьерг Эсбьерг 2:2 Силькеборг Эсбьерг 1:0 Люнгбю Ольборг 4:0 Эсбьерг Эсбьерг 0:1 Оденсе Эсбьерг 0:0 Шахтёр Солигорск Нордшелланн 2:0 Эсбьерг Шахтёр Солигорск 2:0 Эсбьерг Эсбьерг 1:1 Хобро Митьюлланд 1:0 Эсбьерг Вайле 1:0 Эсбьерг Митьюлланд 0:2 Эсбьерг Эсбьерг 2:2 Раннерс Митьюлланд 1:2 Эсбьерг Эсбьерг 4:3 Копенгаген Оденсе 4:1 Эсбьерг
Сённерйюск Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Сённерйюск 2:1 Брондбю Видовре 2:4 Сённерйюск Хобро 1:1 Сённерйюск Сённерйюск 0:0 Хорсенс
Viktoria 0:5 Сённерйюск Оденсе 0:0 Сённерйюск Сённерйюск 0:2 Митьюлланд Силькеборг 3:3 Сённерйюск Сённерйюск 0:0 Орхус Сённерйюск 1:2 Копенгаген Люнгбю 0:3 Сённерйюск Ольборг 1:1 Сённерйюск Сённерйюск 2:1 Раннерс Сённерйюск 1:2 Вайхе Стандард 1:1 Сённерйюск Оденсе 0:1 Сённерйюск Колдинг Б 0:2 Сённерйюск Мальмё 2:1 Сённерйюск Раннерс 4:3 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Раннерс

Последние игры между собой

Эсбьерг: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Сённерйюск: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Сённерйюск 3:1 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 1:2 Сённерйюск Товарищеские матчи Сённерйюск 1:2 Эсбьерг Кубок Эсбьерг 1:0 Сённерйюск Суперлига Дании
Сённерйюск 2:1 Эсбьерг Товарищеские матчи Сённерйюск 6:2 Эсбьерг Товарищеские матчи Эсбьерг 3:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:1 Эсбьерг Суперлига Дании Сённерйюск 2:0 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 0:0 Сённерйюск Товарищеские матчи Эсбьерг 0:1 Сённерйюск Суперлига Дании Эсбьерг 0:4 Сённерйюск Суперлига Дании Эсбьерг 2:3 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:0 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании Эсбьерг 2:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:0 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 4:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 3:1 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 1:2 Сённерйюск Суперлига Дании
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 11 8 2 1 14 - 3 26
2. Копенгаген 12 8 2 2 21 - 12 26
3. Раннерс 2:0 12 6 2 4 20 - 12 20
4. Орхус 0:2 12 6 2 4 17 - 10 20
5. Оденсе 12 6 2 4 18 - 11 20
6. Брондбю 12 6 1 5 22 - 19 19
7. Сённерйюск 12 4 6 2 15 - 12 18
8. Нордшелланн 12 5 2 5 20 - 20 17
9. Люнгбю 12 5 1 6 14 - 20 16
10. Ольборг 12 4 2 6 17 - 15 14
11. Хобро 12 2 6 4 13 - 17 12
12. Хорсенс 12 3 2 7 9 - 22 11
13. Эсбьерг 12 2 3 7 9 - 19 9
14. Силькеборг 11 0 3 8 14 - 31 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Blue Water Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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