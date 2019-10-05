Украина: Премьер-лига 2019-2020

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Десна
0:0
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Олимпик Донецк
0' 45'+1
44
Паст
Евгений
45
Фаворов
Денис
32
Имереков
Максим
17
Гитченко
Андрей
22
Мостовой
Андрей
Владимирович
11
Калитвинцев
Владислав
7
Огиря
Владислав
90
Богданов
Андрей
9
Кузык
Орест
13
Хлёбас
Дмитрий
10
Филиппов
Александр
1
Крынский
Владимир
47
Вантух
Роман
4
Гришко
Дмитрий
13
Зотко
Иван
42
Пасич
Евгений
44
Цымбалюк
Евгений
41
Пасич
Геннадий
9
Завийский
Тарас
89
Политыло
Сергей
19
До
Коуто
Тейшейра
Максим
99
Geoffrey
Charles
Десна
Олимпик Донецк

Предыдущие игры

Десна Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Мариуполь 0:4 Десна Десна 0:1 Шахтёр Донецк Динамо Киев 1:2 Десна Анкарагюджю 0:3 Десна
Десна 0:0 Карпаты Александрия 0:3 Десна Десна 0:0 Колос Ковалёвка Днепр-1 0:1 Десна Десна 2:0 Ворскла Десна 1:2 Львов Черноморец Од 3:0 Десна Десна 1:0 Арсенал-Киев Десна 0:1 Ворскла Карпаты 2:0 Десна Десна 2:1 Олимпик Донецк Десна 2:4 Черноморец Од Арсенал-Киев 2:0 Десна Ворскла 3:3 Десна Десна 2:1 Карпаты Олимпик Донецк 0:2 Десна
Олимпик Донецк Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Олимпик Донецк 0:5 Заря Львов 0:1 Олимпик Донецк Мариуполь 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:4 Шахтёр Донецк
Динамо Киев 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:3 Карпаты Александрия 2:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:1 Колос Ковалёвка Днепр-1 2:0 Олимпик Донецк Ворскла 2:2 Олимпик Донецк Карпаты 3:3 Олимпик Донецк Арсенал-Киев 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 2:1 Черноморец Од Десна 2:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Олимпик Донецк 3:2 Карпаты Олимпик Донецк 2:0 Арсенал-Киев Черноморец Од 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:2 Десна Олимпик Донецк 1:2 Динамо Киев

Последние игры между собой

Десна: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Олимпик Донецк: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Десна 2:1 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 0:2 Десна Премьер-лига Олимпик Донецк 1:1 Десна Премьер-лига Десна 0:1 Олимпик Донецк Премьер-лига
Десна 1:2 Олимпик Донецк Первая лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 9 9 0 0 28 - 6 27
2. Десна 0:0 10 5 3 2 13 - 4 18
3. Динамо Киев 9 5 2 2 18 - 7 17
4. Александрия 9 5 1 3 12 - 11 16
5. Заря 9 4 3 2 17 - 10 15
6. Колос Ковалёвка 9 4 2 3 9 - 11 14
7. Днепр-1 9 3 2 4 10 - 11 11
8. Мариуполь 10 2 4 4 8 - 16 10
9. Карпаты 9 2 2 5 7 - 13 8
10. Ворскла 10 2 2 6 9 - 19 8
11. Львов 9 2 0 7 7 - 16 6
12. Олимпик Донецк 0:0 10 1 3 6 5 - 19 6
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Yuri Gagarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Десна 0:0 Олимпик Донецк
Десна
82.9% (126)
Ничья
13.8% (21)
Олимпик Донецк
3.3% (5)
1:0 Десна
32.9% (50)
2:0 Десна
20.4% (31)
2:1 Десна
18.4% (28)
1:1 Ничья
11.2% (17)
3:0 Десна
3.9% (6)
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