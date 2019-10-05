Украина: Премьер-лига 2019-2020
Десна
0:0
Первый тайм: 45+'
Стадион: им. Юрия Гагарина (Чернигов)
Олимпик Донецк
44
Паст
Евгений
- Основной состав
-
44 Паст ЕвгенийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Конопля ЕфимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Рябоконь Александр
- Основной состав
- Вратарь
-
47 Вантух РоманЗащитник
- Защитник
-
13 Зотко ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 Имери ДемирПолузащитник
-
77 Салу ДраманПолузащитник
- Полузащитник
-
-
70 Fabinho3
-
Главный тренер: Vicente Fernandez
Предыдущие игры
Десна Последние 20 матчей: +10 =3 -7Мариуполь 0:4 Десна Десна 0:1 Шахтёр Донецк Динамо Киев 1:2 Десна Анкарагюджю 0:3 Десна
Десна 0:0 Карпаты Александрия 0:3 Десна Десна 0:0 Колос Ковалёвка Днепр-1 0:1 Десна Десна 2:0 Ворскла Десна 1:2 Львов Черноморец Од 3:0 Десна Десна 1:0 Арсенал-Киев Десна 0:1 Ворскла Карпаты 2:0 Десна Десна 2:1 Олимпик Донецк Десна 2:4 Черноморец Од Арсенал-Киев 2:0 Десна Ворскла 3:3 Десна Десна 2:1 Карпаты Олимпик Донецк 0:2 Десна
Олимпик Донецк Последние 20 матчей: +4 =7 -9Олимпик Донецк 0:5 Заря Львов 0:1 Олимпик Донецк Мариуполь 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:4 Шахтёр Донецк
Динамо Киев 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:3 Карпаты Александрия 2:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:1 Колос Ковалёвка Днепр-1 2:0 Олимпик Донецк Ворскла 2:2 Олимпик Донецк Карпаты 3:3 Олимпик Донецк Арсенал-Киев 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 2:1 Черноморец Од Десна 2:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Олимпик Донецк 3:2 Карпаты Олимпик Донецк 2:0 Арсенал-Киев Черноморец Од 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:2 Десна Олимпик Донецк 1:2 Динамо Киев
Последние игры между собой
Десна: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Олимпик Донецк: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|9
|9
|0
|0
|28 - 6
|27
|2.
|Десна
|0:0
|10
|5
|3
|2
|13 - 4
|18
|3.
|Динамо Киев
|9
|5
|2
|2
|18 - 7
|17
|4.
|Александрия
|9
|5
|1
|3
|12 - 11
|16
|5.
|Заря
|9
|4
|3
|2
|17 - 10
|15
|6.
|Колос Ковалёвка
|9
|4
|2
|3
|9 - 11
|14
|7.
|Днепр-1
|9
|3
|2
|4
|10 - 11
|11
|8.
|Мариуполь
|10
|2
|4
|4
|8 - 16
|10
|9.
|Карпаты
|9
|2
|2
|5
|7 - 13
|8
|10.
|Ворскла
|10
|2
|2
|6
|9 - 19
|8
|11.
|Львов
|9
|2
|0
|7
|7 - 16
|6
|12.
|Олимпик Донецк
|0:0
|10
|1
|3
|6
|5 - 19
|6
Десна
82.9% (126)
Ничья
13.8% (21)
Олимпик Донецк
3.3% (5)
1:0 Десна
32.9% (50)
2:0 Десна
20.4% (31)
2:1 Десна
18.4% (28)
1:1 Ничья
11.2% (17)
3:0 Десна
3.9% (6)
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