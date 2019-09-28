Украина: Премьер-лига 2019-2020
Колос Ковалёвка
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Стадион: Оболонь Арена
Динамо Киев
Предыдущие игры
Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: +9 =4 -7Карпаты 1:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:1 Александрия Колос Ковалёвка 1:0 Львов Днепр-1 2:1 Колос Ковалёвка
Колос Ковалёвка 0:3 Ворскла Десна 0:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:3 Заря Олимпик Донецк 0:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:1 Мариуполь Колос Ковалёвка 3:2 Оболонь-Бровар Днепр-1 3:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 4:0 Сумы Волынь 2:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:0 Агробизнес Металлист-1925 0:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:0 Звезда Кропивницкий Горняк-Спорт 2:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:1 Рух Винники Николаев 0:3 Колос Ковалёвка Авангард Краматорск 0:1 Колос Ковалёвка
Динамо Киев Последние 20 матчей: +10 =7 -3Лугано 0:0 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Днепр-1 Мариуполь 0:1 Динамо Киев Ворскла 0:5 Динамо Киев
Динамо Киев 1:0 Мальмё Динамо Киев 1:2 Десна Заря 2:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Олимпик Донецк Динамо Киев 3:3 Брюгге Динамо Киев 1:2 Шахтёр Донецк Брюгге 1:0 Динамо Киев Львов 0:3 Динамо Киев Карпаты 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 2:1 Шахтёр Донецк Брентфорд 0:0 Динамо Киев Александрия 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 2:1 Львов Шахтёр Донецк 1:1 Динамо Киев Динамо Киев 2:1 Мариуполь Динамо Киев 1:1 Заря
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|9
|9
|0
|0
|28 - 6
|27
|2.
|Динамо Киев
|9
|5
|2
|2
|18 - 7
|17
|3.
|Десна
|9
|5
|2
|2
|13 - 4
|17
|4.
|Александрия
|9
|5
|1
|3
|12 - 11
|16
|5.
|Заря
|9
|4
|3
|2
|17 - 10
|15
|6.
|Колос Ковалёвка
|9
|4
|2
|3
|9 - 11
|14
|7.
|Днепр-1
|9
|3
|2
|4
|10 - 11
|11
|8.
|Мариуполь
|9
|2
|3
|4
|7 - 15
|9
|9.
|Карпаты
|9
|2
|2
|5
|7 - 13
|8
|10.
|Ворскла
|9
|2
|1
|6
|8 - 18
|7
|11.
|Львов
|9
|2
|0
|7
|7 - 16
|6
|12.
|Олимпик Донецк
|9
|1
|2
|6
|5 - 19
|5
Колос Ковалёвка
1.9% (1)
Ничья
5.7% (3)
Динамо Киев
92.5% (49)
1:2 Динамо Киев
26.4% (14)
0:2 Динамо Киев
22.6% (12)
0:1 Динамо Киев
15.1% (8)
1:3 Динамо Киев
11.3% (6)
0:3 Динамо Киев
5.7% (3)
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