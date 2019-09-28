Украина: Премьер-лига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Украина
  4. Премьер-лига 2019-2020
Колос Ковалёвка
 
Позже

Стадион:
Динамо Киев

Предыдущие игры

Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Карпаты 1:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:1 Александрия Колос Ковалёвка 1:0 Львов Днепр-1 2:1 Колос Ковалёвка
Колос Ковалёвка 0:3 Ворскла Десна 0:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:3 Заря Олимпик Донецк 0:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:1 Мариуполь Колос Ковалёвка 3:2 Оболонь-Бровар Днепр-1 3:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 4:0 Сумы Волынь 2:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:0 Агробизнес Металлист-1925 0:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:0 Звезда Кропивницкий Горняк-Спорт 2:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:1 Рух Винники Николаев 0:3 Колос Ковалёвка Авангард Краматорск 0:1 Колос Ковалёвка
Динамо Киев Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Лугано 0:0 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Днепр-1 Мариуполь 0:1 Динамо Киев Ворскла 0:5 Динамо Киев
Динамо Киев 1:0 Мальмё Динамо Киев 1:2 Десна Заря 2:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Олимпик Донецк Динамо Киев 3:3 Брюгге Динамо Киев 1:2 Шахтёр Донецк Брюгге 1:0 Динамо Киев Львов 0:3 Динамо Киев Карпаты 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 2:1 Шахтёр Донецк Брентфорд 0:0 Динамо Киев Александрия 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 2:1 Львов Шахтёр Донецк 1:1 Динамо Киев Динамо Киев 2:1 Мариуполь Динамо Киев 1:1 Заря
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 9 9 0 0 28 - 6 27
2. Динамо Киев 9 5 2 2 18 - 7 17
3. Десна 9 5 2 2 13 - 4 17
4. Александрия 9 5 1 3 12 - 11 16
5. Заря 9 4 3 2 17 - 10 15
6. Колос Ковалёвка 9 4 2 3 9 - 11 14
7. Днепр-1 9 3 2 4 10 - 11 11
8. Мариуполь 9 2 3 4 7 - 15 9
9. Карпаты 9 2 2 5 7 - 13 8
10. Ворскла 9 2 1 6 8 - 18 7
11. Львов 9 2 0 7 7 - 16 6
12. Олимпик Донецк 9 1 2 6 5 - 19 5
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Колос Ковалёвка - Динамо Киев

    До начала игры, которая состоится 06.10.2019, осталось 2 дня 13 часов 41 минуту.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Колос Ковалёвка - Динамо Киев
    Колос Ковалёвка
    1.9% (1)
    Ничья
    5.7% (3)
    Динамо Киев
    92.5% (49)
    1:2 Динамо Киев
    26.4% (14)
    0:2 Динамо Киев
    22.6% (12)
    0:1 Динамо Киев
    15.1% (8)
    1:3 Динамо Киев
    11.3% (6)
    0:3 Динамо Киев
    5.7% (3)
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

    Загрузка...