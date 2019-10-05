Украина: Премьер-лига 2019-2020

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  4. Премьер-лига 2019-2020
Ворскла
1:1
Конец матча

Стадион:
Мариуполь
0'
10' Желтая карточка
Вакула Владислав
24' Желтая карточка
Петрович Тодор
30' Желтая карточка
Яворский Сергей
37' Желтая карточка
Сапай Вадим
45' Желтая карточка
Танковский Вячеслав
53' Желтая карточка
Федорчук Валерий
55' Желтая карточка
Быков Алексей
0:1
57' Гол
Чоботенко Сергей
64' Желтая карточка
Пердута Игорь
1:1
90' Гол
Васин Денис
90'+8
21
Ткаченко
Александр
27
Баенко
Владимир
17
Чеснаков
Владимир
25
Мартыненко
Евгений
23
Сапай
Вадим
7
Луизао
II
4
Пердута
Игорь
94
Петрович
Тодор
8
Габелок
Артём
66
Артур
III
26
Коломоец
Юрий
1
Гальчук
Евгений
29
Кирюханцев
Игорь
4
Чоботенко
Сергей
13
Яворский
Сергей
2
Быков
Алексей
25
Федорчук
Валерий
11
Чурко
Вячеслав
9
Мишнёв
Дмитрий
6
Танковский
Вячеслав
75
Корниенко
Виктор
99
Вакула
Владислав
Ворскла
Мариуполь

Ход матча

10'
 
Вакула Владислав
24'
Петрович Тодор
 
30'
 
Яворский Сергей
37'
Сапай Вадим
 
45'
 
Танковский Вячеслав
46'
Стрижак Андрей
Петрович Тодор
 
53'
 
Федорчук Валерий
55'
 
Быков Алексей
57'
0:1
Чоботенко Сергей
(Чурко Вячеслав)
64'
Пердута Игорь
 
68'
Якубу Наджиб
Сапай Вадим
 
69'
 
Чех Максим
Федорчук Валерий
73'
Васин Денис
Артур III
 
78'
 
Топалов Дмитрий
Чурко Вячеслав
81'
 
Дава Джойским
Яворский Сергей
90'
Васин Денис
(Баенко Владимир)
1:1

Предыдущие игры

Ворскла Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Шахтёр Донецк 4:0 Ворскла Ворскла 0:5 Динамо Киев Карпаты 2:1 Ворскла Ворскла 0:1 Александрия
Колос Ковалёвка 0:3 Ворскла Ворскла 1:1 Днепр-1 Ворскла 3:2 Львов Десна 2:0 Ворскла Ворскла 0:1 Заря Ворскла 2:2 Олимпик Донецк Ворскла 1:2 Черноморец Од Десна 0:1 Ворскла Ворскла 2:0 Арсенал-Киев Ворскла 1:1 Карпаты Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Черноморец Од 1:2 Ворскла Ворскла 3:3 Десна Арсенал-Киев 1:0 Ворскла Днепр-1 2:0 Ворскла Карпаты 4:0 Ворскла
Мариуполь Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Мариуполь 0:4 Десна Мариуполь 0:1 Динамо Киев Заря 0:0 Мариуполь Мариуполь 1:1 Олимпик Донецк
Львов 0:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 5:1 Мариуполь АЗ Алкмаар 4:0 Мариуполь Карпаты 1:1 Мариуполь Мариуполь 0:0 АЗ Алкмаар Мариуполь 2:1 Александрия Колос Ковалёвка 2:1 Мариуполь Мариуполь 3:1 Заря Шахтёр Донецк 4:0 Мариуполь Мариуполь 1:1 Александрия Динамо Киев 2:1 Мариуполь Мариуполь 2:0 Львов Заря 0:1 Мариуполь Мариуполь 0:1 Шахтёр Донецк Александрия 2:1 Мариуполь Мариуполь 0:1 Динамо Киев

Последние игры между собой

Ворскла: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 5
Мариуполь: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 13
Мариуполь 1:0 Ворскла Премьер-лига Ворскла 2:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:1 Ворскла Премьер-лига Ворскла 1:0 Мариуполь Премьер-лига
Ворскла 1:2 Мариуполь Кубок Мариуполь 0:1 Ворскла Премьер-лига Ворскла 1:0 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:2 Ворскла Премьер-лига Ворскла 0:0 Мариуполь Премьер-лига Ворскла 3:2 Мариуполь Кубок Мариуполь 0:1 Ворскла Кубок Мариуполь 1:2 Ворскла Премьер-лига Ворскла 1:0 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:0 Ворскла Премьер-лига Ворскла 1:0 Мариуполь Премьер-лига Ворскла 3:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 4:1 Ворскла Премьер-лига Мариуполь 2:6 Ворскла Премьер-лига Ворскла 1:3 Мариуполь Премьер-лига Ворскла 3:0 Мариуполь Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 9 9 0 0 28 - 6 27
2. Десна 0:0 10 5 3 2 13 - 4 18
3. Динамо Киев 9 5 2 2 18 - 7 17
4. Александрия 9 5 1 3 12 - 11 16
5. Заря 9 4 3 2 17 - 10 15
6. Колос Ковалёвка 9 4 2 3 9 - 11 14
7. Днепр-1 9 3 2 4 10 - 11 11
8. Мариуполь 10 2 4 4 8 - 16 10
9. Карпаты 9 2 2 5 7 - 13 8
10. Ворскла 10 2 2 6 9 - 19 8
11. Львов 9 2 0 7 7 - 16 6
12. Олимпик Донецк 0:0 10 1 3 6 5 - 19 6
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    45'
    Танковский Вячеслав получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    38'
    Сапай Вадим получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    37'
    Сапай Вадим получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Яворский Сергей получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    24'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    24'
    Петрович Тодор получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    10'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    10'
    Вакула Владислав получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vorskla Butovsky Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Ворскла 1:1 Мариуполь
Ворскла
56.3% (85)
Ничья
39.1% (59)
Мариуполь
4.6% (7)
1:1 Ничья
34.4% (52)
1:0 Ворскла
31.1% (47)
2:1 Ворскла
18.5% (28)
2:0 Ворскла
5.3% (8)
0:1 Мариуполь
3.3% (5)
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