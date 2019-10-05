Украина: Премьер-лига 2019-2020
Ворскла
1:1
Конец матча
Стадион: Ворскла им. Алексея Бутовского
Мариуполь
10' Желтая карточкаВакула Владислав
24' Желтая карточкаПетрович Тодор
30' Желтая карточкаЯворский Сергей
37' Желтая карточкаСапай Вадим
45' Желтая карточкаТанковский Вячеслав
53' Желтая карточкаФедорчук Валерий
55' Желтая карточкаБыков Алексей
0:1
57' ГолЧоботенко Сергей
64' Желтая карточкаПердута Игорь
1:1
90' ГолВасин Денис
23
Сапай
Вадим
66
Артур
III
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Сапай ВадимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
66 Артур IIIПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Васин ДенисНападающий
-
Главный тренер: Косовский Виталий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
71 Чех МаксимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бабич Александр
Ход матча
10'
24'
30'
37'
53'
55'
57'
64'
73'
90'
1:1
Предыдущие игры
Ворскла Последние 20 матчей: +5 =5 -10Шахтёр Донецк 4:0 Ворскла Ворскла 0:5 Динамо Киев Карпаты 2:1 Ворскла Ворскла 0:1 Александрия
Колос Ковалёвка 0:3 Ворскла Ворскла 1:1 Днепр-1 Ворскла 3:2 Львов Десна 2:0 Ворскла Ворскла 0:1 Заря Ворскла 2:2 Олимпик Донецк Ворскла 1:2 Черноморец Од Десна 0:1 Ворскла Ворскла 2:0 Арсенал-Киев Ворскла 1:1 Карпаты Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Черноморец Од 1:2 Ворскла Ворскла 3:3 Десна Арсенал-Киев 1:0 Ворскла Днепр-1 2:0 Ворскла Карпаты 4:0 Ворскла
Мариуполь Последние 20 матчей: +5 =5 -10Мариуполь 0:4 Десна Мариуполь 0:1 Динамо Киев Заря 0:0 Мариуполь Мариуполь 1:1 Олимпик Донецк
Львов 0:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 5:1 Мариуполь АЗ Алкмаар 4:0 Мариуполь Карпаты 1:1 Мариуполь Мариуполь 0:0 АЗ Алкмаар Мариуполь 2:1 Александрия Колос Ковалёвка 2:1 Мариуполь Мариуполь 3:1 Заря Шахтёр Донецк 4:0 Мариуполь Мариуполь 1:1 Александрия Динамо Киев 2:1 Мариуполь Мариуполь 2:0 Львов Заря 0:1 Мариуполь Мариуполь 0:1 Шахтёр Донецк Александрия 2:1 Мариуполь Мариуполь 0:1 Динамо Киев
Последние игры между собой
Ворскла: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 5
Мариуполь: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 13
Ворскла 1:2 Мариуполь Кубок Мариуполь 0:1 Ворскла Премьер-лига Ворскла 1:0 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:2 Ворскла Премьер-лига Ворскла 0:0 Мариуполь Премьер-лига Ворскла 3:2 Мариуполь Кубок Мариуполь 0:1 Ворскла Кубок Мариуполь 1:2 Ворскла Премьер-лига Ворскла 1:0 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:0 Ворскла Премьер-лига Ворскла 1:0 Мариуполь Премьер-лига Ворскла 3:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 4:1 Ворскла Премьер-лига Мариуполь 2:6 Ворскла Премьер-лига Ворскла 1:3 Мариуполь Премьер-лига Ворскла 3:0 Мариуполь Премьер-лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|9
|9
|0
|0
|28 - 6
|27
|2.
|Десна
|0:0
|10
|5
|3
|2
|13 - 4
|18
|3.
|Динамо Киев
|9
|5
|2
|2
|18 - 7
|17
|4.
|Александрия
|9
|5
|1
|3
|12 - 11
|16
|5.
|Заря
|9
|4
|3
|2
|17 - 10
|15
|6.
|Колос Ковалёвка
|9
|4
|2
|3
|9 - 11
|14
|7.
|Днепр-1
|9
|3
|2
|4
|10 - 11
|11
|8.
|Мариуполь
|10
|2
|4
|4
|8 - 16
|10
|9.
|Карпаты
|9
|2
|2
|5
|7 - 13
|8
|10.
|Ворскла
|10
|2
|2
|6
|9 - 19
|8
|11.
|Львов
|9
|2
|0
|7
|7 - 16
|6
|12.
|Олимпик Донецк
|0:0
|10
|1
|3
|6
|5 - 19
|6
Ворскла
56.3% (85)
Ничья
39.1% (59)
Мариуполь
4.6% (7)
1:1 Ничья
34.4% (52)
1:0 Ворскла
31.1% (47)
2:1 Ворскла
18.5% (28)
2:0 Ворскла
5.3% (8)
0:1 Мариуполь
3.3% (5)
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