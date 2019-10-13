Россия: Премьер-лига 2019-2020
Ахмат
Позже
Стадион: Ахмат-Арена
Локомотив Москва
Предыдущие игры
Ахмат Последние 20 матчей: +10 =4 -6Уфа 0:1 Ахмат Сочи 2:0 Ахмат СКА-Хабаровск 2:2 Ахмат Ахмат 1:1 Крылья Советов
Ростов 2:1 Ахмат Ахмат 1:1 Тамбов ЦСКА Москва 3:0 Ахмат Зенит 0:0 Ахмат Ахмат 1:3 Спартак Москва Ахмат 2:1 Оренбург Рубин 1:0 Ахмат Урал 3:0 Ахмат Ахмат 1:0 Краснодар Ахмат 1:0 Хольштайн Киль Ахмат 1:1 Интер Запрешич Ахмат 3:0 Штурм Ахмат 5:1 ДАК Ахмат 2:1 Фехервар Ахмат 3:2 Марибор Ахмат 1:0 Ростов
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +13 =3 -4Локомотив Москва 2:1 Арсенал Тула Локомотив Москва 0:2 Атлетико М Локомотив Москва 1:0 Зенит Балтика 1:1 Локомотив Москва
Оренбург 2:3 Локомотив Москва Байер Л 1:2 Локомотив Москва Сочи 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Ростов Краснодар 1:1 Локомотив Москва Динамо Москва 1:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 4:0 Урал Крылья Советов 1:2 Локомотив Москва ЦСКА Москва 1:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 Тамбов Локомотив Москва 1:1 Рубин Зенит 2:3 Локомотив Москва Жилина 0:0 Локомотив Москва Фастав Злин 2:4 Локомотив Москва Аустрия Клагенфурт 1:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Уфа
Последние игры между собой
Ахмат: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
Локомотив Москва: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
Локомотив Москва 2:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига Ахмат 2:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:1 Ахмат Премьер-лига Локомотив Москва 2:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 3:1 Локомотив Москва Кубок Ахмат 0:3 Локомотив Москва Премьер-лига Ахмат 0:4 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 4:0 Ахмат Премьер-лига Локомотив Москва 2:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:0 Локомотив Москва Премьер-лига Ахмат 2:1 Локомотив Москва Премьер-лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|20 - 11
|26
|2.
|Краснодар
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|25 - 13
|26
|3.
|Зенит
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 6
|26
|4.
|Ростов
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 15
|26
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|19 - 11
|25
|6.
|Уфа
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|11 - 11
|15
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 16
|14
|8.
|Оренбург
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 19
|14
|9.
|Арсенал Тула
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 18
|14
|10.
|Рубин
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|8 - 16
|14
|11.
|Урал
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|18 - 26
|14
|12.
|Спартак Москва
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 15
|14
|13.
|Сочи
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 15
|12
|14.
|Ахмат
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|8 - 17
|12
|15.
|Динамо Москва
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 14
|10
|16.
|Тамбов
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 19
|8
Ахмат
1.5% (1)
Ничья
31.3% (21)
Локомотив Москва
67.2% (45)
1:2 Локомотив Москва
40.3% (27)
1:1 Ничья
31.3% (21)
0:1 Локомотив Москва
17.9% (12)
0:2 Локомотив Москва
4.5% (3)
1:3 Локомотив Москва
3% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...