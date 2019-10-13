Россия: Премьер-лига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Россия
  4. Премьер-лига 2019-2020
Ахмат
 
Позже

Стадион:
Локомотив Москва

Предыдущие игры

Ахмат Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Уфа 0:1 Ахмат Сочи 2:0 Ахмат СКА-Хабаровск 2:2 Ахмат Ахмат 1:1 Крылья Советов
Ростов 2:1 Ахмат Ахмат 1:1 Тамбов ЦСКА Москва 3:0 Ахмат Зенит 0:0 Ахмат Ахмат 1:3 Спартак Москва Ахмат 2:1 Оренбург Рубин 1:0 Ахмат Урал 3:0 Ахмат Ахмат 1:0 Краснодар Ахмат 1:0 Хольштайн Киль Ахмат 1:1 Интер Запрешич Ахмат 3:0 Штурм Ахмат 5:1 ДАК Ахмат 2:1 Фехервар Ахмат 3:2 Марибор Ахмат 1:0 Ростов
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Локомотив Москва 2:1 Арсенал Тула Локомотив Москва 0:2 Атлетико М Локомотив Москва 1:0 Зенит Балтика 1:1 Локомотив Москва
Оренбург 2:3 Локомотив Москва Байер Л 1:2 Локомотив Москва Сочи 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Ростов Краснодар 1:1 Локомотив Москва Динамо Москва 1:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 4:0 Урал Крылья Советов 1:2 Локомотив Москва ЦСКА Москва 1:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 Тамбов Локомотив Москва 1:1 Рубин Зенит 2:3 Локомотив Москва Жилина 0:0 Локомотив Москва Фастав Злин 2:4 Локомотив Москва Аустрия Клагенфурт 1:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Уфа

Последние игры между собой

Ахмат: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
Локомотив Москва: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
Ахмат 1:3 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:0 Ахмат Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига
Локомотив Москва 2:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига Ахмат 2:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:1 Ахмат Премьер-лига Локомотив Москва 2:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 3:1 Локомотив Москва Кубок Ахмат 0:3 Локомотив Москва Премьер-лига Ахмат 0:4 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 4:0 Ахмат Премьер-лига Локомотив Москва 2:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:0 Локомотив Москва Премьер-лига Ахмат 2:1 Локомотив Москва Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Локомотив Москва Заявка 12 8 2 2 20 - 11 26
2. Краснодар Заявка 12 8 2 2 25 - 13 26
3. Зенит Заявка 12 8 2 2 21 - 6 26
4. Ростов Заявка 12 8 2 2 23 - 15 26
5. ЦСКА Москва Заявка 12 8 1 3 19 - 11 25
6. Уфа Заявка 12 4 3 5 11 - 11 15
7. Крылья Советов Заявка 12 4 2 6 17 - 16 14
8. Оренбург Заявка 12 4 2 6 17 - 19 14
9. Арсенал Тула Заявка 12 4 2 6 14 - 18 14
10. Рубин Заявка 12 4 2 6 8 - 16 14
11. Урал Заявка 12 4 2 6 18 - 26 14
12. Спартак Москва Заявка 12 4 2 6 13 - 15 14
13. Сочи Заявка 12 3 3 6 10 - 15 12
14. Ахмат Заявка 12 3 3 6 8 - 17 12
15. Динамо Москва Заявка 12 2 4 6 8 - 14 10
16. Тамбов Заявка 12 2 2 8 10 - 19 8
Прогнозы на матч Ахмат - Локомотив Москва
Ахмат
1.5% (1)
Ничья
31.3% (21)
Локомотив Москва
67.2% (45)
1:2 Локомотив Москва
40.3% (27)
1:1 Ничья
31.3% (21)
0:1 Локомотив Москва
17.9% (12)
0:2 Локомотив Москва
4.5% (3)
1:3 Локомотив Москва
3% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...