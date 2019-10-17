Англия: Премьер-лига 2019-2020
Шеффилд Юнайтед
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Стадион: Брэмолл Лейн
Арсенал
Предыдущие игры
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +10 =4 -6Уотфорд 0:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Ливерпуль Шеффилд Юнайтед 0:1 Сандерленд Эвертон 0:2 Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед 0:1 Саутгемптон Челси 2:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:1 Блэкберн Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Шеффилд Юнайтед 1:0 Кристал Пэлас Борнмут 1:1 Шеффилд Юнайтед Реймс 3:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:0 Мэтлок Таун Барнсли 1:4 Шеффилд Юнайтед Честерфилд 0:5 Шеффилд Юнайтед Нортгемптон 0:2 Шеффилд Юнайтед Бёртон 2:1 Шеффилд Юнайтед Бетис 0:1 Шеффилд Юнайтед Сток Сити 2:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:0 Ипсвич Халл Сити 0:3 Шеффилд Юнайтед
Арсенал Последние 20 матчей: +10 =5 -5Арсенал 1:0 Борнмут Арсенал 4:0 Стандард Манчестер Юнайтед 1:1 Арсенал Арсенал 5:0 Ноттингем Форест
Арсенал 3:2 Астон Вилла Айнтрахт Фр 0:3 Арсенал Уотфорд 2:2 Арсенал Арсенал 2:2 Тоттенхэм Ливерпуль 3:1 Арсенал Арсенал 2:1 Бёрнли Ньюкасл 0:1 Арсенал Барселона 2:1 Арсенал Анже 1:1 Арсенал Арсенал 1:2 Лион Реал Мадрид 2:2 Арсенал Арсенал 3:0 Фиорентина Арсенал 2:1 Бавария Колорадо Рэпидс 0:3 Арсенал Борэм Вуд 3:3 Арсенал Челси 4:1 Арсенал
Последние игры между собой
Шеффилд Юнайтед: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Арсенал: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|20 - 6
|24
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|27 - 9
|16
|3.
|Арсенал
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|13 - 11
|15
|4.
|Лестер
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 7
|14
|5.
|Челси
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|18 - 14
|14
|6.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 8
|14
|7.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 9
|12
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 11
|12
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|14 - 12
|11
|10.
|Борнмут
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 13
|11
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|11 - 11
|10
|12.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 8
|9
|13.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 7
|9
|14.
|Брайтон
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 12
|8
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 13
|8
|17.
|Эвертон
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 13
|7
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 15
|7
|19.
|Норвич
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|10 - 21
|6
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|4 - 20
|3
Шеффилд Юнайтед
0% (0)
Ничья
4.2% (3)
Арсенал
95.8% (69)
1:2 Арсенал
51.4% (37)
0:2 Арсенал
16.7% (12)
0:1 Арсенал
13.9% (10)
1:3 Арсенал
8.3% (6)
1:1 Ничья
2.8% (2)
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