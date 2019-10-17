Англия: Премьер-лига 2019-2020

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Шеффилд Юнайтед
 
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Стадион:
Арсенал

Предыдущие игры

Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Уотфорд 0:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Ливерпуль Шеффилд Юнайтед 0:1 Сандерленд Эвертон 0:2 Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед 0:1 Саутгемптон Челси 2:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:1 Блэкберн Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Шеффилд Юнайтед 1:0 Кристал Пэлас Борнмут 1:1 Шеффилд Юнайтед Реймс 3:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:0 Мэтлок Таун Барнсли 1:4 Шеффилд Юнайтед Честерфилд 0:5 Шеффилд Юнайтед Нортгемптон 0:2 Шеффилд Юнайтед Бёртон 2:1 Шеффилд Юнайтед Бетис 0:1 Шеффилд Юнайтед Сток Сити 2:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:0 Ипсвич Халл Сити 0:3 Шеффилд Юнайтед
Арсенал Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Арсенал 1:0 Борнмут Арсенал 4:0 Стандард Манчестер Юнайтед 1:1 Арсенал Арсенал 5:0 Ноттингем Форест
Арсенал 3:2 Астон Вилла Айнтрахт Фр 0:3 Арсенал Уотфорд 2:2 Арсенал Арсенал 2:2 Тоттенхэм Ливерпуль 3:1 Арсенал Арсенал 2:1 Бёрнли Ньюкасл 0:1 Арсенал Барселона 2:1 Арсенал Анже 1:1 Арсенал Арсенал 1:2 Лион Реал Мадрид 2:2 Арсенал Арсенал 3:0 Фиорентина Арсенал 2:1 Бавария Колорадо Рэпидс 0:3 Арсенал Борэм Вуд 3:3 Арсенал Челси 4:1 Арсенал

Последние игры между собой

Шеффилд Юнайтед: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Арсенал: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Арсенал 6:0 Шеффилд Юнайтед Кубок Carling Шеффилд Юнайтед 0:3 Арсенал Кубок Carling
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 8 8 0 0 20 - 6 24
2. Манчестер Сити Заявка 8 5 1 2 27 - 9 16
3. Арсенал Заявка 8 4 3 1 13 - 11 15
4. Лестер Заявка 8 4 2 2 14 - 7 14
5. Челси Заявка 8 4 2 2 18 - 14 14
6. Кристал Пэлас Заявка 8 4 2 2 8 - 8 14
7. Бёрнли Заявка 8 3 3 2 11 - 9 12
8. Вест Хэм Заявка 8 3 3 2 11 - 11 12
9. Тоттенхэм Заявка 8 3 2 3 14 - 12 11
10. Борнмут Заявка 8 3 2 3 13 - 13 11
11. Вулверхэмптон Заявка 8 2 4 2 11 - 11 10
12. Манчестер Юнайтед Заявка 8 2 3 3 9 - 8 9
13. Шеффилд Юнайтед Заявка 8 2 3 3 7 - 7 9
14. Брайтон Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
15. Астон Вилла Заявка 8 2 2 4 13 - 12 8
16. Ньюкасл Заявка 8 2 2 4 5 - 13 8
17. Эвертон Заявка 8 2 1 5 6 - 13 7
18. Саутгемптон Заявка 8 2 1 5 8 - 15 7
19. Норвич Заявка 8 2 0 6 10 - 21 6
20. Уотфорд Заявка 8 0 3 5 4 - 20 3
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Шеффилд Юнайтед - Арсенал

    До начала игры, которая состоится 21.10.2019, осталось 2 дня 19 часов 42 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Шеффилд Юнайтед - Арсенал
    Шеффилд Юнайтед
    0% (0)
    Ничья
    4.2% (3)
    Арсенал
    95.8% (69)
    1:2 Арсенал
    51.4% (37)
    0:2 Арсенал
    16.7% (12)
    0:1 Арсенал
    13.9% (10)
    1:3 Арсенал
    8.3% (6)
    1:1 Ничья
    2.8% (2)
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