Россия: Премьер-лига 2019-2020
Зенит
Позже
Стадион: Газпром Арена
Ростов
Предыдущие игры
Зенит Последние 20 матчей: +14 =3 -3Урал 1:3 Зенит Зенит 3:1 Бенфика Локомотив Москва 1:0 Зенит Енисей 1:2 Зенит
Зенит 5:0 Рубин Лион 1:1 Зенит Зенит 3:1 Арсенал Тула Зенит 2:1 Сочи Спартак Москва 0:1 Зенит Уфа 1:0 Зенит Зенит 0:0 Ахмат Динамо Москва 0:2 Зенит Зенит 1:1 Краснодар Оренбург 0:2 Зенит Сочи 0:2 Зенит Зенит 2:1 Тамбов Зенит 2:3 Локомотив Москва Црвена Звезда 0:1 Зенит Гонвед 0:3 Зенит Левски София 0:1 Зенит
Ростов Последние 20 матчей: +12 =2 -6ЦСКА Москва 1:3 Ростов Ростов 3:0 Динамо Москва Мордовия 0:2 Ростов Тамбов 2:1 Ростов
Ростов 2:1 Ахмат Локомотив Москва 1:2 Ростов Ростов 2:1 Рубин Уфа 2:0 Ростов Ростов 1:0 Крылья Советов Урал 2:2 Ростов Арсенал Тула 2:3 Ростов Ростов 2:2 Спартак Москва Ростов 2:1 Оренбург Ганновер 96 2:1 Ростов ЦСКА Москва 1:2 Ростов Краснодар 3:0 Ростов Ростов 2:0 Спартак Москва Ахмат 1:0 Ростов Ростов 1:0 Зенит Ростов 0:2 Локомотив Москва
Последние игры между собой
Зенит: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Ростов: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Ростов 0:0 Зенит Премьер-лига Зенит 0:0 Ростов Премьер-лига Ростов 0:0 Зенит Премьер-лига Зенит 3:2 Ростов Премьер-лига Ростов 3:0 Зенит Премьер-лига Зенит 3:0 Ростов Премьер-лига Зенит 3:0 Ростов Премьер-лига Ростов 0:5 Зенит Премьер-лига Зенит 0:2 Ростов Премьер-лига Ростов 0:4 Зенит Премьер-лига Ростов 1:1 Зенит Премьер-лига Зенит 2:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:3 Зенит Премьер-лига Зенит 4:0 Ростов Премьер-лига Зенит 5:0 Ростов Премьер-лига Ростов 1:3 Зенит Премьер-лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|20 - 11
|26
|2.
|Краснодар
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|25 - 13
|26
|3.
|Зенит
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 6
|26
|4.
|Ростов
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 15
|26
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|19 - 11
|25
|6.
|Уфа
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|11 - 11
|15
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 16
|14
|8.
|Оренбург
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 19
|14
|9.
|Арсенал Тула
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 18
|14
|10.
|Рубин
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|8 - 16
|14
|11.
|Урал
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|18 - 26
|14
|12.
|Спартак Москва
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 15
|14
|13.
|Сочи
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 15
|12
|14.
|Ахмат
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|8 - 17
|12
|15.
|Динамо Москва
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 14
|10
|16.
|Тамбов
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 19
|8
Зенит
75.4% (43)
Ничья
19.3% (11)
Ростов
5.3% (3)
2:1 Зенит
43.9% (25)
2:0 Зенит
17.5% (10)
1:1 Ничья
17.5% (10)
1:0 Зенит
7% (4)
1:2 Ростов
5.3% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...