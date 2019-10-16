Россия: Премьер-лига 2019-2020

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Зенит
 
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Стадион:
Ростов

Предыдущие игры

Зенит Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Урал 1:3 Зенит Зенит 3:1 Бенфика Локомотив Москва 1:0 Зенит Енисей 1:2 Зенит
Зенит 5:0 Рубин Лион 1:1 Зенит Зенит 3:1 Арсенал Тула Зенит 2:1 Сочи Спартак Москва 0:1 Зенит Уфа 1:0 Зенит Зенит 0:0 Ахмат Динамо Москва 0:2 Зенит Зенит 1:1 Краснодар Оренбург 0:2 Зенит Сочи 0:2 Зенит Зенит 2:1 Тамбов Зенит 2:3 Локомотив Москва Црвена Звезда 0:1 Зенит Гонвед 0:3 Зенит Левски София 0:1 Зенит
Ростов Последние 20 матчей: +12 =2 -6
ЦСКА Москва 1:3 Ростов Ростов 3:0 Динамо Москва Мордовия 0:2 Ростов Тамбов 2:1 Ростов
Ростов 2:1 Ахмат Локомотив Москва 1:2 Ростов Ростов 2:1 Рубин Уфа 2:0 Ростов Ростов 1:0 Крылья Советов Урал 2:2 Ростов Арсенал Тула 2:3 Ростов Ростов 2:2 Спартак Москва Ростов 2:1 Оренбург Ганновер 96 2:1 Ростов ЦСКА Москва 1:2 Ростов Краснодар 3:0 Ростов Ростов 2:0 Спартак Москва Ахмат 1:0 Ростов Ростов 1:0 Зенит Ростов 0:2 Локомотив Москва

Последние игры между собой

Зенит: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Ростов: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Ростов 1:0 Зенит Премьер-лига Ростов 0:5 Зенит Кубок Матч Премьер Зенит 2:0 Ростов Премьер-лига Ростов 3:1 Зенит Кубок
Ростов 0:0 Зенит Премьер-лига Зенит 0:0 Ростов Премьер-лига Ростов 0:0 Зенит Премьер-лига Зенит 3:2 Ростов Премьер-лига Ростов 3:0 Зенит Премьер-лига Зенит 3:0 Ростов Премьер-лига Зенит 3:0 Ростов Премьер-лига Ростов 0:5 Зенит Премьер-лига Зенит 0:2 Ростов Премьер-лига Ростов 0:4 Зенит Премьер-лига Ростов 1:1 Зенит Премьер-лига Зенит 2:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:3 Зенит Премьер-лига Зенит 4:0 Ростов Премьер-лига Зенит 5:0 Ростов Премьер-лига Ростов 1:3 Зенит Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Локомотив Москва Заявка 12 8 2 2 20 - 11 26
2. Краснодар Заявка 12 8 2 2 25 - 13 26
3. Зенит Заявка 12 8 2 2 21 - 6 26
4. Ростов Заявка 12 8 2 2 23 - 15 26
5. ЦСКА Москва Заявка 12 8 1 3 19 - 11 25
6. Уфа Заявка 12 4 3 5 11 - 11 15
7. Крылья Советов Заявка 12 4 2 6 17 - 16 14
8. Оренбург Заявка 12 4 2 6 17 - 19 14
9. Арсенал Тула Заявка 12 4 2 6 14 - 18 14
10. Рубин Заявка 12 4 2 6 8 - 16 14
11. Урал Заявка 12 4 2 6 18 - 26 14
12. Спартак Москва Заявка 12 4 2 6 13 - 15 14
13. Сочи Заявка 12 3 3 6 10 - 15 12
14. Ахмат Заявка 12 3 3 6 8 - 17 12
15. Динамо Москва Заявка 12 2 4 6 8 - 14 10
16. Тамбов Заявка 12 2 2 8 10 - 19 8
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - Ростов

    До начала игры, которая состоится 19.10.2019, осталось 2 дня 16 часов 1 минуту.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Зенит - Ростов
    Зенит
    75.4% (43)
    Ничья
    19.3% (11)
    Ростов
    5.3% (3)
    2:1 Зенит
    43.9% (25)
    2:0 Зенит
    17.5% (10)
    1:1 Ничья
    17.5% (10)
    1:0 Зенит
    7% (4)
    1:2 Ростов
    5.3% (3)
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