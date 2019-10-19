Россия: Премьер-лига 2019-2020

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Zenit2
 
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Стадион:
Ростов
41
Кержаков
Михаил
6
Иванович
Бранислав
44
Ракицкий
Ярослав
3
Дуглас
Сантос
15
Караваев
Вячеслав
27
Оздоев
Магомед
5
Барриос
Вилмар
11
Дриусси
Себастьян
17
Шатов
Олег
7
Азмун
Сердар
22
Дзюба
Артём
1
Бабурин
Егор
34
Alexey
Kozlov2
78
Чистяков
Дмитрий
5
Хаджикадунич
Деннис
28
Чернов
Евгений
7
Ерёменко
Роман
8
Попов
Ивелин
11
Ионов
Алексей
17
Норманн
Матиас
19
Байрамян
Хорен
14
Шомуродов
Элдор
Zenit2
3-5-2
Ростов
4-2-3-1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Локомотив Москва Заявка 13 9 2 2 22 - 11 29
2. Краснодар Заявка 12 8 2 2 25 - 13 26
3. Зенит Заявка 12 8 2 2 21 - 6 26
4. Ростов Заявка 12 8 2 2 23 - 15 26
5. ЦСКА Москва Заявка 12 8 1 3 19 - 11 25
6. Урал Заявка 13 5 2 6 20 - 27 17
7. Уфа Заявка 12 4 3 5 11 - 11 15
8. Рубин Заявка 13 4 3 6 8 - 16 15
9. Спартак Москва Заявка 13 4 3 6 13 - 15 15
10. Крылья Советов Заявка 12 4 2 6 17 - 16 14
11. Оренбург Заявка 12 4 2 6 17 - 19 14
12. Арсенал Тула Заявка 12 4 2 6 14 - 18 14
13. Сочи Заявка 12 3 3 6 10 - 15 12
14. Ахмат Заявка 13 3 3 7 8 - 19 12
15. Динамо Москва Заявка 12 2 4 6 8 - 14 10
16. Тамбов Заявка 13 2 2 9 11 - 21 8
17. Zenit2 0 0 0 0 0 - 0 0
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    Текстовая онлайн трансляция матча Zenit2 - Ростов

    До начала игры, которая состоится 19.10.2019, осталось 22 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Zenit2 - Ростов
    Zenit2
    71.9% (110)
    Ничья
    21.6% (33)
    Ростов
    6.5% (10)
    2:1 Zenit2
    42.5% (65)
    1:1 Ничья
    15.7% (24)
    1:0 Zenit2
    12.4% (19)
    2:0 Zenit2
    9.2% (14)
    2:2 Ничья
    5.2% (8)
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