Россия: Премьер-лига 2019-2020
Zenit2
Позже
Стадион: Газпром Арена
Ростов
17
Шатов
Олег
22
Дзюба
Артём
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шатов ОлегПолузащитник
- Нападающий
-
22 Дзюба АртёмНападающий
- Запасные игроки
-
99 Лунёв АндрейВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Кузяев ДалерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Жирков ЮрийНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Семак Сергей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Глебов ДанилПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Карпин Валерий
Предыдущие игры
Zenit2 Последние 0 матчей: +0 =0 -0
Ростов Последние 20 матчей: +12 =2 -6ЦСКА Москва 1:3 Ростов Ростов 3:0 Динамо Москва Мордовия 0:2 Ростов Тамбов 2:1 Ростов
Ростов 2:1 Ахмат Локомотив Москва 1:2 Ростов Ростов 2:1 Рубин Уфа 2:0 Ростов Ростов 1:0 Крылья Советов Урал 2:2 Ростов Арсенал Тула 2:3 Ростов Ростов 2:2 Спартак Москва Ростов 2:1 Оренбург Ганновер 96 2:1 Ростов ЦСКА Москва 1:2 Ростов Краснодар 3:0 Ростов Ростов 2:0 Спартак Москва Ахмат 1:0 Ростов Ростов 1:0 Зенит Ростов 0:2 Локомотив Москва
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|22 - 11
|29
|2.
|Краснодар
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|25 - 13
|26
|3.
|Зенит
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 6
|26
|4.
|Ростов
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 15
|26
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|19 - 11
|25
|6.
|Урал
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|20 - 27
|17
|7.
|Уфа
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|11 - 11
|15
|8.
|Рубин
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|8 - 16
|15
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 15
|15
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 16
|14
|11.
|Оренбург
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 19
|14
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 18
|14
|13.
|Сочи
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 15
|12
|14.
|Ахмат
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|8 - 19
|12
|15.
|Динамо Москва
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 14
|10
|16.
|Тамбов
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|11 - 21
|8
|17.
|Zenit2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Zenit2
71.9% (110)
Ничья
21.6% (33)
Ростов
6.5% (10)
2:1 Zenit2
42.5% (65)
1:1 Ничья
15.7% (24)
1:0 Zenit2
12.4% (19)
2:0 Zenit2
9.2% (14)
2:2 Ничья
5.2% (8)
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