Россия: Премьер-лига 2019-2020
Оренбург
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Стадион: Газовик
Крылья Советов
Предыдущие игры
Оренбург Последние 20 матчей: +9 =4 -7Оренбург 2:0 Динамо Москва Спартак Москва 1:2 Оренбург Чертаново 0:2 Оренбург Оренбург 2:3 Локомотив Москва
Оренбург 2:1 Рубин Уфа 1:2 Оренбург Арсенал Тула 2:1 Оренбург Оренбург 1:1 Сочи Оренбург 2:2 Тамбов Ахмат 2:1 Оренбург Оренбург 0:2 Зенит ЦСКА Москва 2:1 Оренбург Ростов 2:1 Оренбург Оренбург 2:2 Динамо Загреб Копенгаген 0:2 Оренбург Оренбург 1:0 Краковия Оренбург 1:1 Университатя Крайова Оренбург 0:1 ЧФР Клуж Оренбург 2:0 Спартак Москва Уфа 0:2 Оренбург
Крылья Советов Последние 20 матчей: +7 =2 -11Сочи 0:2 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Тамбов Торпедо Москва 2:0 Крылья Советов Ахмат 1:1 Крылья Советов
Краснодар 4:2 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Динамо Москва Крылья Советов 1:2 Спартак Москва Урал 1:3 Крылья Советов Ростов 1:0 Крылья Советов Крылья Советов 1:2 Локомотив Москва Уфа 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:3 Арсенал Тула Крылья Советов 2:0 ЦСКА Москва Крылья Советов 2:1 Краснодар Крылья Советов 2:1 Целе Крылья Советов 1:2 Хайдук Крылья Советов 0:1 Баник Острава Крылья Советов 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:3 Крылья Советов ЦСКА Москва 6:0 Крылья Советов
Последние игры между собой
Оренбург: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 4
Крылья Советов: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|20 - 11
|26
|2.
|Краснодар
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|25 - 13
|26
|3.
|Зенит
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 6
|26
|4.
|Ростов
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 15
|26
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|19 - 11
|25
|6.
|Уфа
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|11 - 11
|15
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 16
|14
|8.
|Оренбург
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 19
|14
|9.
|Арсенал Тула
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 18
|14
|10.
|Рубин
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|8 - 16
|14
|11.
|Урал
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|18 - 26
|14
|12.
|Спартак Москва
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 15
|14
|13.
|Сочи
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 15
|12
|14.
|Ахмат
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|8 - 17
|12
|15.
|Динамо Москва
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 14
|10
|16.
|Тамбов
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 19
|8
Оренбург
55.6% (35)
Ничья
36.5% (23)
Крылья Советов
7.9% (5)
2:1 Оренбург
39.7% (25)
1:1 Ничья
28.6% (18)
1:0 Оренбург
12.7% (8)
1:2 Крылья Советов
7.9% (5)
2:2 Ничья
3.2% (2)
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