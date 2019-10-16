Россия: Премьер-лига 2019-2020

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Оренбург
 
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Стадион:
Крылья Советов

Предыдущие игры

Оренбург Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Оренбург 2:0 Динамо Москва Спартак Москва 1:2 Оренбург Чертаново 0:2 Оренбург Оренбург 2:3 Локомотив Москва
Оренбург 2:1 Рубин Уфа 1:2 Оренбург Арсенал Тула 2:1 Оренбург Оренбург 1:1 Сочи Оренбург 2:2 Тамбов Ахмат 2:1 Оренбург Оренбург 0:2 Зенит ЦСКА Москва 2:1 Оренбург Ростов 2:1 Оренбург Оренбург 2:2 Динамо Загреб Копенгаген 0:2 Оренбург Оренбург 1:0 Краковия Оренбург 1:1 Университатя Крайова Оренбург 0:1 ЧФР Клуж Оренбург 2:0 Спартак Москва Уфа 0:2 Оренбург
Крылья Советов Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Сочи 0:2 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Тамбов Торпедо Москва 2:0 Крылья Советов Ахмат 1:1 Крылья Советов
Краснодар 4:2 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Динамо Москва Крылья Советов 1:2 Спартак Москва Урал 1:3 Крылья Советов Ростов 1:0 Крылья Советов Крылья Советов 1:2 Локомотив Москва Уфа 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:3 Арсенал Тула Крылья Советов 2:0 ЦСКА Москва Крылья Советов 2:1 Краснодар Крылья Советов 2:1 Целе Крылья Советов 1:2 Хайдук Крылья Советов 0:1 Баник Острава Крылья Советов 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:3 Крылья Советов ЦСКА Москва 6:0 Крылья Советов

Последние игры между собой

Оренбург: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 4
Крылья Советов: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 4
Оренбург 3:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:3 Оренбург Премьер-лига Крылья Советов 0:0 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 3:2 Крылья Советов ФНЛ - Первый дивизион
Крылья Советов 1:1 Оренбург Премьер-лига Оренбург 1:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:0 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 0:1 Крылья Советов ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 2:4 Крылья Советов Кубок Оренбург 2:2 Крылья Советов Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Локомотив Москва Заявка 12 8 2 2 20 - 11 26
2. Краснодар Заявка 12 8 2 2 25 - 13 26
3. Зенит Заявка 12 8 2 2 21 - 6 26
4. Ростов Заявка 12 8 2 2 23 - 15 26
5. ЦСКА Москва Заявка 12 8 1 3 19 - 11 25
6. Уфа Заявка 12 4 3 5 11 - 11 15
7. Крылья Советов Заявка 12 4 2 6 17 - 16 14
8. Оренбург Заявка 12 4 2 6 17 - 19 14
9. Арсенал Тула Заявка 12 4 2 6 14 - 18 14
10. Рубин Заявка 12 4 2 6 8 - 16 14
11. Урал Заявка 12 4 2 6 18 - 26 14
12. Спартак Москва Заявка 12 4 2 6 13 - 15 14
13. Сочи Заявка 12 3 3 6 10 - 15 12
14. Ахмат Заявка 12 3 3 6 8 - 17 12
15. Динамо Москва Заявка 12 2 4 6 8 - 14 10
16. Тамбов Заявка 12 2 2 8 10 - 19 8
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Оренбург - Крылья Советов

    До начала игры, которая состоится 20.10.2019, осталось 2 дня 8 часов 54 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Оренбург - Крылья Советов
    Оренбург
    55.6% (35)
    Ничья
    36.5% (23)
    Крылья Советов
    7.9% (5)
    2:1 Оренбург
    39.7% (25)
    1:1 Ничья
    28.6% (18)
    1:0 Оренбург
    12.7% (8)
    1:2 Крылья Советов
    7.9% (5)
    2:2 Ничья
    3.2% (2)
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