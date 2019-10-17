Англия: Премьер-лига 2019-2020

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Манчестер Юнайтед
 
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Стадион:
Ливерпуль

Предыдущие игры

Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Ньюкасл 1:0 Манчестер Юнайтед АЗ Алкмаар 0:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:1 Арсенал Манчестер Юнайтед 1:1 Рочдейл
Вест Хэм 2:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Астана Манчестер Юнайтед 1:0 Лестер Саутгемптон 1:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:2 Кристал Пэлас Вулверхэмптон 1:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4:0 Челси Манчестер Юнайтед 2:2 Милан Кристиансунд 0:1 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 1:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Интер Милан Манчестер Юнайтед 4:0 Лидс Манчестер Юнайтед 2:0 Перт Глори Манчестер Юнайтед 0:2 Кардифф Сити Хаддерсфилд Таун 1:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:1 Челси
Ливерпуль Последние 20 матчей: +14 =1 -5
Ливерпуль 2:1 Лестер Ливерпуль 4:3 Ред Булл Зальцбург Шеффилд Юнайтед 0:1 Ливерпуль Милтон-Кейнс Донс 0:2 Ливерпуль
Челси 1:2 Ливерпуль Наполи 2:0 Ливерпуль Ливерпуль 3:1 Ньюкасл Бёрнли 0:3 Ливерпуль Ливерпуль 3:1 Арсенал Саутгемптон 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 2:2 Челси Ливерпуль 4:1 Норвич Ливерпуль 1:1 Манчестер Сити Ливерпуль 3:1 Лион Ливерпуль 0:3 Наполи Спортинг Л 2:2 Ливерпуль Севилья 2:1 Ливерпуль Боруссия Д 3:2 Ливерпуль Брэдфорд Сити 1:3 Ливерпуль Транмер 0:6 Ливерпуль

Последние игры между собой

Манчестер Юнайтед: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Ливерпуль: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Манчестер Юнайтед 0:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:4 Ливерпуль Международный кубок чемпионов Манчестер Юнайтед 2:1 Ливерпуль Премьер-лига
Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:1 Ливерпуль Лига Европы Ливерпуль 2:0 Манчестер Юнайтед Лига Европы Ливерпуль 0:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:0 Ливерпуль Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:1 Ливерпуль Международный кубок чемпионов Манчестер Юнайтед 0:3 Ливерпуль Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:0 Ливерпуль Кубок лиги Ливерпуль 1:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:1 Ливерпуль Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 8 8 0 0 20 - 6 24
2. Манчестер Сити Заявка 8 5 1 2 27 - 9 16
3. Арсенал Заявка 8 4 3 1 13 - 11 15
4. Лестер Заявка 8 4 2 2 14 - 7 14
5. Челси Заявка 8 4 2 2 18 - 14 14
6. Кристал Пэлас Заявка 8 4 2 2 8 - 8 14
7. Бёрнли Заявка 8 3 3 2 11 - 9 12
8. Вест Хэм Заявка 8 3 3 2 11 - 11 12
9. Тоттенхэм Заявка 8 3 2 3 14 - 12 11
10. Борнмут Заявка 8 3 2 3 13 - 13 11
11. Вулверхэмптон Заявка 8 2 4 2 11 - 11 10
12. Манчестер Юнайтед Заявка 8 2 3 3 9 - 8 9
13. Шеффилд Юнайтед Заявка 8 2 3 3 7 - 7 9
14. Брайтон Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
15. Астон Вилла Заявка 8 2 2 4 13 - 12 8
16. Ньюкасл Заявка 8 2 2 4 5 - 13 8
17. Эвертон Заявка 8 2 1 5 6 - 13 7
18. Саутгемптон Заявка 8 2 1 5 8 - 15 7
19. Норвич Заявка 8 2 0 6 10 - 21 6
20. Уотфорд Заявка 8 0 3 5 4 - 20 3
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Ливерпуль

    До начала игры, которая состоится 20.10.2019, осталось 2 дня 15 часов 54 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Ливерпуль
    Манчестер Юнайтед
    12.1% (7)
    Ничья
    12.1% (7)
    Ливерпуль
    75.9% (44)
    1:2 Ливерпуль
    43.1% (25)
    1:3 Ливерпуль
    12.1% (7)
    2:1 Манчестер Юнайтед
    8.6% (5)
    1:1 Ничья
    6.9% (4)
    0:2 Ливерпуль
    5.2% (3)
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