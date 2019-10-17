Англия: Премьер-лига 2019-2020
Манчестер Юнайтед
Позже
Стадион: Олд Траффорд
Ливерпуль
Предыдущие игры
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +10 =6 -4Ньюкасл 1:0 Манчестер Юнайтед АЗ Алкмаар 0:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:1 Арсенал Манчестер Юнайтед 1:1 Рочдейл
Вест Хэм 2:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Астана Манчестер Юнайтед 1:0 Лестер Саутгемптон 1:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:2 Кристал Пэлас Вулверхэмптон 1:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4:0 Челси Манчестер Юнайтед 2:2 Милан Кристиансунд 0:1 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 1:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Интер Милан Манчестер Юнайтед 4:0 Лидс Манчестер Юнайтед 2:0 Перт Глори Манчестер Юнайтед 0:2 Кардифф Сити Хаддерсфилд Таун 1:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:1 Челси
Ливерпуль Последние 20 матчей: +14 =1 -5Ливерпуль 2:1 Лестер Ливерпуль 4:3 Ред Булл Зальцбург Шеффилд Юнайтед 0:1 Ливерпуль Милтон-Кейнс Донс 0:2 Ливерпуль
Челси 1:2 Ливерпуль Наполи 2:0 Ливерпуль Ливерпуль 3:1 Ньюкасл Бёрнли 0:3 Ливерпуль Ливерпуль 3:1 Арсенал Саутгемптон 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 2:2 Челси Ливерпуль 4:1 Норвич Ливерпуль 1:1 Манчестер Сити Ливерпуль 3:1 Лион Ливерпуль 0:3 Наполи Спортинг Л 2:2 Ливерпуль Севилья 2:1 Ливерпуль Боруссия Д 3:2 Ливерпуль Брэдфорд Сити 1:3 Ливерпуль Транмер 0:6 Ливерпуль
Последние игры между собой
Манчестер Юнайтед: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Ливерпуль: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:1 Ливерпуль Лига Европы Ливерпуль 2:0 Манчестер Юнайтед Лига Европы Ливерпуль 0:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:0 Ливерпуль Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:1 Ливерпуль Международный кубок чемпионов Манчестер Юнайтед 0:3 Ливерпуль Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:0 Ливерпуль Кубок лиги Ливерпуль 1:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:1 Ливерпуль Премьер-лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|20 - 6
|24
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|27 - 9
|16
|3.
|Арсенал
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|13 - 11
|15
|4.
|Лестер
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 7
|14
|5.
|Челси
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|18 - 14
|14
|6.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 8
|14
|7.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 9
|12
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 11
|12
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|14 - 12
|11
|10.
|Борнмут
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 13
|11
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|11 - 11
|10
|12.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 8
|9
|13.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 7
|9
|14.
|Брайтон
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 12
|8
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 13
|8
|17.
|Эвертон
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 13
|7
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 15
|7
|19.
|Норвич
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|10 - 21
|6
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|4 - 20
|3
Манчестер Юнайтед
12.1% (7)
Ничья
12.1% (7)
Ливерпуль
75.9% (44)
1:2 Ливерпуль
43.1% (25)
1:3 Ливерпуль
12.1% (7)
2:1 Манчестер Юнайтед
8.6% (5)
1:1 Ничья
6.9% (4)
0:2 Ливерпуль
5.2% (3)
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