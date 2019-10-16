Англия: Премьер-лига 2019-2020

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Челси
 
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Стадион:
Ньюкасл

Предыдущие игры

Челси Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Саутгемптон 1:4 Челси Лилль 1:2 Челси Челси 2:0 Брайтон Челси 7:1 Гримсби
Челси 1:2 Ливерпуль Челси 0:1 Валенсия Вулверхэмптон 2:5 Челси Челси 2:2 Шеффилд Юнайтед Норвич 2:3 Челси Челси 1:1 Лестер Ливерпуль 2:2 Челси Манчестер Юнайтед 4:0 Челси Боруссия М 2:2 Челси Ред Булл Зальцбург 3:5 Челси Рединг 3:4 Челси Барселона 1:2 Челси Кавасаки Фронтале 1:0 Челси Сент-Патрикс 0:4 Челси Богемианс 1:1 Челси Челси 4:1 Арсенал
Ньюкасл Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Ньюкасл 1:0 Манчестер Юнайтед Лестер 5:0 Ньюкасл Ньюкасл 0:0 Брайтон Ливерпуль 3:1 Ньюкасл
Ньюкасл 1:1 Уотфорд Ньюкасл 1:1 Лестер Тоттенхэм 0:1 Ньюкасл Норвич 3:1 Ньюкасл Ньюкасл 0:1 Арсенал Ньюкасл 2:1 Сент-Этьен Хиберниан 1:3 Ньюкасл Престон Норт Энд 2:1 Ньюкасл Ньюкасл 1:0 Вест Хэм Ньюкасл 0:4 Вулверхэмптон Фулхэм 0:4 Ньюкасл Ньюкасл 2:3 Ливерпуль Брайтон 1:1 Ньюкасл Ньюкасл 3:1 Саутгемптон Лестер 0:1 Ньюкасл Ньюкасл 0:1 Кристал Пэлас

Последние игры между собой

Челси: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Ньюкасл: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Челси 2:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:2 Челси Премьер-лига Ньюкасл 3:0 Челси Премьер-лига Челси 3:0 Ньюкасл Кубок
Челси 3:1 Ньюкасл Премьер-лига Челси 5:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:2 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:1 Челси Премьер-лига Челси 3:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:0 Челси Премьер-лига Ньюкасл 3:2 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Ньюкасл Премьер-лига Челси 0:2 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:3 Челси Премьер-лига Челси 2:2 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:1 Челси Премьер-лига Челси 3:4 Ньюкасл Кубок Carling Ньюкасл 0:2 Челси Премьер-лига Челси 0:0 Ньюкасл Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 8 8 0 0 20 - 6 24
2. Манчестер Сити Заявка 8 5 1 2 27 - 9 16
3. Арсенал Заявка 8 4 3 1 13 - 11 15
4. Лестер Заявка 8 4 2 2 14 - 7 14
5. Челси Заявка 8 4 2 2 18 - 14 14
6. Кристал Пэлас Заявка 8 4 2 2 8 - 8 14
7. Бёрнли Заявка 8 3 3 2 11 - 9 12
8. Вест Хэм Заявка 8 3 3 2 11 - 11 12
9. Тоттенхэм Заявка 8 3 2 3 14 - 12 11
10. Борнмут Заявка 8 3 2 3 13 - 13 11
11. Вулверхэмптон Заявка 8 2 4 2 11 - 11 10
12. Манчестер Юнайтед Заявка 8 2 3 3 9 - 8 9
13. Шеффилд Юнайтед Заявка 8 2 3 3 7 - 7 9
14. Брайтон Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
15. Астон Вилла Заявка 8 2 2 4 13 - 12 8
16. Ньюкасл Заявка 8 2 2 4 5 - 13 8
17. Эвертон Заявка 8 2 1 5 6 - 13 7
18. Саутгемптон Заявка 8 2 1 5 8 - 15 7
19. Норвич Заявка 8 2 0 6 10 - 21 6
20. Уотфорд Заявка 8 0 3 5 4 - 20 3
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Ньюкасл

    До начала игры, которая состоится 19.10.2019, осталось 2 дня 14 часов 1 минуту.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Челси - Ньюкасл
    Челси
    100% (54)
    Ничья
    0% (0)
    Ньюкасл
    0% (0)
    2:0 Челси
    50% (27)
    3:1 Челси
    20.4% (11)
    2:1 Челси
    18.5% (10)
    1:0 Челси
    7.4% (4)
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