Англия: Премьер-лига 2019-2020
Chelsea1
Позже
Стадион: Стэмфорд Бридж
Ньюкасл
15
Зума
Курт
19
Маунт
Мэйсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Зума КуртЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Маунт МэйсонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 Гехи МаркЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Бачуайи МишиНападающий
-
18 Жиру ОливьеНападающий
-
Главный тренер: Лэмпард Фрэнк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Дарлоу КарлВратарь
-
17 Крафт ЭмильЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Гейл ДуайтНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Брюс Стив
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Предыдущие игры
Челси Последние 20 матчей: +11 =4 -5Саутгемптон 1:4 Челси Лилль 1:2 Челси Челси 2:0 Брайтон Челси 7:1 Гримсби
Челси 1:2 Ливерпуль Челси 0:1 Валенсия Вулверхэмптон 2:5 Челси Челси 2:2 Шеффилд Юнайтед Норвич 2:3 Челси Челси 1:1 Лестер Ливерпуль 2:2 Челси Манчестер Юнайтед 4:0 Челси Боруссия М 2:2 Челси Ред Булл Зальцбург 3:5 Челси Рединг 3:4 Челси Барселона 1:2 Челси Кавасаки Фронтале 1:0 Челси Сент-Патрикс 0:4 Челси Богемианс 1:1 Челси Челси 4:1 Арсенал
Ньюкасл Последние 20 матчей: +8 =3 -9Ньюкасл 1:0 Манчестер Юнайтед Лестер 5:0 Ньюкасл Ньюкасл 0:0 Брайтон Ливерпуль 3:1 Ньюкасл
Ньюкасл 1:1 Уотфорд Ньюкасл 1:1 Лестер Тоттенхэм 0:1 Ньюкасл Норвич 3:1 Ньюкасл Ньюкасл 0:1 Арсенал Ньюкасл 2:1 Сент-Этьен Хиберниан 1:3 Ньюкасл Престон Норт Энд 2:1 Ньюкасл Ньюкасл 1:0 Вест Хэм Ньюкасл 0:4 Вулверхэмптон Фулхэм 0:4 Ньюкасл Ньюкасл 2:3 Ливерпуль Брайтон 1:1 Ньюкасл Ньюкасл 3:1 Саутгемптон Лестер 0:1 Ньюкасл Ньюкасл 0:1 Кристал Пэлас
Последние игры между собой
Челси: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Ньюкасл: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Челси 3:1 Ньюкасл Премьер-лига Челси 5:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:2 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:1 Челси Премьер-лига Челси 3:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:0 Челси Премьер-лига Ньюкасл 3:2 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Ньюкасл Премьер-лига Челси 0:2 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:3 Челси Премьер-лига Челси 2:2 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:1 Челси Премьер-лига Челси 3:4 Ньюкасл Кубок Carling Ньюкасл 0:2 Челси Премьер-лига Челси 0:0 Ньюкасл Премьер-лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|20 - 6
|24
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|27 - 9
|16
|3.
|Арсенал
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|13 - 11
|15
|4.
|Лестер
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 7
|14
|5.
|Челси
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|18 - 14
|14
|6.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 8
|14
|7.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 9
|12
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 13
|12
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|14 - 12
|11
|10.
|Борнмут
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 13
|11
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|11 - 11
|10
|12.
|Эвертон
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 13
|10
|13.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 8
|9
|14.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 7
|9
|15.
|Брайтон
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|16.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 12
|8
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 13
|8
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 15
|7
|19.
|Норвич
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|10 - 21
|6
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|4 - 20
|3
|21.
|Chelsea1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Chelsea1
99.3% (142)
Ничья
0.7% (1)
Ньюкасл
0% (0)
2:0 Chelsea1
43.4% (62)
2:1 Chelsea1
20.3% (29)
3:1 Chelsea1
13.3% (19)
3:0 Chelsea1
9.8% (14)
1:0 Chelsea1
7% (10)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...