Англия: Премьер-лига 2019-2020

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  4. Премьер-лига 2019-2020
Chelsea1
 
Позже

Стадион:
Ньюкасл
1
Аррисабалага
Кепа
28
Аспиликуэта
Сесар
15
Зума
Курт
29
Томори
Фикайо
3
Алонсо
Маркос
8
Баркли
Росс
5
Жоржиньо
Фрелло
10
Виллиан
Боргес
19
Маунт
Мэйсон
20
Хадсон-Одои
Каллум
9
Абрахам
Тэмми
1
Дубравка
Мартин
22
Йедлин
Деандре
5
Шёр
Фабиан
6
Ласcеллс
Джамал
2
Кларк
Киран
15
Виллемс
Джетро
24
Альмирон
Мигель
43
Лонгстафф
Мэттью
36
Лонгстафф
Шон
10
Сент-Максимин
Аллан
9
Жоэлинтон
Chelsea1
4-2-3-1
Ньюкасл
5-4-1

Предыдущие игры

Челси Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Саутгемптон 1:4 Челси Лилль 1:2 Челси Челси 2:0 Брайтон Челси 7:1 Гримсби
Челси 1:2 Ливерпуль Челси 0:1 Валенсия Вулверхэмптон 2:5 Челси Челси 2:2 Шеффилд Юнайтед Норвич 2:3 Челси Челси 1:1 Лестер Ливерпуль 2:2 Челси Манчестер Юнайтед 4:0 Челси Боруссия М 2:2 Челси Ред Булл Зальцбург 3:5 Челси Рединг 3:4 Челси Барселона 1:2 Челси Кавасаки Фронтале 1:0 Челси Сент-Патрикс 0:4 Челси Богемианс 1:1 Челси Челси 4:1 Арсенал
Ньюкасл Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Ньюкасл 1:0 Манчестер Юнайтед Лестер 5:0 Ньюкасл Ньюкасл 0:0 Брайтон Ливерпуль 3:1 Ньюкасл
Ньюкасл 1:1 Уотфорд Ньюкасл 1:1 Лестер Тоттенхэм 0:1 Ньюкасл Норвич 3:1 Ньюкасл Ньюкасл 0:1 Арсенал Ньюкасл 2:1 Сент-Этьен Хиберниан 1:3 Ньюкасл Престон Норт Энд 2:1 Ньюкасл Ньюкасл 1:0 Вест Хэм Ньюкасл 0:4 Вулверхэмптон Фулхэм 0:4 Ньюкасл Ньюкасл 2:3 Ливерпуль Брайтон 1:1 Ньюкасл Ньюкасл 3:1 Саутгемптон Лестер 0:1 Ньюкасл Ньюкасл 0:1 Кристал Пэлас

Последние игры между собой

Челси: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Ньюкасл: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Челси 2:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:2 Челси Премьер-лига Ньюкасл 3:0 Челси Премьер-лига Челси 3:0 Ньюкасл Кубок
Челси 3:1 Ньюкасл Премьер-лига Челси 5:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:2 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:1 Челси Премьер-лига Челси 3:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:0 Челси Премьер-лига Ньюкасл 3:2 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Ньюкасл Премьер-лига Челси 0:2 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:3 Челси Премьер-лига Челси 2:2 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:1 Челси Премьер-лига Челси 3:4 Ньюкасл Кубок Carling Ньюкасл 0:2 Челси Премьер-лига Челси 0:0 Ньюкасл Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 8 8 0 0 20 - 6 24
2. Манчестер Сити Заявка 8 5 1 2 27 - 9 16
3. Арсенал Заявка 8 4 3 1 13 - 11 15
4. Лестер Заявка 8 4 2 2 14 - 7 14
5. Челси Заявка 8 4 2 2 18 - 14 14
6. Кристал Пэлас Заявка 8 4 2 2 8 - 8 14
7. Бёрнли Заявка 8 3 3 2 11 - 9 12
8. Вест Хэм Заявка 9 3 3 3 11 - 13 12
9. Тоттенхэм Заявка 8 3 2 3 14 - 12 11
10. Борнмут Заявка 8 3 2 3 13 - 13 11
11. Вулверхэмптон Заявка 8 2 4 2 11 - 11 10
12. Эвертон Заявка 9 3 1 5 8 - 13 10
13. Манчестер Юнайтед Заявка 8 2 3 3 9 - 8 9
14. Шеффилд Юнайтед Заявка 8 2 3 3 7 - 7 9
15. Брайтон Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
16. Астон Вилла Заявка 8 2 2 4 13 - 12 8
17. Ньюкасл Заявка 8 2 2 4 5 - 13 8
18. Саутгемптон Заявка 8 2 1 5 8 - 15 7
19. Норвич Заявка 8 2 0 6 10 - 21 6
20. Уотфорд Заявка 8 0 3 5 4 - 20 3
21. Chelsea1 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Chelsea1 - Ньюкасл

    До начала игры, которая состоится 19.10.2019, осталось 8 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Chelsea1 - Ньюкасл
    Chelsea1
    99.3% (142)
    Ничья
    0.7% (1)
    Ньюкасл
    0% (0)
    2:0 Chelsea1
    43.4% (62)
    2:1 Chelsea1
    20.3% (29)
    3:1 Chelsea1
    13.3% (19)
    3:0 Chelsea1
    9.8% (14)
    1:0 Chelsea1
    7% (10)
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