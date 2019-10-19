Англия: Премьер-лига 2019-2020

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Первый тайм

51' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

51' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

50' Пространство открывается для Бертранд Райан , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

50' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

50' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Коди Конор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Уорд-Праус Джеймс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Коди Конор - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

46' Саутгемптон имеет хороший шанс забить.

46' Вулверхэмптон имеет хороший шанс забить.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

45' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

43' НЕТ ГОЛА! - После просмотра видео, судья объявил, что гол, который забила команда Вулверхэмптон , отменен из-за офсайда.

43' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

42' НЕТ ГОЛА! - Судья сначала засчитал гол, но, посмотрев повтор через систему VAR, отменил его.

41' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Вальехо Хесус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Саутгемптон имеет хороший шанс забить.

40' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

39' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

38' Хорошие скиллы дриблинга показывает Редмонд Натан , обходя своих соперников

37' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Матч возобновлен

35' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

34' Невеш Рубен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

31' Ингс Дэнни пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

31' Невеш Рубен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

31' Саутгемптон имеет хороший шанс забить.

30' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.

30' Саутгемптон имеет хороший шанс забить.

30' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Матч возобновлен

29' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

29' Хименес Рауль получил желтую карточку от судьи

28' Вулверхэмптон имеет хороший шанс забить.

28' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

28' Пространство открывается для Хёйбьерг Пьер-Эмиль , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

27' Саутгемптон имеет хороший шанс забить.

26' Вестергор Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Моутинью Жоау навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

26' Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга

25' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.

25' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Редмонд Натан из команды Саутгемптон пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

25' Коди Конор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Уорд-Праус Джеймс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

23' Саутгемптон имеет хороший шанс забить.

22' Саутгемптон имеет хороший шанс забить.

20' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

18' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

18' Матч возобновлен

16' Беннетт Райан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Хорошие скиллы дриблинга показывает Редмонд Натан , обходя своих соперников

15' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

15' Хорошая попытка от Ингс Дэнни , был неплохой удар, но вратарь спас

14' Хорошо играет на выходе Патрисиу Руй - мяч в ее руках

14' Великолепное видение игры демонстрирует Беднарек Ян из команды Саутгемптон , когда она останавливает многообещающую атаку перехватом.

14' Пространство открывается для Кутроне Патрик , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

14' Вестергор Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Саутгемптон имеет хороший шанс забить.

11' Йосида Майя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Беднарек Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Вулверхэмптон имеет хороший шанс забить.

10' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

9' Коди Конор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Удар от ворот произведет Саутгемптон

6' Моутинью Жоау не смог попасть в створ ударом издали

5' Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.

5' Удар от ворот произведет Саутгемптон

5' Моутинью Жоау не смог попасть в створ ударом издали

5' Уорд-Праус Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Вулверхэмптон имеет хороший шанс забить.

4' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Хонатан Кастро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Саутгемптон имеет хороший шанс забить.

3' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Саутгемптон начинает с центра поля