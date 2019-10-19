Англия: Премьер-лига 2019-2020
Вулверхэмптон
1:1
Второй тайм: 71'
Стадион: Молинью
Саутгемптон
10' Желтая карточкаВалери Ян
29' Желтая карточкаХименес Рауль
42' Undefined phrase: football_event_Хименес Рауль
45' Желтая карточкаКоди Конор
0:1
53' ГолИнгс Дэнни
1:1
61' ПенальтиХименес Рауль
68' Желтая карточкаВальехо Хесус
11
Патрисиу
Руй
16
Коди
Конор
15
Боли
Вийи
37
Траоре
Адама
19
Хонни
Кастро
28
Ганн
Энгус
35
Беднарек
Ян
43
Валери
Ян
14
Ромеу
Ориоль
- Основной состав
-
11 Патрисиу РуйВратарь
- Защитник
-
16 Коди КонорЗащитник
-
15 Боли ВийиЗащитник
-
37 Траоре АдамаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хонни КастроПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Радди ДжонВратарь
- Защитник
-
49 Килмен МаксЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Жота ДиогуНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
28 Ганн ЭнгусВратарь
-
35 Беднарек ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
43 Валери ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Ромеу ОриольПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
38 Дансо КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Адамс ЧеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хазенхюттль Ральф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
10'
29'
42'
45'
53'
0:1
61'
1:1
68'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 3
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
Предыдущие игры
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +12 =4 -4Манчестер Сити 0:2 Вулверхэмптон Бешикташ 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Уотфорд Вулверхэмптон 1:1 Рединг
Кристал Пэлас 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Брага Вулверхэмптон 2:5 Челси Эвертон 3:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Торино Вулверхэмптон 1:1 Бёрнли Торино 2:3 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 4:0 Пюник Лестер 0:0 Вулверхэмптон Пюник 0:4 Вулверхэмптон Крузейдерс 1:4 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Крузейдерс Вулверхэмптон 0:0 Манчестер Сити Ньюкасл 0:4 Вулверхэмптон Ливерпуль 2:0 Вулверхэмптон
Саутгемптон Последние 20 матчей: +8 =5 -7Саутгемптон 1:4 Челси Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон Портсмут 0:4 Саутгемптон Саутгемптон 1:3 Борнмут
Шеффилд Юнайтед 0:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Манчестер Юнайтед Фулхэм 0:1 Саутгемптон Брайтон 0:2 Саутгемптон Саутгемптон 1:2 Ливерпуль Бёрнли 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Кёльн Фейеноорд 1:3 Саутгемптон Гуанчжоу Фули 0:4 Саутгемптон Престон Норт Энд 1:3 Саутгемптон Альтах 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Хаддерсфилд Таун Вест Хэм 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 3:3 Борнмут Уотфорд 1:1 Саутгемптон Ньюкасл 3:1 Саутгемптон
Последние игры между собой
Вулверхэмптон: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
Саутгемптон: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|20 - 6
|24
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|27 - 9
|16
|3.
|Арсенал
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|13 - 11
|15
|4.
|Лестер
|1:1 Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 8
|15
|5.
|Челси
|0:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|18 - 14
|15
|6.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 8
|14
|7.
|Бёрнли
|1:1 Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|8.
|Борнмут
|0:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 13
|12
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 13
|12
|10.
|Тоттенхэм
|0:1 Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 13
|11
|11.
|Вулверхэмптон
|1:1 Заявка
|9
|2
|5
|2
|12 - 12
|11
|12.
|Эвертон
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 13
|10
|13.
|Брайтон
|1:1 Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 11
|10
|14.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 8
|9
|15.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 7
|9
|16.
|Астон Вилла
|1:1 Заявка
|9
|2
|3
|4
|14 - 13
|9
|17.
|Ньюкасл
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|5 - 13
|9
|18.
|Саутгемптон
|1:1 Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 16
|8
|19.
|Норвич
|0:0 Заявка
|9
|2
|1
|6
|10 - 21
|7
|20.
|Уотфорд
|1:0 Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 20
|6
Вулверхэмптон
81.9% (118)
Ничья
13.9% (20)
Саутгемптон
4.2% (6)
2:1 Вулверхэмптон
41% (59)
1:0 Вулверхэмптон
23.6% (34)
2:0 Вулверхэмптон
12.5% (18)
1:1 Ничья
11.8% (17)
3:1 Вулверхэмптон
2.1% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...