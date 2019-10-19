Англия: Премьер-лига 2019-2020

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  4. Премьер-лига 2019-2020
Вулверхэмптон
1:1
Второй тайм: 71'

Стадион:
Саутгемптон
0'
10' Желтая карточка
Валери Ян
29' Желтая карточка
Хименес Рауль
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Хименес Рауль
45' Желтая карточка
Коди Конор
0:1
53' Гол
Ингс Дэнни
1:1
61' Пенальти
Хименес Рауль
68' Желтая карточка
Вальехо Хесус
71'
11
Патрисиу
Руй
5
Беннетт
Райан
16
Коди
Конор
15
Боли
Вийи
37
Траоре
Адама
32
Дендонкер
Леандер
8
Невеш
Рубен
28
Моутинью
Жоау
19
Хонни
Кастро
9
Хименес
Рауль
10
Кутроне
Патрик
28
Ганн
Энгус
35
Беднарек
Ян
3
Йосида
Майя
4
Вестергор
Янник
43
Валери
Ян
16
Уорд-Праус
Джеймс
14
Ромеу
Ориоль
23
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
21
Бертранд
Райан
22
Редмонд
Натан
9
Ингс
Дэнни
Вулверхэмптон
3-5-2
Саутгемптон
3-4-2-1

Ход матча

10'
 
Валери Ян
18'
Вальехо Хесус
Беннетт Райан
 
29'
Хименес Рауль
 
42'
Хименес Рауль
 
45'
Коди Конор
 
46'
Доэрти Мэтт
Невеш Рубен
 
53'
0:1
Ингс Дэнни
61'
Хименес Рауль
1:1
62'
Жота Диогу
Кутроне Патрик
 
68'
Вальехо Хесус
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Предыдущие игры

Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Манчестер Сити 0:2 Вулверхэмптон Бешикташ 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Уотфорд Вулверхэмптон 1:1 Рединг
Кристал Пэлас 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Брага Вулверхэмптон 2:5 Челси Эвертон 3:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Торино Вулверхэмптон 1:1 Бёрнли Торино 2:3 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 4:0 Пюник Лестер 0:0 Вулверхэмптон Пюник 0:4 Вулверхэмптон Крузейдерс 1:4 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Крузейдерс Вулверхэмптон 0:0 Манчестер Сити Ньюкасл 0:4 Вулверхэмптон Ливерпуль 2:0 Вулверхэмптон
Саутгемптон Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Саутгемптон 1:4 Челси Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон Портсмут 0:4 Саутгемптон Саутгемптон 1:3 Борнмут
Шеффилд Юнайтед 0:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Манчестер Юнайтед Фулхэм 0:1 Саутгемптон Брайтон 0:2 Саутгемптон Саутгемптон 1:2 Ливерпуль Бёрнли 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Кёльн Фейеноорд 1:3 Саутгемптон Гуанчжоу Фули 0:4 Саутгемптон Престон Норт Энд 1:3 Саутгемптон Альтах 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Хаддерсфилд Таун Вест Хэм 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 3:3 Борнмут Уотфорд 1:1 Саутгемптон Ньюкасл 3:1 Саутгемптон

Последние игры между собой

Вулверхэмптон: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
Саутгемптон: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
Саутгемптон 3:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 2:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:2 Вулверхэмптон Кубок лиги Вулверхэмптон 3:0 Саутгемптон
Саутгемптон 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:2 Саутгемптон Саутгемптон 0:0 Вулверхэмптон
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 8 8 0 0 20 - 6 24
2. Манчестер Сити Заявка 8 5 1 2 27 - 9 16
3. Арсенал Заявка 8 4 3 1 13 - 11 15
4. Лестер 1:1 Заявка 9 4 3 2 15 - 8 15
5. Челси 0:0 Заявка 9 4 3 2 18 - 14 15
6. Кристал Пэлас Заявка 8 4 2 2 8 - 8 14
7. Бёрнли 1:1 Заявка 9 3 4 2 12 - 10 13
8. Борнмут 0:0 Заявка 9 3 3 3 13 - 13 12
9. Вест Хэм Заявка 9 3 3 3 11 - 13 12
10. Тоттенхэм 0:1 Заявка 9 3 2 4 14 - 13 11
11. Вулверхэмптон 1:1 Заявка 9 2 5 2 12 - 12 11
12. Эвертон Заявка 9 3 1 5 8 - 13 10
13. Брайтон 1:1 Заявка 9 2 4 3 9 - 11 10
14. Манчестер Юнайтед Заявка 8 2 3 3 9 - 8 9
15. Шеффилд Юнайтед Заявка 8 2 3 3 7 - 7 9
16. Астон Вилла 1:1 Заявка 9 2 3 4 14 - 13 9
17. Ньюкасл 0:0 Заявка 9 2 3 4 5 - 13 9
18. Саутгемптон 1:1 Заявка 9 2 2 5 9 - 16 8
19. Норвич 0:0 Заявка 9 2 1 6 10 - 21 7
20. Уотфорд 1:0 Заявка 9 1 3 5 5 - 20 6
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Molineux Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон
Вулверхэмптон
81.9% (118)
Ничья
13.9% (20)
Саутгемптон
4.2% (6)
2:1 Вулверхэмптон
41% (59)
1:0 Вулверхэмптон
23.6% (34)
2:0 Вулверхэмптон
12.5% (18)
1:1 Ничья
11.8% (17)
3:1 Вулверхэмптон
2.1% (3)
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