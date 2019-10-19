Англия: Премьер-лига 2019-2020

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  4. Премьер-лига 2019-2020
Лестер
2:1
Второй тайм: 77'

Стадион: Зрители: 32105
Бёрнли
0'
2' Желтая карточка
Хендрик Джефф
0:1
26' Гол
Вуд Крис
1:1
45' Гол
Варди Джейми
62' Желтая карточка
Вуд Крис
2:1
74' Гол
Тилеманс Юри
77'
1
Шмейхель
Каспер
21
Рикарду
Перейра
II
6
Эванс
Джонни
4
Сёюнджю
Чаглар
3
Чилвел
Бенджамин
25
Ндиди
Уилфред
17
Перес
Айосе
8
Тилеманс
Юри
10
Мэддисон
Джеймс
15
Барнс
Харви
9
Варди
Джейми
1
Поуп
Ник
2
Лоутон
Мэттью
5
Тарковски
Джеймс
6
Ми
Бен
23
Питерс
Эрик
11
Макнил
Дуайт
13
Хендрик
Джефф
18
Вествуд
Эшли
12
Брэйди
Роберт
9
Вуд
Крис
19
Родригес
Джей
Лестер
4-1-4-1
Бёрнли
4-4-2

Ход матча

2'
 
Хендрик Джефф
26'
0:1
Вуд Крис
(Макнил Дуайт)
45'
Варди Джейми
(Барнс Харви)
1:1
62'
 
Вуд Крис
65'
 
Леннон Аарон
Брэйди Роберт
67'
Грэй Демарай
Перес Айосе
 
73'
Прает Деннис
Мэддисон Джеймс
 
74'
Тилеманс Юри
(Барнс Харви)
2:1

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 3
  • 10 Удары в створ 4
  • 9 Угловые 3
  • 2 Офсайды 3
  • 3 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 1
  • 72 Владение мячом, % 28

Предыдущие игры

Лестер Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Ливерпуль 2:1 Лестер Лестер 5:0 Ньюкасл Лутон Таун 0:4 Лестер Лестер 2:1 Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед 1:0 Лестер Лестер 3:1 Борнмут Ньюкасл 1:1 Лестер Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Челси 1:1 Лестер Лестер 0:0 Вулверхэмптон Лестер 2:1 Аталанта Ротерхэм 2:2 Лестер Сток Сити 1:2 Лестер Кембридж Юнайтед 0:3 Лестер Челтенем 1:2 Лестер Сканторп 0:1 Лестер Лестер 0:0 Челси Манчестер Сити 1:0 Лестер Лестер 3:0 Арсенал Вест Хэм 2:2 Лестер
Бёрнли Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Бёрнли 1:0 Эвертон Астон Вилла 2:2 Бёрнли Бёрнли 2:0 Норвич Брайтон 1:1 Бёрнли
Бёрнли 0:3 Ливерпуль Бёрнли 1:3 Сандерленд Вулверхэмптон 1:1 Бёрнли Арсенал 2:1 Бёрнли Бёрнли 3:0 Саутгемптон Бёрнли 2:0 Парма Бёрнли 6:1 Ницца Уиган 2:2 Бёрнли Флитвуд Таун 0:2 Бёрнли Порт Вейл 1:3 Бёрнли Крю Александра 1:0 Бёрнли Бёрнли 1:3 Арсенал Эвертон 2:0 Бёрнли Бёрнли 0:1 Манчестер Сити Челси 2:2 Бёрнли Бёрнли 2:0 Кардифф Сити

Последние игры между собой

Лестер: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 4
Бёрнли: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 9
Бёрнли 1:2 Лестер Премьер-лига Лестер 0:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 2:1 Лестер Премьер-лига Лестер 1:0 Бёрнли Премьер-лига
Бёрнли 1:0 Лестер Премьер-лига Лестер 3:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 0:1 Лестер Премьер-лига Лестер 2:2 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 0:2 Лестер Лестер 1:1 Бёрнли Бёрнли 0:1 Лестер Лестер 2:1 Бёрнли Лестер 0:0 Бёрнли Бёрнли 1:3 Лестер Лестер 4:0 Бёрнли Бёрнли 3:0 Лестер Бёрнли 1:1 Лестер Лестер 0:1 Бёрнли
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 8 8 0 0 20 - 6 24
2. Манчестер Сити Заявка 8 5 1 2 27 - 9 16
3. Арсенал Заявка 8 4 3 1 13 - 11 15
4. Лестер 1:1 Заявка 9 4 3 2 15 - 8 15
5. Челси 0:0 Заявка 9 4 3 2 18 - 14 15
6. Кристал Пэлас Заявка 8 4 2 2 8 - 8 14
7. Бёрнли 1:1 Заявка 9 3 4 2 12 - 10 13
8. Борнмут 0:0 Заявка 9 3 3 3 13 - 13 12
9. Вест Хэм Заявка 9 3 3 3 11 - 13 12
10. Тоттенхэм 0:1 Заявка 9 3 2 4 14 - 13 11
11. Вулверхэмптон 1:1 Заявка 9 2 5 2 12 - 12 11
12. Эвертон Заявка 9 3 1 5 8 - 13 10
13. Брайтон 1:1 Заявка 9 2 4 3 9 - 11 10
14. Манчестер Юнайтед Заявка 8 2 3 3 9 - 8 9
15. Шеффилд Юнайтед Заявка 8 2 3 3 7 - 7 9
16. Астон Вилла 1:1 Заявка 9 2 3 4 14 - 13 9
17. Ньюкасл 0:0 Заявка 9 2 3 4 5 - 13 9
18. Саутгемптон 1:1 Заявка 9 2 2 5 9 - 16 8
19. Норвич 0:0 Заявка 9 2 1 6 10 - 21 7
20. Уотфорд 1:0 Заявка 9 1 3 5 5 - 20 6
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на King Power Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Лестер 2:1 Бёрнли
Лестер
94.4% (136)
Ничья
3.5% (5)
Бёрнли
2.1% (3)
2:1 Лестер
41.7% (60)
1:0 Лестер
23.6% (34)
2:0 Лестер
22.2% (32)
3:1 Лестер
4.2% (6)
1:1 Ничья
2.1% (3)
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