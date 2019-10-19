Англия: Премьер-лига 2019-2020
Лестер
2:1
Второй тайм: 77'
Стадион: Кинг Пауэр Зрители: 32105
Бёрнли
2' Желтая карточкаХендрик Джефф
0:1
26' ГолВуд Крис
1:1
45' ГолВарди Джейми
62' Желтая карточкаВуд Крис
2:1
74' ГолТилеманс Юри
17
Перес
Айосе
15
Барнс
Харви
1
Поуп
Ник
6
Ми
Бен
23
Питерс
Эрик
11
Макнил
Дуайт
18
Вествуд
Эшли
9
Вуд
Крис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Перес АйосеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Барнс ХарвиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Уорд ДэнниВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Прает ДеннисПолузащитник
-
20 Чодури ХамзаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Роджерс Брендан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
1 Поуп НикВратарь
- Защитник
- Защитник
-
6 Ми БенЗащитник
-
23 Питерс ЭрикЗащитник
-
11 Макнил ДуайтПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Вествуд ЭшлиПолузащитник
- Полузащитник
-
9 Вуд КрисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Харт ДжоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Лонг КевинЗащитник
-
14 Гибсон БенЗащитник
-
25 Леннон АаронПолузащитник
-
27 Выдра МатейНападающий
-
Главный тренер: Дайч Шон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
26'
0:1
45'
1:1
62'
74'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
3 Удары по воротам 3
-
10 Удары в створ 4
-
9 Угловые 3
-
2 Офсайды 3
-
3 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 1
-
72 Владение мячом, % 28
Предыдущие игры
Лестер Последние 20 матчей: +12 =5 -3Ливерпуль 2:1 Лестер Лестер 5:0 Ньюкасл Лутон Таун 0:4 Лестер Лестер 2:1 Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед 1:0 Лестер Лестер 3:1 Борнмут Ньюкасл 1:1 Лестер Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Челси 1:1 Лестер Лестер 0:0 Вулверхэмптон Лестер 2:1 Аталанта Ротерхэм 2:2 Лестер Сток Сити 1:2 Лестер Кембридж Юнайтед 0:3 Лестер Челтенем 1:2 Лестер Сканторп 0:1 Лестер Лестер 0:0 Челси Манчестер Сити 1:0 Лестер Лестер 3:0 Арсенал Вест Хэм 2:2 Лестер
Бёрнли Последние 20 матчей: +8 =5 -7Бёрнли 1:0 Эвертон Астон Вилла 2:2 Бёрнли Бёрнли 2:0 Норвич Брайтон 1:1 Бёрнли
Бёрнли 0:3 Ливерпуль Бёрнли 1:3 Сандерленд Вулверхэмптон 1:1 Бёрнли Арсенал 2:1 Бёрнли Бёрнли 3:0 Саутгемптон Бёрнли 2:0 Парма Бёрнли 6:1 Ницца Уиган 2:2 Бёрнли Флитвуд Таун 0:2 Бёрнли Порт Вейл 1:3 Бёрнли Крю Александра 1:0 Бёрнли Бёрнли 1:3 Арсенал Эвертон 2:0 Бёрнли Бёрнли 0:1 Манчестер Сити Челси 2:2 Бёрнли Бёрнли 2:0 Кардифф Сити
Последние игры между собой
Лестер: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 4
Бёрнли: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 9
Бёрнли 1:0 Лестер Премьер-лига Лестер 3:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 0:1 Лестер Премьер-лига Лестер 2:2 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 0:2 Лестер Лестер 1:1 Бёрнли Бёрнли 0:1 Лестер Лестер 2:1 Бёрнли Лестер 0:0 Бёрнли Бёрнли 1:3 Лестер Лестер 4:0 Бёрнли Бёрнли 3:0 Лестер Бёрнли 1:1 Лестер Лестер 0:1 Бёрнли
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|20 - 6
|24
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|27 - 9
|16
|3.
|Арсенал
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|13 - 11
|15
|4.
|Лестер
|1:1 Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 8
|15
|5.
|Челси
|0:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|18 - 14
|15
|6.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 8
|14
|7.
|Бёрнли
|1:1 Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|8.
|Борнмут
|0:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 13
|12
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 13
|12
|10.
|Тоттенхэм
|0:1 Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 13
|11
|11.
|Вулверхэмптон
|1:1 Заявка
|9
|2
|5
|2
|12 - 12
|11
|12.
|Эвертон
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 13
|10
|13.
|Брайтон
|1:1 Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 11
|10
|14.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 8
|9
|15.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 7
|9
|16.
|Астон Вилла
|1:1 Заявка
|9
|2
|3
|4
|14 - 13
|9
|17.
|Ньюкасл
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|5 - 13
|9
|18.
|Саутгемптон
|1:1 Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 16
|8
|19.
|Норвич
|0:0 Заявка
|9
|2
|1
|6
|10 - 21
|7
|20.
|Уотфорд
|1:0 Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 20
|6
Лестер
94.4% (136)
Ничья
3.5% (5)
Бёрнли
2.1% (3)
2:1 Лестер
41.7% (60)
1:0 Лестер
23.6% (34)
2:0 Лестер
22.2% (32)
3:1 Лестер
4.2% (6)
1:1 Ничья
2.1% (3)
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