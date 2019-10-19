Англия: Премьер-лига 2019-2020

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Уилсон Гарри выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Амаду Ибрагим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Уилсон Каллум из команды Борнмут плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

41' Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Матч возобновлен

41' Ох, нехорошо это выглядит. Льюис Джамал получил травму и медбригада забирает его с поля.

40' Льюис Джамал на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.

39' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

37' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Удар от ворот произведет Норвич

36' Соланке Доминик из команды Борнмут пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

35' Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.

34' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Годфри Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Уилсон Гарри пробил со штрафного прямо в стенку

30' Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.

29' Льюис Джамал получил желтую карточку от судьи

29' Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Рико Диего из команды Борнмут пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

29' Борнмут имеет хороший шанс забить.

27' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Удар от ворот произведет Борнмут

25' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

24' Уилсон Гарри из команды Борнмут пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

24' Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Удар от ворот произведет Норвич

23' Уилсон Каллум пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

23' Ляйтнер Мориц выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Игрок из команды Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

22' Тетти Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.

19' Биллинг Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Хорошо играет на выходе Ремсдейл Арон - мяч в ее руках

17' Биллинг Филип предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

16' Кук Льюис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

16' Хорошие скиллы дриблинга показывает Пукки Теэму , обходя своих соперников

15' Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.

14' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Амаду Ибрагим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Удар от ворот произведет Норвич

12' Биллинг Филип пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

12' Плохо играет Годфри Бен - неудачный вынос, и мяч у соперниц

11' Амаду Ибрагим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

11' Ляйтнер Мориц из команды Норвич делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

11' Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.

10' Кук Стив выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Аке Натан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Маклин Кенни из команды Норвич пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

8' Годфри Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Тетти Александер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

6' Удар от ворот произведет Норвич

6' Рико Диего навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

5' Контроль мяча: [team1]: 82%, [team2]: 18%.

5' Идет дождь, трудные условия для игроков.

4' Удар от ворот произведет Норвич

4' Рико Диего не смог попасть в створ ударом издали

4' Амаду Ибрагим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Фрейзер Райан из команды Борнмут пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

3' Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Норвич начинает с центра поля