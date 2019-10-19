Англия: Премьер-лига 2019-2020
29' Желтая карточкаЛьюис Джамал
68' Желтая карточкаМаклин Кенни
70' Желтая карточкаСмит Адам
15
Смит
Адам
3
Кук
Стив
21
Рико
Диего
22
Уилсон
Гарри
16
Кук
Льюис
1
Крул
Тим
12
Льюис
Джамал
23
Маклин
Кенни
22
Пукки
Теэму
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Смит АдамЗащитник
-
3 Кук СтивЗащитник
- Защитник
-
21 Рико ДиегоЗащитник
-
22 Уилсон ГарриПолузащитник
-
16 Кук ЛьюисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Мефам КрисЗащитник
-
26 Келли ЛлойдЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хау Эдди
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
1 Крул ТимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Льюис ДжамалЗащитник
- Полузащитник
-
23 Маклин КенниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Пукки ТеэмуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Трибулл ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Дрмич ЙосипНападающий
-
Главный тренер: Фарке Даниэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
29'
68'
70'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 4
-
4 Угловые 6
-
2 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 1
-
47 Владение мячом, % 53
Предыдущие игры
Борнмут Последние 20 матчей: +8 =4 -8Арсенал 1:0 Борнмут Борнмут 2:2 Вест Хэм Бёртон 2:0 Борнмут Саутгемптон 1:3 Борнмут
Борнмут 3:1 Эвертон Лестер 3:1 Борнмут Борнмут 0:0 Форест Грин Борнмут 1:3 Манчестер Сити Астон Вилла 1:2 Борнмут Борнмут 1:1 Шеффилд Юнайтед Борнмут 3:0 Лион Борнмут 3:4 Лацио Брентфорд 1:3 Борнмут Вест Бромвич 0:0 Борнмут Жирона 2:1 Борнмут Борнмут 3:2 Уимблдон Кристал Пэлас 5:3 Борнмут Борнмут 1:0 Тоттенхэм Саутгемптон 3:3 Борнмут Борнмут 0:1 Фулхэм
Норвич Последние 20 матчей: +7 =4 -9Норвич 1:5 Астон Вилла Кристал Пэлас 2:0 Норвич Бёрнли 2:0 Норвич Норвич 3:2 Манчестер Сити
Вест Хэм 2:0 Норвич Кроули Таун 1:0 Норвич Норвич 2:3 Челси Норвич 3:1 Ньюкасл Ливерпуль 4:1 Норвич Норвич 1:0 Тулуза Норвич 1:4 Аталанта Лутон Таун 1:5 Норвич Норвич 1:3 Брентфорд Шальке 04 1:2 Норвич Арминия 2:2 Норвич Астон Вилла 1:2 Норвич Норвич 2:1 Блэкберн Сток Сити 2:2 Норвич Норвич 2:2 Шеффилд Уэнсдей Уиган 1:1 Норвич
Последние игры между собой
Борнмут: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Норвич: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|20 - 6
|24
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|27 - 9
|16
|3.
|Арсенал
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|13 - 11
|15
|4.
|Лестер
|1:1 Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 8
|15
|5.
|Челси
|0:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|18 - 14
|15
|6.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 8
|14
|7.
|Бёрнли
|1:1 Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|8.
|Борнмут
|0:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 13
|12
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 13
|12
|10.
|Тоттенхэм
|0:1 Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 13
|11
|11.
|Вулверхэмптон
|1:1 Заявка
|9
|2
|5
|2
|12 - 12
|11
|12.
|Эвертон
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 13
|10
|13.
|Брайтон
|1:1 Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 11
|10
|14.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 8
|9
|15.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 7
|9
|16.
|Астон Вилла
|1:1 Заявка
|9
|2
|3
|4
|14 - 13
|9
|17.
|Ньюкасл
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|5 - 13
|9
|18.
|Саутгемптон
|1:1 Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 16
|8
|19.
|Норвич
|0:0 Заявка
|9
|2
|1
|6
|10 - 21
|7
|20.
|Уотфорд
|1:0 Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 20
|6
Борнмут
83.3% (120)
Ничья
13.2% (19)
Норвич
3.5% (5)
2:1 Борнмут
47.2% (68)
1:0 Борнмут
17.4% (25)
1:1 Ничья
11.1% (16)
2:0 Борнмут
10.4% (15)
3:1 Борнмут
6.3% (9)
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