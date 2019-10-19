Англия: Премьер-лига 2019-2020

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  4. Премьер-лига 2019-2020
Борнмут
0:0
Второй тайм: 79'

Стадион:
Норвич
0'
29' Желтая карточка
Льюис Джамал
68' Желтая карточка
Маклин Кенни
70' Желтая карточка
Смит Адам
79'
12
Ремсдейл
Арон
15
Смит
Адам
3
Кук
Стив
5
Аке
Натан
21
Рико
Диего
22
Уилсон
Гарри
16
Кук
Льюис
29
Биллинг
Филип
24
Фрейзер
Райан
13
Уилсон
Каллум
9
Соланке
Доминик
1
Крул
Тим
2
Ааронс
Макс
24
Амаду
Ибрагим
4
Годфри
Бен
12
Льюис
Джамал
27
Тетти
Александер
23
Маклин
Кенни
17
Буэндия
Эмилиано
10
Ляйтнер
Мориц
14
Кантуэлл
Тодд
22
Пукки
Теэму
Борнмут
4-4-2
Норвич
4-2-3-1

Ход матча

29'
 
Льюис Джамал
50'
 
Трибулл Том
Годфри Бен
62'
Кинг Джошуа
Соланке Доминик
 
68'
 
Маклин Кенни
69'
Груневелд Арнаут
Уилсон Гарри
 
70'
Смит Адам
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 6
  • 2 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 1
  • 47 Владение мячом, % 53

Предыдущие игры

Борнмут Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Арсенал 1:0 Борнмут Борнмут 2:2 Вест Хэм Бёртон 2:0 Борнмут Саутгемптон 1:3 Борнмут
Борнмут 3:1 Эвертон Лестер 3:1 Борнмут Борнмут 0:0 Форест Грин Борнмут 1:3 Манчестер Сити Астон Вилла 1:2 Борнмут Борнмут 1:1 Шеффилд Юнайтед Борнмут 3:0 Лион Борнмут 3:4 Лацио Брентфорд 1:3 Борнмут Вест Бромвич 0:0 Борнмут Жирона 2:1 Борнмут Борнмут 3:2 Уимблдон Кристал Пэлас 5:3 Борнмут Борнмут 1:0 Тоттенхэм Саутгемптон 3:3 Борнмут Борнмут 0:1 Фулхэм
Норвич Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Норвич 1:5 Астон Вилла Кристал Пэлас 2:0 Норвич Бёрнли 2:0 Норвич Норвич 3:2 Манчестер Сити
Вест Хэм 2:0 Норвич Кроули Таун 1:0 Норвич Норвич 2:3 Челси Норвич 3:1 Ньюкасл Ливерпуль 4:1 Норвич Норвич 1:0 Тулуза Норвич 1:4 Аталанта Лутон Таун 1:5 Норвич Норвич 1:3 Брентфорд Шальке 04 1:2 Норвич Арминия 2:2 Норвич Астон Вилла 1:2 Норвич Норвич 2:1 Блэкберн Сток Сити 2:2 Норвич Норвич 2:2 Шеффилд Уэнсдей Уиган 1:1 Норвич

Последние игры между собой

Борнмут: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Норвич: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Борнмут 2:1 Норвич Кубок лиги Борнмут 3:0 Норвич Премьер-лига Норвич 3:1 Борнмут Премьер-лига Борнмут 1:2 Норвич
Норвич 1:1 Борнмут
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 8 8 0 0 20 - 6 24
2. Манчестер Сити Заявка 8 5 1 2 27 - 9 16
3. Арсенал Заявка 8 4 3 1 13 - 11 15
4. Лестер 1:1 Заявка 9 4 3 2 15 - 8 15
5. Челси 0:0 Заявка 9 4 3 2 18 - 14 15
6. Кристал Пэлас Заявка 8 4 2 2 8 - 8 14
7. Бёрнли 1:1 Заявка 9 3 4 2 12 - 10 13
8. Борнмут 0:0 Заявка 9 3 3 3 13 - 13 12
9. Вест Хэм Заявка 9 3 3 3 11 - 13 12
10. Тоттенхэм 0:1 Заявка 9 3 2 4 14 - 13 11
11. Вулверхэмптон 1:1 Заявка 9 2 5 2 12 - 12 11
12. Эвертон Заявка 9 3 1 5 8 - 13 10
13. Брайтон 1:1 Заявка 9 2 4 3 9 - 11 10
14. Манчестер Юнайтед Заявка 8 2 3 3 9 - 8 9
15. Шеффилд Юнайтед Заявка 8 2 3 3 7 - 7 9
16. Астон Вилла 1:1 Заявка 9 2 3 4 14 - 13 9
17. Ньюкасл 0:0 Заявка 9 2 3 4 5 - 13 9
18. Саутгемптон 1:1 Заявка 9 2 2 5 9 - 16 8
19. Норвич 0:0 Заявка 9 2 1 6 10 - 21 7
20. Уотфорд 1:0 Заявка 9 1 3 5 5 - 20 6
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vitality Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Борнмут 0:0 Норвич
Борнмут
83.3% (120)
Ничья
13.2% (19)
Норвич
3.5% (5)
2:1 Борнмут
47.2% (68)
1:0 Борнмут
17.4% (25)
1:1 Ничья
11.1% (16)
2:0 Борнмут
10.4% (15)
3:1 Борнмут
6.3% (9)
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