Россия: Премьер-лига 2019-2020
Тамбов
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Стадион: Мордовия Арена
Урал
Предыдущие игры
Тамбов Последние 20 матчей: +8 =3 -9Рубин 2:1 Тамбов Крылья Советов 2:0 Тамбов Томь 4:0 Тамбов Тамбов 2:1 Ростов
Тамбов 0:2 ЦСКА Москва Ахмат 1:1 Тамбов Тамбов 0:2 Динамо Москва Тамбов 0:2 Краснодар Оренбург 2:2 Тамбов Тамбов 0:1 Арсенал Тула Тамбов 2:0 Спартак Москва Локомотив Москва 2:1 Тамбов Зенит 2:1 Тамбов Рубин 0:0 Тамбов Белшина 0:2 Тамбов Динамо Минск 2:3 Тамбов Шахтёр Солигорск 1:3 Тамбов Локомотив Гомель 0:1 Тамбов Тамбов 2:1 Зенит-2 Тамбов 1:0 Ротор
Урал Последние 20 матчей: +9 =4 -7Урал 1:3 Зенит Урал 0:3 ЦСКА Москва Черноморец Нв 0:2 Урал Арсенал Тула 1:1 Урал
Спартак Москва 1:2 Урал Урал 2:4 Краснодар Урал 3:1 Сочи Урал 1:3 Крылья Советов Локомотив Москва 4:0 Урал Урал 2:2 Ростов Динамо Москва 2:0 Урал Урал 3:0 Ахмат Урал 3:2 Уфа Краснодар 0:2 Урал Пюник 0:3 Урал Урал 2:1 Астра Анжи 0:2 Урал Локомотив Москва 1:0 Урал Урал 2:2 Локомотив Москва Арсенал Тула 2:2 Урал
Последние игры между собой
Тамбов: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Урал: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|20 - 11
|26
|2.
|Краснодар
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|25 - 13
|26
|3.
|Зенит
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 6
|26
|4.
|Ростов
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 15
|26
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|19 - 11
|25
|6.
|Уфа
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|11 - 11
|15
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 16
|14
|8.
|Оренбург
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 19
|14
|9.
|Арсенал Тула
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 18
|14
|10.
|Рубин
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|8 - 16
|14
|11.
|Урал
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|18 - 26
|14
|12.
|Спартак Москва
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 15
|14
|13.
|Сочи
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 15
|12
|14.
|Ахмат
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|8 - 17
|12
|15.
|Динамо Москва
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 14
|10
|16.
|Тамбов
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 19
|8
Тамбов
30.2% (19)
Ничья
47.6% (30)
Урал
22.2% (14)
1:1 Ничья
41.3% (26)
2:1 Тамбов
15.9% (10)
1:2 Урал
14.3% (9)
1:0 Тамбов
11.1% (7)
2:2 Ничья
4.8% (3)
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