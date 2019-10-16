Россия: Премьер-лига 2019-2020

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Тамбов
 
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Стадион:
Урал

Предыдущие игры

Тамбов Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Рубин 2:1 Тамбов Крылья Советов 2:0 Тамбов Томь 4:0 Тамбов Тамбов 2:1 Ростов
Тамбов 0:2 ЦСКА Москва Ахмат 1:1 Тамбов Тамбов 0:2 Динамо Москва Тамбов 0:2 Краснодар Оренбург 2:2 Тамбов Тамбов 0:1 Арсенал Тула Тамбов 2:0 Спартак Москва Локомотив Москва 2:1 Тамбов Зенит 2:1 Тамбов Рубин 0:0 Тамбов Белшина 0:2 Тамбов Динамо Минск 2:3 Тамбов Шахтёр Солигорск 1:3 Тамбов Локомотив Гомель 0:1 Тамбов Тамбов 2:1 Зенит-2 Тамбов 1:0 Ротор
Урал Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Урал 1:3 Зенит Урал 0:3 ЦСКА Москва Черноморец Нв 0:2 Урал Арсенал Тула 1:1 Урал
Спартак Москва 1:2 Урал Урал 2:4 Краснодар Урал 3:1 Сочи Урал 1:3 Крылья Советов Локомотив Москва 4:0 Урал Урал 2:2 Ростов Динамо Москва 2:0 Урал Урал 3:0 Ахмат Урал 3:2 Уфа Краснодар 0:2 Урал Пюник 0:3 Урал Урал 2:1 Астра Анжи 0:2 Урал Локомотив Москва 1:0 Урал Урал 2:2 Локомотив Москва Арсенал Тула 2:2 Урал

Последние игры между собой

Тамбов: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Урал: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Тамбов 4:1 Урал Кубок ФНЛ Тамбов 1:2 Урал Кубок ФНЛ
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Локомотив Москва Заявка 12 8 2 2 20 - 11 26
2. Краснодар Заявка 12 8 2 2 25 - 13 26
3. Зенит Заявка 12 8 2 2 21 - 6 26
4. Ростов Заявка 12 8 2 2 23 - 15 26
5. ЦСКА Москва Заявка 12 8 1 3 19 - 11 25
6. Уфа Заявка 12 4 3 5 11 - 11 15
7. Крылья Советов Заявка 12 4 2 6 17 - 16 14
8. Оренбург Заявка 12 4 2 6 17 - 19 14
9. Арсенал Тула Заявка 12 4 2 6 14 - 18 14
10. Рубин Заявка 12 4 2 6 8 - 16 14
11. Урал Заявка 12 4 2 6 18 - 26 14
12. Спартак Москва Заявка 12 4 2 6 13 - 15 14
13. Сочи Заявка 12 3 3 6 10 - 15 12
14. Ахмат Заявка 12 3 3 6 8 - 17 12
15. Динамо Москва Заявка 12 2 4 6 8 - 14 10
16. Тамбов Заявка 12 2 2 8 10 - 19 8
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Тамбов - Урал

    До начала игры, которая состоится 19.10.2019, осталось 2 дня 11 часов 2 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Тамбов - Урал
    Тамбов
    30.2% (19)
    Ничья
    47.6% (30)
    Урал
    22.2% (14)
    1:1 Ничья
    41.3% (26)
    2:1 Тамбов
    15.9% (10)
    1:2 Урал
    14.3% (9)
    1:0 Тамбов
    11.1% (7)
    2:2 Ничья
    4.8% (3)
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