Англия: Премьер-лига 2019-2020
Эвертон
1:0
Первый тайм: 32'
Стадион: Гудисон Парк
Вест Хэм
1:0
17' ГолБернард Дуарте
13
Мина
Йерри
12
Динь
Люка
21
Гомеш
Андре
26
Дэйвис
Том
11
Уолкотт
Тео
17
Айуоби
Алекс
23
Диоп
Исса
41
Райс
Деклан
16
Ноубл
Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Мина ЙерриЗащитник
-
12 Динь ЛюкаЗащитник
-
21 Гомеш АндреПолузащитник
-
26 Дэйвис ТомПолузащитник
-
11 Уолкотт ТеоПолузащитник
-
17 Айуоби АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
49 Лоссль ЙонасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Кин МойзеНападающий
-
Главный тренер: Силва Марку
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Диоп ИссаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Ноубл МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Мартин ДэвидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Уилшер ДжекПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
17'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
5 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 1
-
6 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
Предыдущие игры
Эвертон Последние 20 матчей: +6 =7 -7Бёрнли 1:0 Эвертон Эвертон 1:3 Манчестер Сити Шеффилд Уэнсдей 0:2 Эвертон Эвертон 0:2 Шеффилд Юнайтед
Борнмут 3:1 Эвертон Эвертон 3:2 Вулверхэмптон Линкольн Сити 2:4 Эвертон Астон Вилла 2:0 Эвертон Эвертон 1:0 Уотфорд Кристал Пэлас 0:0 Эвертон Вердер 0:0 Эвертон Эвертон 1:3 Майнц Эвертон 0:1 Севилья Уиган 0:0 Эвертон Монако 0:1 Эвертон Сьон 0:0 Эвертон Карионбанги Шаркс 1:1 Эвертон Тоттенхэм 2:2 Эвертон Эвертон 2:0 Бёрнли Кристал Пэлас 0:0 Эвертон
Вест Хэм Последние 20 матчей: +10 =5 -5Вест Хэм 1:2 Кристал Пэлас Борнмут 2:2 Вест Хэм Оксфорд Юнайтед 4:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:0 Манчестер Юнайтед
Астон Вилла 0:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:0 Норвич Ньюпорт 0:2 Вест Хэм Уотфорд 1:3 Вест Хэм Брайтон 1:1 Вест Хэм Вест Хэм 0:5 Манчестер Сити Вест Хэм 2:2 Атлетик Б Герта 3:5 Вест Хэм Фулхэм 0:1 Вест Хэм Ньюкасл 1:0 Вест Хэм Манчестер Сити 4:1 Вест Хэм Альтах 2:3 Вест Хэм Уотфорд 1:4 Вест Хэм Вест Хэм 3:0 Саутгемптон Тоттенхэм 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 2:2 Лестер
Последние игры между собой
Эвертон: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Вест Хэм: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Вест Хэм 0:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:0 Вест Хэм Премьер-лига Эвертон 2:3 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:1 Эвертон Премьер-лига Вест Хэм 1:2 Эвертон Премьер-лига Вест Хэм 2:2 Эвертон Кубок Эвертон 1:1 Вест Хэм Кубок Эвертон 2:1 Вест Хэм Премьер-лига Эвертон 1:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:3 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:2 Эвертон Премьер-лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|20 - 6
|24
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|27 - 9
|16
|3.
|Арсенал
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|13 - 11
|15
|4.
|Лестер
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 7
|14
|5.
|Челси
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|18 - 14
|14
|6.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 8
|14
|7.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 9
|12
|8.
|Вест Хэм
|0:1 Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|14 - 12
|11
|10.
|Борнмут
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 13
|11
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|11 - 11
|10
|12.
|Эвертон
|1:0 Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 13
|10
|13.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 8
|9
|14.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 7
|9
|15.
|Брайтон
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|16.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 12
|8
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 13
|8
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 15
|7
|19.
|Норвич
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|10 - 21
|6
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|4 - 20
|3
Эвертон
56.5% (83)
Ничья
27.9% (41)
Вест Хэм
15.6% (23)
2:1 Эвертон
38.8% (57)
1:1 Ничья
23.1% (34)
1:0 Эвертон
10.2% (15)
1:2 Вест Хэм
8.2% (12)
2:2 Ничья
4.1% (6)
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