Англия: Премьер-лига 2019-2020

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  4. Премьер-лига 2019-2020
Эвертон
1:0
Первый тайм: 32'

Стадион:
Вест Хэм
0'
1:0
17' Гол
Бернард Дуарте
32'
1
Пикфорд
Джордан
19
Сидибе
Джибриль
5
Кин
Майкл
13
Мина
Йерри
12
Динь
Люка
21
Гомеш
Андре
26
Дэйвис
Том
11
Уолкотт
Тео
17
Айуоби
Алекс
20
Бернард
Дуарте
7
Ришарлисон
13
Roberto
Gago1
24
Фредерикс
Райан
23
Диоп
Исса
21
Огбонна
Анджело
26
Масуаку
Артур
41
Райс
Деклан
18
Форнальс
Пабло
16
Ноубл
Марк
10
Лансини
Мануэль
8
Андерсон
Фелипе
22
Алле
Себастьян
Эвертон
4-2-3-1
Вест Хэм
4-1-4-1

Ход матча

17'
Бернард Дуарте
(Уолкотт Тео)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Предыдущие игры

Эвертон Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Бёрнли 1:0 Эвертон Эвертон 1:3 Манчестер Сити Шеффилд Уэнсдей 0:2 Эвертон Эвертон 0:2 Шеффилд Юнайтед
Борнмут 3:1 Эвертон Эвертон 3:2 Вулверхэмптон Линкольн Сити 2:4 Эвертон Астон Вилла 2:0 Эвертон Эвертон 1:0 Уотфорд Кристал Пэлас 0:0 Эвертон Вердер 0:0 Эвертон Эвертон 1:3 Майнц Эвертон 0:1 Севилья Уиган 0:0 Эвертон Монако 0:1 Эвертон Сьон 0:0 Эвертон Карионбанги Шаркс 1:1 Эвертон Тоттенхэм 2:2 Эвертон Эвертон 2:0 Бёрнли Кристал Пэлас 0:0 Эвертон
Вест Хэм Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Вест Хэм 1:2 Кристал Пэлас Борнмут 2:2 Вест Хэм Оксфорд Юнайтед 4:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:0 Манчестер Юнайтед
Астон Вилла 0:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:0 Норвич Ньюпорт 0:2 Вест Хэм Уотфорд 1:3 Вест Хэм Брайтон 1:1 Вест Хэм Вест Хэм 0:5 Манчестер Сити Вест Хэм 2:2 Атлетик Б Герта 3:5 Вест Хэм Фулхэм 0:1 Вест Хэм Ньюкасл 1:0 Вест Хэм Манчестер Сити 4:1 Вест Хэм Альтах 2:3 Вест Хэм Уотфорд 1:4 Вест Хэм Вест Хэм 3:0 Саутгемптон Тоттенхэм 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 2:2 Лестер

Последние игры между собой

Эвертон: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Вест Хэм: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Вест Хэм 0:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:3 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 3:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 4:0 Вест Хэм Премьер-лига
Вест Хэм 0:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:0 Вест Хэм Премьер-лига Эвертон 2:3 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:1 Эвертон Премьер-лига Вест Хэм 1:2 Эвертон Премьер-лига Вест Хэм 2:2 Эвертон Кубок Эвертон 1:1 Вест Хэм Кубок Эвертон 2:1 Вест Хэм Премьер-лига Эвертон 1:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:3 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:2 Эвертон Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 8 8 0 0 20 - 6 24
2. Манчестер Сити Заявка 8 5 1 2 27 - 9 16
3. Арсенал Заявка 8 4 3 1 13 - 11 15
4. Лестер Заявка 8 4 2 2 14 - 7 14
5. Челси Заявка 8 4 2 2 18 - 14 14
6. Кристал Пэлас Заявка 8 4 2 2 8 - 8 14
7. Бёрнли Заявка 8 3 3 2 11 - 9 12
8. Вест Хэм 0:1 Заявка 9 3 3 3 11 - 12 12
9. Тоттенхэм Заявка 8 3 2 3 14 - 12 11
10. Борнмут Заявка 8 3 2 3 13 - 13 11
11. Вулверхэмптон Заявка 8 2 4 2 11 - 11 10
12. Эвертон 1:0 Заявка 9 3 1 5 7 - 13 10
13. Манчестер Юнайтед Заявка 8 2 3 3 9 - 8 9
14. Шеффилд Юнайтед Заявка 8 2 3 3 7 - 7 9
15. Брайтон Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
16. Астон Вилла Заявка 8 2 2 4 13 - 12 8
17. Ньюкасл Заявка 8 2 2 4 5 - 13 8
18. Саутгемптон Заявка 8 2 1 5 8 - 15 7
19. Норвич Заявка 8 2 0 6 10 - 21 6
20. Уотфорд Заявка 8 0 3 5 4 - 20 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Goodison Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Эвертон 1:0 Вест Хэм
Эвертон
56.5% (83)
Ничья
27.9% (41)
Вест Хэм
15.6% (23)
2:1 Эвертон
38.8% (57)
1:1 Ничья
23.1% (34)
1:0 Эвертон
10.2% (15)
1:2 Вест Хэм
8.2% (12)
2:2 Ничья
4.1% (6)
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