Англия: Премьер-лига 2019-2020
Астон Вилла
1:1
Второй тайм: 76'
Стадион: Вилла Парк
Брайтон
19' Желтая карточкаХурихан Конор
0:1
21' ГолУэбстер Адам
30' Желтая карточкаМуй Аарон
35' Вторая желтая карточкаМуй Аарон
42' Undefined phrase: football_event_Хурихан Конор
1:1
45' ГолГрилиш Джек
53' Желтая карточкаМонтойя Мартин
40
Мингс
Тайрон
18
Таргет
Мэтт
10
Грилиш
Джек
15
Уэбстер
Адам
33
Бёрн
Дэн
24
Прёппер
Дэви
18
Муй
Аарон
7
Мопе
Нил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
40 Мингс ТайронЗащитник
-
18 Таргет МэттЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Грилиш ДжекНападающий
- Запасные игроки
-
12 Стир ДжедВратарь
-
15 Конса ЭзриЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Дэвис КинанНападающий
-
17 ТрезегеНападающий
-
Главный тренер: Смит Дин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Уэбстер АдамЗащитник
- Защитник
-
33 Бёрн ДэнЗащитник
- Полузащитник
-
24 Прёппер ДэвиПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Муй АаронПолузащитник
-
7 Мопе НилНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Баттон ДэвидВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Марч СоломонПолузащитник
-
17 Мюррей ГленнНападающий
-
Главный тренер: Поттер Грэм
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
19'
21'
0:1
30'
35'
42'
45'
1:1
53'
63'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
6 Удары по воротам 4
-
9 Удары в створ 9
-
5 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 2
-
53 Владение мячом, % 47
Предыдущие игры
Астон Вилла Последние 20 матчей: +11 =4 -5Норвич 1:5 Астон Вилла Астон Вилла 2:2 Бёрнли Брайтон 1:3 Астон Вилла Арсенал 3:2 Астон Вилла
Астон Вилла 0:0 Вест Хэм Кристал Пэлас 1:0 Астон Вилла Крю Александра 1:6 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Эвертон Астон Вилла 1:2 Борнмут Тоттенхэм 3:1 Астон Вилла РБ Лейпциг 1:3 Астон Вилла Чарльтон 1:4 Астон Вилла Уолсолл 1:5 Астон Вилла Шрусбери Таун 0:1 Астон Вилла Миннесота Юнайтед 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Дерби Вест Бромвич 1:0 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Вест Бромвич Астон Вилла 1:2 Норвич Лидс 1:1 Астон Вилла
Брайтон Последние 20 матчей: +7 =6 -7Брайтон 3:0 Тоттенхэм Челси 2:0 Брайтон Брайтон 1:3 Астон Вилла Ньюкасл 0:0 Брайтон
Брайтон 1:1 Бёрнли Манчестер Сити 4:0 Брайтон Бристоль Роверс 1:2 Брайтон Брайтон 0:2 Саутгемптон Брайтон 1:1 Вест Хэм Уотфорд 0:3 Брайтон Брайтон 2:1 Валенсия Бирмингем 0:4 Брайтон Фулхэм 2:1 Брайтон Кроули Таун 0:1 Брайтон Лиферинг 2:5 Брайтон Брайтон 1:4 Манчестер Сити Арсенал 1:1 Брайтон Брайтон 1:1 Ньюкасл Тоттенхэм 1:0 Брайтон Вулверхэмптон 0:0 Брайтон
Последние игры между собой
Астон Вилла: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
Брайтон: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|20 - 6
|24
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|27 - 9
|16
|3.
|Арсенал
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|13 - 11
|15
|4.
|Лестер
|1:1 Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 8
|15
|5.
|Челси
|0:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|18 - 14
|15
|6.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 8
|14
|7.
|Бёрнли
|1:1 Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|8.
|Борнмут
|0:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 13
|12
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 13
|12
|10.
|Тоттенхэм
|0:1 Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 13
|11
|11.
|Вулверхэмптон
|1:1 Заявка
|9
|2
|5
|2
|12 - 12
|11
|12.
|Эвертон
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 13
|10
|13.
|Брайтон
|1:1 Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 11
|10
|14.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 8
|9
|15.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 7
|9
|16.
|Астон Вилла
|1:1 Заявка
|9
|2
|3
|4
|14 - 13
|9
|17.
|Ньюкасл
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|5 - 13
|9
|18.
|Саутгемптон
|1:1 Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 16
|8
|19.
|Норвич
|0:0 Заявка
|9
|2
|1
|6
|10 - 21
|7
|20.
|Уотфорд
|1:0 Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 20
|6
Астон Вилла
66.2% (96)
Ничья
31.7% (46)
Брайтон
2.1% (3)
2:1 Астон Вилла
33.1% (48)
1:1 Ничья
23.4% (34)
1:0 Астон Вилла
20% (29)
2:0 Астон Вилла
6.9% (10)
2:2 Ничья
4.1% (6)
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