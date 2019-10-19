Англия: Премьер-лига 2019-2020

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Мингс Тайрон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.

44' Матч возобновлен

44' НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Астон Вилла , будет отменен из-за фола.

44' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

42' НЕТ ГОЛА! - Судья сначала засчитал гол, но, посмотрев повтор через систему VAR, отменил его.

42' Астон Вилла вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Астон Вилла вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Данк Льюис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Макгинн Джон наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

41' Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.

39' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Хорошо играет на выходе Райан Мэтт - мяч в ее руках

39' Данк Льюис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Уэбстер Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Астон Вилла вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Удар от ворот произведет Брайтон

37' Пространство открывается для Макгинн Джон , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

36' После штрафного удара,который нанес Хурихан Конор мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

35' Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.

35' УДАЛЕНИЕ! - Муй Аарон получает красную карточку после второй желтой

33' Монтойя Мартин из команды Брайтон пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

33' Астон Вилла вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Гросс Паскаль не смог попасть в створ ударом издали

31' Брайтон имеет хороший шанс забить.

30' Муй Аарон получил желтую карточку от судьи

30' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Данк Льюис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.

30' Астон Вилла вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Уэбстер Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Хорошие скиллы дриблинга показывает Эль-Гази Анвар , обходя своих соперников

29' Макгинн Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Накамба Марвелус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

28' Мингс Тайрон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.

26' Уэбстер Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Уэбстер Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' После штрафного удара,который нанес Хурихан Конор мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

20' Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.

20' Гросс Паскаль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

19' Хурихан Конор совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

17' Хорошо играет на выходе Хитон Том - мяч в ее руках

16' Астон Вилла вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.

15' Пространство открывается для Прёппер Дэви , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

15' Энгельс Бьорн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Хурихан Конор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

14' Брайтон имеет хороший шанс забить.

14' Уэбстер Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Гильберт Фредерик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

13' Астон Вилла вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Как она упустила момент!?! Aaron Connolly имела прекрасный шанс забить, но каким-то образом промазала!

12' Мингс Тайрон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Мингс Тайрон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Мингс Тайрон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.

9' Энгельс Бьорн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Астон Вилла вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Таргет Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Гильберт Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Монтойя Мартин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

6' Пространство открывается для Уэсли Мораес , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

6' Райан Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.

5' Уэбстер Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Мопе Нил наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

1' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.