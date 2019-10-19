Англия: Премьер-лига 2019-2020

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Астон Вилла
1:1
Второй тайм: 76'

Стадион:
Брайтон
0'
19' Желтая карточка
Хурихан Конор
0:1
21' Гол
Уэбстер Адам
30' Желтая карточка
Муй Аарон
35' Вторая желтая карточка
Муй Аарон
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Хурихан Конор
1:1
45' Гол
Грилиш Джек
53' Желтая карточка
Монтойя Мартин
76'
1
Хитон
Том
24
Гильберт
Фредерик
22
Энгельс
Бьорн
40
Мингс
Тайрон
18
Таргет
Мэтт
7
Макгинн
Джон
11
Накамба
Марвелус
14
Хурихан
Конор
21
Эль-Гази
Анвар
9
Уэсли
Мораес
10
Грилиш
Джек
1
Райан
Мэтт
22
Монтойя
Мартин
15
Уэбстер
Адам
5
Данк
Льюис
33
Бёрн
Дэн
13
Гросс
Паскаль
24
Прёппер
Дэви
6
Стивенс
Дейл
18
Муй
Аарон
7
Мопе
Нил
44
Aaron-Anthony
Connolly
Астон Вилла
4-3-3
Брайтон
4-4-2

Ход матча

19'
Хурихан Конор
 
21'
0:1
Уэбстер Адам
(Гросс Паскаль)
30'
 
Муй Аарон
35'
 
Муй Аарон
42'
Хурихан Конор
 
45'
Грилиш Джек
(Гильберт Фредерик)
1:1
46'
 
Марч Соломон
Aaron-Anthony Connolly
53'
 
Монтойя Мартин
63'
Трезеге
Хурихан Конор
 
70'
 
Даффи Шейн
Монтойя Мартин

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 4
  • 9 Удары в створ 9
  • 5 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 2
  • 53 Владение мячом, % 47

Предыдущие игры

Астон Вилла Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Норвич 1:5 Астон Вилла Астон Вилла 2:2 Бёрнли Брайтон 1:3 Астон Вилла Арсенал 3:2 Астон Вилла
Астон Вилла 0:0 Вест Хэм Кристал Пэлас 1:0 Астон Вилла Крю Александра 1:6 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Эвертон Астон Вилла 1:2 Борнмут Тоттенхэм 3:1 Астон Вилла РБ Лейпциг 1:3 Астон Вилла Чарльтон 1:4 Астон Вилла Уолсолл 1:5 Астон Вилла Шрусбери Таун 0:1 Астон Вилла Миннесота Юнайтед 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Дерби Вест Бромвич 1:0 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Вест Бромвич Астон Вилла 1:2 Норвич Лидс 1:1 Астон Вилла
Брайтон Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Брайтон 3:0 Тоттенхэм Челси 2:0 Брайтон Брайтон 1:3 Астон Вилла Ньюкасл 0:0 Брайтон
Брайтон 1:1 Бёрнли Манчестер Сити 4:0 Брайтон Бристоль Роверс 1:2 Брайтон Брайтон 0:2 Саутгемптон Брайтон 1:1 Вест Хэм Уотфорд 0:3 Брайтон Брайтон 2:1 Валенсия Бирмингем 0:4 Брайтон Фулхэм 2:1 Брайтон Кроули Таун 0:1 Брайтон Лиферинг 2:5 Брайтон Брайтон 1:4 Манчестер Сити Арсенал 1:1 Брайтон Брайтон 1:1 Ньюкасл Тоттенхэм 1:0 Брайтон Вулверхэмптон 0:0 Брайтон

Последние игры между собой

Астон Вилла: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
Брайтон: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
Брайтон 1:3 Астон Вилла Кубок лиги Астон Вилла 1:1 Брайтон Брайтон 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 3:2 Брайтон Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 8 8 0 0 20 - 6 24
2. Манчестер Сити Заявка 8 5 1 2 27 - 9 16
3. Арсенал Заявка 8 4 3 1 13 - 11 15
4. Лестер 1:1 Заявка 9 4 3 2 15 - 8 15
5. Челси 0:0 Заявка 9 4 3 2 18 - 14 15
6. Кристал Пэлас Заявка 8 4 2 2 8 - 8 14
7. Бёрнли 1:1 Заявка 9 3 4 2 12 - 10 13
8. Борнмут 0:0 Заявка 9 3 3 3 13 - 13 12
9. Вест Хэм Заявка 9 3 3 3 11 - 13 12
10. Тоттенхэм 0:1 Заявка 9 3 2 4 14 - 13 11
11. Вулверхэмптон 1:1 Заявка 9 2 5 2 12 - 12 11
12. Эвертон Заявка 9 3 1 5 8 - 13 10
13. Брайтон 1:1 Заявка 9 2 4 3 9 - 11 10
14. Манчестер Юнайтед Заявка 8 2 3 3 9 - 8 9
15. Шеффилд Юнайтед Заявка 8 2 3 3 7 - 7 9
16. Астон Вилла 1:1 Заявка 9 2 3 4 14 - 13 9
17. Ньюкасл 0:0 Заявка 9 2 3 4 5 - 13 9
18. Саутгемптон 1:1 Заявка 9 2 2 5 9 - 16 8
19. Норвич 0:0 Заявка 9 2 1 6 10 - 21 7
20. Уотфорд 1:0 Заявка 9 1 3 5 5 - 20 6
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Villa Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Астон Вилла 1:1 Брайтон
Астон Вилла
66.2% (96)
Ничья
31.7% (46)
Брайтон
2.1% (3)
2:1 Астон Вилла
33.1% (48)
1:1 Ничья
23.4% (34)
1:0 Астон Вилла
20% (29)
2:0 Астон Вилла
6.9% (10)
2:2 Ничья
4.1% (6)
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