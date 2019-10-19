Польша: Экстракласса 2019-2020
Корона Кельце
0:1
Перерыв
Стадион: Kolporter Arena
Висла Плоцк
0:1
22' ГолРикардиньо II
88
Marek
Koziol
27
Пучко
Матей
39
Пачинда
Эрик
30
Дене
Томас
18
Alan
Uryga
44
Сахити
Суад
- Основной состав
-
88 Marek KoziolВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Пучко МатейПолузащитник
-
39 Пачинда ЭрикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Маркес ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
19 Andres Lioi
-
-
Главный тренер: Miroslaw Smyla
- Основной состав
-
30 Дене ТомасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Alan UrygaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Сахити СуадПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Врабель ЯкубВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Завада ОскарНападающий
-
-
Главный тренер: Radoslaw Sobolewski
Ход матча
22'
0:1
Предыдущие игры
Корона Кельце Последние 20 матчей: +4 =4 -12ЛКС Лодзь 4:1 Корона Кельце Корона Кельце 1:0 Шлёнск Корона Кельце 0:1 Заглембе Любин Лехия Гданьск 2:0 Корона Кельце
Корона Кельце 1:1 Висла Краков Корона Кельце 0:2 Ягеллония Гурник Забже 3:0 Корона Кельце Корона Кельце 0:1 Погонь Щецин Краковия 1:0 Корона Кельце Арка Гдыня 1:1 Корона Кельце Корона Кельце 1:2 Легия Ракув 0:1 Корона Кельце Корона Кельце 1:1 Витесс Корона Кельце 0:3 Гурник Забже Заглембе Сосновец 2:4 Корона Кельце Висла Краков 1:0 Корона Кельце Корона Кельце 0:0 Медзь Корона Кельце 0:2 Арка Гдыня Висла Плоцк 2:1 Корона Кельце Корона Кельце 2:0 Шлёнск
Висла Плоцк Последние 20 матчей: +10 =4 -6Висла Плоцк 4:1 Арка Гдыня Ракув 1:2 Висла Плоцк Chemik Moderator Bydgoszcz 0:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:1 Висла Краков
Висла Плоцк 1:0 Легия Заглембе Любин 5:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:1 ЛКС Лодзь Погонь Щецин 1:2 Висла Плоцк Пяст 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:2 Лехия Гданьск Лех 4:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Гурник Забже Висла Плоцк 1:1 Брондбю Висла Плоцк 0:0 Заглембе Сосновец Гурник Забже 0:1 Висла Плоцк Шлёнск 2:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Арка Гдыня Медзь 3:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:1 Корона Кельце Висла Краков 2:3 Висла Плоцк
Последние игры между собой
Корона Кельце: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 4
Висла Плоцк: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 5
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|12
|7
|3
|2
|15 - 9
|24
|2.
|Висла Плоцк
|1:0
|12
|7
|1
|4
|16 - 18
|22
|3.
|Пяст
|12
|6
|3
|3
|14 - 9
|21
|4.
|Краковия
|11
|6
|2
|3
|17 - 11
|20
|5.
|Лехия Гданьск
|11
|5
|4
|2
|14 - 10
|19
|6.
|Лех
|11
|5
|3
|3
|21 - 13
|18
|7.
|Шлёнск
|11
|4
|6
|1
|15 - 11
|18
|8.
|Легия
|11
|5
|2
|4
|13 - 12
|17
|9.
|Ягеллония
|11
|4
|5
|2
|18 - 12
|17
|10.
|Заглембе Любин
|12
|4
|3
|5
|21 - 19
|15
|11.
|Гурник Забже
|11
|3
|4
|4
|10 - 11
|13
|12.
|Ракув
|11
|4
|0
|7
|13 - 17
|12
|13.
|Висла Краков
|12
|3
|2
|7
|14 - 17
|11
|14.
|Арка Гдыня
|11
|2
|3
|6
|8 - 18
|9
|15.
|Корона Кельце
|0:1
|12
|2
|2
|8
|6 - 18
|8
|16.
|ЛКС Лодзь
|11
|2
|1
|8
|12 - 22
|7
Загрузка...