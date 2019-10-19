Польша: Экстракласса 2019-2020

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Корона Кельце
0:1
Перерыв

Стадион:
Висла Плоцк
0'
0:1
22' Гол
Рикардиньо II
88
Marek
Koziol
25
Grzegorz
Szymusik
5
Ковачевич
Аднан
15
Piotr
Pierzchala
3
Дзивнел
Даниэль
6
Ognjen
Gnjatic
14
Jakub
Zubrowski
7
Marcin
Cebula
27
Пучко
Матей
39
Пачинда
Эрик
9
Жиро
Михал
30
Дене
Томас
20
Cezary
Stefanczyk
25
Жезничак
Якуб
18
Alan
Uryga
2
Damian
Michalski
8
Фурман
Доминик
6
Damian
Rasak
44
Сахити
Суад
9
Швох
Матеуш
7
Томасик
Пётр
21
Рикардиньо
II
Корона Кельце
4-2-2-2
Висла Плоцк
4-2-3-1

Ход матча

22'
0:1
Рикардиньо II
(Сахити Суад)
25'
Маркес Иван
Piotr Pierzchala
 

Предыдущие игры

Корона Кельце Последние 20 матчей: +4 =4 -12
ЛКС Лодзь 4:1 Корона Кельце Корона Кельце 1:0 Шлёнск Корона Кельце 0:1 Заглембе Любин Лехия Гданьск 2:0 Корона Кельце
Корона Кельце 1:1 Висла Краков Корона Кельце 0:2 Ягеллония Гурник Забже 3:0 Корона Кельце Корона Кельце 0:1 Погонь Щецин Краковия 1:0 Корона Кельце Арка Гдыня 1:1 Корона Кельце Корона Кельце 1:2 Легия Ракув 0:1 Корона Кельце Корона Кельце 1:1 Витесс Корона Кельце 0:3 Гурник Забже Заглембе Сосновец 2:4 Корона Кельце Висла Краков 1:0 Корона Кельце Корона Кельце 0:0 Медзь Корона Кельце 0:2 Арка Гдыня Висла Плоцк 2:1 Корона Кельце Корона Кельце 2:0 Шлёнск
Висла Плоцк Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Висла Плоцк 4:1 Арка Гдыня Ракув 1:2 Висла Плоцк Chemik Moderator Bydgoszcz 0:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:1 Висла Краков
Висла Плоцк 1:0 Легия Заглембе Любин 5:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:1 ЛКС Лодзь Погонь Щецин 1:2 Висла Плоцк Пяст 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:2 Лехия Гданьск Лех 4:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Гурник Забже Висла Плоцк 1:1 Брондбю Висла Плоцк 0:0 Заглембе Сосновец Гурник Забже 0:1 Висла Плоцк Шлёнск 2:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Арка Гдыня Медзь 3:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:1 Корона Кельце Висла Краков 2:3 Висла Плоцк

Последние игры между собой

Корона Кельце: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 4
Висла Плоцк: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 5
Висла Плоцк 2:1 Корона Кельце Экстракласса Корона Кельце 2:2 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 1:2 Корона Кельце Экстракласса Висла Плоцк 4:1 Корона Кельце Экстракласса
Висла Плоцк 2:0 Корона Кельце Экстракласса Корона Кельце 2:0 Висла Плоцк Экстракласса Корона Кельце 4:2 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 1:2 Корона Кельце Экстракласса Висла Плоцк 2:1 Корона Кельце Второй дивизион Корона Кельце 2:0 Висла Плоцк Второй дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 12 7 3 2 15 - 9 24
2. Висла Плоцк 1:0 12 7 1 4 16 - 18 22
3. Пяст 12 6 3 3 14 - 9 21
4. Краковия 11 6 2 3 17 - 11 20
5. Лехия Гданьск 11 5 4 2 14 - 10 19
6. Лех 11 5 3 3 21 - 13 18
7. Шлёнск 11 4 6 1 15 - 11 18
8. Легия 11 5 2 4 13 - 12 17
9. Ягеллония 11 4 5 2 18 - 12 17
10. Заглембе Любин 12 4 3 5 21 - 19 15
11. Гурник Забже 11 3 4 4 10 - 11 13
12. Ракув 11 4 0 7 13 - 17 12
13. Висла Краков 12 3 2 7 14 - 17 11
14. Арка Гдыня 11 2 3 6 8 - 18 9
15. Корона Кельце 0:1 12 2 2 8 6 - 18 8
16. ЛКС Лодзь 11 2 1 8 12 - 22 7
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 25'
    Piotr Pierzchala уходит, Маркес Иван вместо него
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Рикардиньо II бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kolporter Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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