Польша: Экстракласса 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
  4. Экстракласса 2019-2020
Заглембе Любин
0:1
Второй тайм: 69'

Стадион:
Погонь Щецин
0'
0:1
6' Гол
Букса Адам
45' Желтая карточка
Балич Саша
56' Желтая карточка
Букса Адам
69'
30
Dominik
Hladun
44
Alan
Czerwinski
2
Копац
Бартош
33
Гулдан
Любомир
3
Балич
Саша
99
Слиш
Бартош
24
Тосик
Якуб
7
Живец
Саша
18
Стажиньски
Филип
39
Бохар
Дамьян
17
Patryk
Szysz
1
Стипица
Данте
2
Бартковски
Якуб
13
Триантафиллопулос
Костас
23
Цех
Бенедикт
55
Ласицки
Игор
15
Hubert
Matynia
27
Sebastian
Kowalczyk
28
Подставски
Томаш
17
Кожуль
Звонимир
18
Букса
Адам
10
Спиридонович
Срдан
Заглембе Любин
4-2-3-1
Погонь Щецин
5-3-2

Ход матча

6'
0:1
Букса Адам
(Спиридонович Срдан)
45'
Балич Саша
 
56'
 
Букса Адам

Предыдущие игры

Заглембе Любин Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Лехия Гданьск 1:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 3:1 ЛКС Лодзь Корона Кельце 0:1 Заглембе Любин Шлёнск 4:4 Заглембе Любин
Заглембе Любин 5:0 Висла Плоцк Висла Краков 4:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:3 Пяст Легия 1:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:0 Арка Гдыня Заглембе Любин 2:2 Ягеллония Гурник Забже 1:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Краковия Спарта Роттердам 1:0 Заглембе Любин Легия 2:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:2 Краковия Лехия Гданьск 1:1 Заглембе Любин Лех 1:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:0 Ягеллония Пяст 1:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:3 Погонь Щецин
Погонь Щецин Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Кальяри 3:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:2 Ракув Ягеллония 2:3 Погонь Щецин Сталь Жешув 0:1 Погонь Щецин
Погонь Щецин 1:1 Гурник Забже Погонь Щецин 1:0 ЛКС Лодзь Шлёнск 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:2 Висла Плоцк Корона Кельце 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Висла Краков Пяст 0:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:0 Арка Гдыня Легия 1:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:1 Витесс Краковия 0:3 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:0 Пяст Легия 1:1 Погонь Щецин Ягеллония 4:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Лех Погонь Щецин 3:4 Лехия Гданьск

Последние игры между собой

Заглембе Любин: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 4
Погонь Щецин: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 4
Заглембе Любин 2:3 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:3 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 0:2 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 3:3 Заглембе Любин Экстракласса
Заглембе Любин 3:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:3 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:0 Заглембе Любин Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 0:2 Погонь Щецин Экстракласса Заглембе Любин 3:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 4:0 Заглембе Любин Экстракласса
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 1:0 12 7 3 2 15 - 9 24
2. Краковия 11 6 2 3 17 - 11 20
3. Висла Плоцк 11 6 1 4 15 - 18 19
4. Лехия Гданьск 11 5 4 2 14 - 10 19
5. Лех 11 5 3 3 21 - 13 18
6. Пяст 11 5 3 3 12 - 8 18
7. Шлёнск 11 4 6 1 15 - 11 18
8. Легия 11 5 2 4 13 - 12 17
9. Ягеллония 11 4 5 2 18 - 12 17
10. Заглембе Любин 0:1 12 4 3 5 21 - 19 15
11. Гурник Забже 11 3 4 4 10 - 11 13
12. Ракув 11 4 0 7 13 - 17 12
13. Висла Краков 11 3 2 6 13 - 15 11
14. Арка Гдыня 11 2 3 6 8 - 18 9
15. Корона Кельце 11 2 2 7 6 - 17 8
16. ЛКС Лодзь 11 2 1 8 12 - 22 7
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    56'
    Букса Адам получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Балич Саша получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Букса Адам бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Zaglebie. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...