Польша: Экстракласса 2019-2020
Заглембе Любин
0:1
Второй тайм: 69'
Стадион: Заглебье Любин
Погонь Щецин
0:1
6' ГолБукса Адам
45' Желтая карточкаБалич Саша
56' Желтая карточкаБукса Адам
99
Слиш
Бартош
24
Тосик
Якуб
39
Бохар
Дамьян
17
Patryk
Szysz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
-
24 Тосик ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Бохар ДамьянПолузащитник
-
17 Patryk SzyszНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
77 Сульич АсмирПолузащитник
-
16 Жира ПавелПолузащитник
-
9 Сирк РокНападающий
-
-
-
55 Damian Oko
-
-
Главный тренер: Martin Sevela
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
-
55 Ласицки ИгорЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Букса АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 David StecПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Kosta Runjaic
Ход матча
6'
0:1
45'
56'
Предыдущие игры
Заглембе Любин Последние 20 матчей: +6 =6 -8Лехия Гданьск 1:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 3:1 ЛКС Лодзь Корона Кельце 0:1 Заглембе Любин Шлёнск 4:4 Заглембе Любин
Заглембе Любин 5:0 Висла Плоцк Висла Краков 4:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:3 Пяст Легия 1:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:0 Арка Гдыня Заглембе Любин 2:2 Ягеллония Гурник Забже 1:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Краковия Спарта Роттердам 1:0 Заглембе Любин Легия 2:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:2 Краковия Лехия Гданьск 1:1 Заглембе Любин Лех 1:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:0 Ягеллония Пяст 1:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:3 Погонь Щецин
Погонь Щецин Последние 20 матчей: +9 =6 -5Кальяри 3:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:2 Ракув Ягеллония 2:3 Погонь Щецин Сталь Жешув 0:1 Погонь Щецин
Погонь Щецин 1:1 Гурник Забже Погонь Щецин 1:0 ЛКС Лодзь Шлёнск 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:2 Висла Плоцк Корона Кельце 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Висла Краков Пяст 0:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:0 Арка Гдыня Легия 1:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:1 Витесс Краковия 0:3 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:0 Пяст Легия 1:1 Погонь Щецин Ягеллония 4:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Лех Погонь Щецин 3:4 Лехия Гданьск
Последние игры между собой
Заглембе Любин: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 4
Погонь Щецин: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 4
Заглембе Любин 3:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:3 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:0 Заглембе Любин Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 0:2 Погонь Щецин Экстракласса Заглембе Любин 3:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 4:0 Заглембе Любин Экстракласса
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|1:0
|12
|7
|3
|2
|15 - 9
|24
|2.
|Краковия
|11
|6
|2
|3
|17 - 11
|20
|3.
|Висла Плоцк
|11
|6
|1
|4
|15 - 18
|19
|4.
|Лехия Гданьск
|11
|5
|4
|2
|14 - 10
|19
|5.
|Лех
|11
|5
|3
|3
|21 - 13
|18
|6.
|Пяст
|11
|5
|3
|3
|12 - 8
|18
|7.
|Шлёнск
|11
|4
|6
|1
|15 - 11
|18
|8.
|Легия
|11
|5
|2
|4
|13 - 12
|17
|9.
|Ягеллония
|11
|4
|5
|2
|18 - 12
|17
|10.
|Заглембе Любин
|0:1
|12
|4
|3
|5
|21 - 19
|15
|11.
|Гурник Забже
|11
|3
|4
|4
|10 - 11
|13
|12.
|Ракув
|11
|4
|0
|7
|13 - 17
|12
|13.
|Висла Краков
|11
|3
|2
|6
|13 - 15
|11
|14.
|Арка Гдыня
|11
|2
|3
|6
|8 - 18
|9
|15.
|Корона Кельце
|11
|2
|2
|7
|6 - 17
|8
|16.
|ЛКС Лодзь
|11
|2
|1
|8
|12 - 22
|7
Загрузка...