Польша: Экстракласса 2019-2020

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  4. Экстракласса 2019-2020
Ракув
1:0
Конец матча

Стадион:
Шлёнск
0'
20' Желтая карточка
Форбс Браун
80' Желтая карточка
Сапала Игор
86' Желтая карточка
Мусонда Лубамба
1:0
90' Гол
Piotr Malinowski
90'+5
29
Шумски
Якуб
14
Kamil
Koscielny
2
Tomas
Petrasek
33
Ях
Ярослав
4
Kamil
Piatkowski
17
Petr
Schwarz
10
Сапала
Игор
18
Бабенко
Руслан
27
Бартл
Даниэл
30
Щепаньски
Милош
91
Форбс
Браун
1
Путноцки
Матуш
28
Брозь
Лукаш
5
Пуэрто
Исраэль
17
Павелец
Мариуш
4
Штиглец
Дино
23
Живулич
Диего
29
Мончиньски
Кжиштоф
8
Плахета
Пшемыслав
7
Пих
Роберт
18
Мусонда
Лубамба
19
Маркович
Филип
Ракув
3-5-2
Шлёнск
4-2-3-1

Ход матча

20'
Форбс Браун
 
70'
Piotr Malinowski
Бартл Даниэл
 
72'
 
Mateusz Holownia
Пуэрто Исраэль
77'
 
Mateusz Radecki
Маркович Филип
80'
Сапала Игор
 
82'
Скурась Михал
Щепаньски Милош
 
85'
 
Экспозито Эрик
Плахета Пшемыслав
86'
 
Мусонда Лубамба
87'
Sebastian Musiolik
Kamil Piatkowski
 
90'
Piotr Malinowski
(Скурась Михал)
1:0

Предыдущие игры

Ракув Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Погонь Щецин 1:2 Ракув Ракув 1:2 Висла Плоцк Пяст 2:1 Ракув Ракув 2:0 Арка Гдыня
Легия 3:1 Ракув Ракув 2:3 Лех Ракув 2:1 Лехия Гданьск Гурник Забже 1:0 Ракув Ракув 1:3 Краковия Ягеллония 0:1 Ракув Ракув 0:1 Корона Кельце Ракув 1:2 Вигры Сувалки Сандецья 2:2 Ракув Ракув 0:0 Тыхы ЛКС Лодзь 2:0 Ракув Ракув 2:0 Подбескидзе Бытовия 2:2 Ракув Ракув 3:0 Варта Познань Ракув 0:1 Лехия Гданьск Сталь Мелец 3:1 Ракув
Шлёнск Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Шлёнск 1:1 Ягеллония Корона Кельце 1:0 Шлёнск Видзев Лодзь 2:0 Шлёнск Шлёнск 4:4 Заглембе Любин
Гурник Забже 0:0 Шлёнск Шлёнск 1:1 Погонь Щецин Лехия Гданьск 1:1 Шлёнск Шлёнск 2:1 Краковия Лех 1:3 Шлёнск Легия 0:0 Шлёнск Шлёнск 2:1 Пяст Висла Краков 0:1 Шлёнск Шлёнск 4:0 Арка Гдыня Медзь 0:2 Шлёнск Шлёнск 2:1 Висла Плоцк Заглембе Сосновец 2:4 Шлёнск Висла Краков 1:1 Шлёнск Шлёнск 1:2 Гурник Забже Корона Кельце 2:0 Шлёнск Шлёнск 0:1 Гурник Забже
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 12 7 3 2 15 - 9 24
2. Висла Плоцк 12 7 1 4 16 - 18 22
3. Пяст 12 6 3 3 14 - 9 21
4. Краковия 12 6 2 4 19 - 14 20
5. Легия 12 6 2 4 15 - 13 20
6. Ягеллония 12 5 5 2 21 - 14 20
7. Лехия Гданьск 12 5 5 2 16 - 12 20
8. Лех 12 5 3 4 22 - 15 18
9. Шлёнск 12 4 6 2 15 - 12 18
10. Ракув 12 5 0 7 14 - 17 15
11. Заглембе Любин 12 4 3 5 21 - 19 15
12. Гурник Забже 12 3 5 4 11 - 12 14
13. Висла Краков 12 3 2 7 14 - 17 11
14. Арка Гдыня 12 2 4 6 10 - 20 10
15. ЛКС Лодзь 12 2 2 8 13 - 23 8
16. Корона Кельце 12 2 2 8 6 - 18 8
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    20'
    Форбс Браун получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Rakow. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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