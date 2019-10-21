Польша: Экстракласса 2019-2020
Ракув
1:0
Конец матча
Стадион: Stadion Rakow
Шлёнск
20' Желтая карточкаФорбс Браун
80' Желтая карточкаСапала Игор
86' Желтая карточкаМусонда Лубамба
1:0
90' ГолPiotr Malinowski
29
Шумски
Якуб
33
Ях
Ярослав
17
Petr
Schwarz
10
Сапала
Игор
27
Бартл
Даниэл
91
Форбс
Браун
28
Брозь
Лукаш
- Основной состав
-
29 Шумски ЯкубВратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Ях ЯрославЗащитник
- Полузащитник
-
17 Petr SchwarzПолузащитник
-
10 Сапала ИгорПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Бартл ДаниэлПолузащитник
- Нападающий
-
91 Форбс БраунНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Marek Papszun
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Брозь ЛукашЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Damian GaskaПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Vitezslav Lavicka
Ход матча
20'
80'
86'
90'
Предыдущие игры
Ракув Последние 20 матчей: +6 =3 -11Погонь Щецин 1:2 Ракув Ракув 1:2 Висла Плоцк Пяст 2:1 Ракув Ракув 2:0 Арка Гдыня
Легия 3:1 Ракув Ракув 2:3 Лех Ракув 2:1 Лехия Гданьск Гурник Забже 1:0 Ракув Ракув 1:3 Краковия Ягеллония 0:1 Ракув Ракув 0:1 Корона Кельце Ракув 1:2 Вигры Сувалки Сандецья 2:2 Ракув Ракув 0:0 Тыхы ЛКС Лодзь 2:0 Ракув Ракув 2:0 Подбескидзе Бытовия 2:2 Ракув Ракув 3:0 Варта Познань Ракув 0:1 Лехия Гданьск Сталь Мелец 3:1 Ракув
Шлёнск Последние 20 матчей: +8 =7 -5Шлёнск 1:1 Ягеллония Корона Кельце 1:0 Шлёнск Видзев Лодзь 2:0 Шлёнск Шлёнск 4:4 Заглембе Любин
Гурник Забже 0:0 Шлёнск Шлёнск 1:1 Погонь Щецин Лехия Гданьск 1:1 Шлёнск Шлёнск 2:1 Краковия Лех 1:3 Шлёнск Легия 0:0 Шлёнск Шлёнск 2:1 Пяст Висла Краков 0:1 Шлёнск Шлёнск 4:0 Арка Гдыня Медзь 0:2 Шлёнск Шлёнск 2:1 Висла Плоцк Заглембе Сосновец 2:4 Шлёнск Висла Краков 1:1 Шлёнск Шлёнск 1:2 Гурник Забже Корона Кельце 2:0 Шлёнск Шлёнск 0:1 Гурник Забже
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|12
|7
|3
|2
|15 - 9
|24
|2.
|Висла Плоцк
|12
|7
|1
|4
|16 - 18
|22
|3.
|Пяст
|12
|6
|3
|3
|14 - 9
|21
|4.
|Краковия
|12
|6
|2
|4
|19 - 14
|20
|5.
|Легия
|12
|6
|2
|4
|15 - 13
|20
|6.
|Ягеллония
|12
|5
|5
|2
|21 - 14
|20
|7.
|Лехия Гданьск
|12
|5
|5
|2
|16 - 12
|20
|8.
|Лех
|12
|5
|3
|4
|22 - 15
|18
|9.
|Шлёнск
|12
|4
|6
|2
|15 - 12
|18
|10.
|Ракув
|12
|5
|0
|7
|14 - 17
|15
|11.
|Заглембе Любин
|12
|4
|3
|5
|21 - 19
|15
|12.
|Гурник Забже
|12
|3
|5
|4
|11 - 12
|14
|13.
|Висла Краков
|12
|3
|2
|7
|14 - 17
|11
|14.
|Арка Гдыня
|12
|2
|4
|6
|10 - 20
|10
|15.
|ЛКС Лодзь
|12
|2
|2
|8
|13 - 23
|8
|16.
|Корона Кельце
|12
|2
|2
|8
|6 - 18
|8
Загрузка...