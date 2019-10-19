Польша: Экстракласса 2019-2020
Ягеллония
1:1
Перерыв
Стадион: Городской стадион Белостока
Краковия
0:1
9' ГолДитятьев Алексей
1:1
11' ГолКлимала Патрик
32' Желтая карточкаПоспишил Мартин
45' Желтая карточкаГол Януш
17
Рунье
Иван
11
Имас
Хесус
10
Камара
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Рунье ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Имас ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Камара ХуанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Бида БартошНападающий
-
-
Главный тренер: Мамрот Иренеуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Хелик МихалЗащитник
- Защитник
-
5 Гол ЯнушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Защитник
-
33 Пестка КамилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Michal Probierz
Ход матча
9'
0:1
11'
32'
45'
Предыдущие игры
Ягеллония Последние 20 матчей: +7 =6 -7Шлёнск 1:1 Ягеллония Ягеллония 2:3 Погонь Щецин Краковия 4:2 Ягеллония Лех 1:1 Ягеллония
Ягеллония 0:0 Легия Корона Кельце 0:2 Ягеллония Ягеллония 3:2 Висла Краков Ягеллония 3:1 Гурник Забже Лехия Гданьск 1:1 Ягеллония Заглембе Любин 2:2 Ягеллония Ягеллония 0:1 Ракув Арка Гдыня 0:3 Ягеллония Лехия Гданьск 2:0 Ягеллония Ягеллония 1:0 Легия Пяст 2:1 Ягеллония Ягеллония 4:2 Погонь Щецин Ягеллония 0:1 Лехия Гданьск Заглембе Любин 2:0 Ягеллония Краковия 0:1 Ягеллония Ягеллония 3:3 Лех
Краковия Последние 20 матчей: +10 =4 -6Краковия 1:1 Гурник Забже Висла Краков 0:1 Краковия Краковия 4:2 Ягеллония Краковия 1:2 Легия
Краковия 2:0 Пяст Лех 1:2 Краковия Краковия 3:1 Арка Гдыня Шлёнск 2:1 Краковия Краковия 1:0 Корона Кельце Ракув 1:3 Краковия Краковия 1:2 ЛКС Лодзь Заглембе Любин 1:1 Краковия Краковия 2:2 ДАК ДАК 1:1 Краковия Оренбург 1:0 Краковия Краковия 0:3 Погонь Щецин Заглембе Любин 1:2 Краковия Краковия 1:0 Лех Краковия 2:0 Лехия Гданьск Пяст 3:1 Краковия
Последние игры между собой
Ягеллония: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Краковия: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Ягеллония 1:0 Краковия Экстракласса Краковия 1:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:0 Краковия Экстракласса Краковия 1:3 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:2 Краковия Экстракласса Краковия 1:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:1 Краковия Товарищеские матчи Краковия 1:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:1 Краковия Экстракласса Краковия 2:2 Ягеллония Экстракласса Краковия 1:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:2 Краковия Экстракласса Краковия 0:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:1 Краковия Экстракласса Краковия 3:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 4:2 Краковия Экстракласса
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|12
|7
|3
|2
|15 - 9
|24
|2.
|Висла Плоцк
|12
|7
|1
|4
|16 - 18
|22
|3.
|Краковия
|1:1
|12
|6
|3
|3
|18 - 12
|21
|4.
|Пяст
|12
|6
|3
|3
|14 - 9
|21
|5.
|Легия
|12
|6
|2
|4
|15 - 13
|20
|6.
|Лехия Гданьск
|11
|5
|4
|2
|14 - 10
|19
|7.
|Шлёнск
|11
|4
|6
|1
|15 - 11
|18
|8.
|Лех
|12
|5
|3
|4
|22 - 15
|18
|9.
|Ягеллония
|1:1
|12
|4
|6
|2
|19 - 13
|18
|10.
|Заглембе Любин
|12
|4
|3
|5
|21 - 19
|15
|11.
|Гурник Забже
|11
|3
|4
|4
|10 - 11
|13
|12.
|Ракув
|11
|4
|0
|7
|13 - 17
|12
|13.
|Висла Краков
|12
|3
|2
|7
|14 - 17
|11
|14.
|Арка Гдыня
|11
|2
|3
|6
|8 - 18
|9
|15.
|Корона Кельце
|12
|2
|2
|8
|6 - 18
|8
|16.
|ЛКС Лодзь
|11
|2
|1
|8
|12 - 22
|7
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