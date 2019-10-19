Польша: Экстракласса 2019-2020

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Ягеллония
1:1
Перерыв

Стадион:
Краковия
0'
0:1
9' Гол
Дитятьев Алексей
1:1
11' Гол
Климала Патрик
32' Желтая карточка
Поспишил Мартин
45' Желтая карточка
Гол Януш
96
Венгларз
Дамиан
7
Вуйцицки
Якуб
17
Рунье
Иван
15
Zoran
Arsenic
12
Гильерме
Хауберт
26
Поспишил
Мартин
11
Имас
Хесус
6
Романчук
Тарас
14
Пржикрыл
Томаш
10
Камара
Хуан
9
Климала
Патрик
40
Michal
Peskovic
2
Рыпэ
Корнел
34
Дитятьев
Алексей
39
Хелик
Михал
3
Сиплак
Михал
5
Гол
Януш
4
Ханка
Серджу
6
Лусюш
Сильвестер
10
Ван
Амерсфоорт
Пелле
99
Вестеницки
Томаш
21
Rafael
Guimarães
Lopes
IV
Ягеллония
4-3-3
Краковия
4-1-4-1

Ход матча

9'
0:1
Дитятьев Алексей
(Сиплак Михал)
11'
Климала Патрик
(Поспишил Мартин)
1:1
20'
 
Пестка Камил
Дитятьев Алексей
32'
Поспишил Мартин
 
45'
 
Гол Януш

Предыдущие игры

Ягеллония Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Шлёнск 1:1 Ягеллония Ягеллония 2:3 Погонь Щецин Краковия 4:2 Ягеллония Лех 1:1 Ягеллония
Ягеллония 0:0 Легия Корона Кельце 0:2 Ягеллония Ягеллония 3:2 Висла Краков Ягеллония 3:1 Гурник Забже Лехия Гданьск 1:1 Ягеллония Заглембе Любин 2:2 Ягеллония Ягеллония 0:1 Ракув Арка Гдыня 0:3 Ягеллония Лехия Гданьск 2:0 Ягеллония Ягеллония 1:0 Легия Пяст 2:1 Ягеллония Ягеллония 4:2 Погонь Щецин Ягеллония 0:1 Лехия Гданьск Заглембе Любин 2:0 Ягеллония Краковия 0:1 Ягеллония Ягеллония 3:3 Лех
Краковия Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Краковия 1:1 Гурник Забже Висла Краков 0:1 Краковия Краковия 4:2 Ягеллония Краковия 1:2 Легия
Краковия 2:0 Пяст Лех 1:2 Краковия Краковия 3:1 Арка Гдыня Шлёнск 2:1 Краковия Краковия 1:0 Корона Кельце Ракув 1:3 Краковия Краковия 1:2 ЛКС Лодзь Заглембе Любин 1:1 Краковия Краковия 2:2 ДАК ДАК 1:1 Краковия Оренбург 1:0 Краковия Краковия 0:3 Погонь Щецин Заглембе Любин 1:2 Краковия Краковия 1:0 Лех Краковия 2:0 Лехия Гданьск Пяст 3:1 Краковия

Последние игры между собой

Ягеллония: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Краковия: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Краковия 4:2 Ягеллония Кубок Краковия 0:1 Ягеллония Экстракласса Краковия 1:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 3:1 Краковия Экстракласса
Ягеллония 1:0 Краковия Экстракласса Краковия 1:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:0 Краковия Экстракласса Краковия 1:3 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:2 Краковия Экстракласса Краковия 1:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:1 Краковия Товарищеские матчи Краковия 1:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:1 Краковия Экстракласса Краковия 2:2 Ягеллония Экстракласса Краковия 1:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:2 Краковия Экстракласса Краковия 0:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:1 Краковия Экстракласса Краковия 3:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 4:2 Краковия Экстракласса
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 12 7 3 2 15 - 9 24
2. Висла Плоцк 12 7 1 4 16 - 18 22
3. Краковия 1:1 12 6 3 3 18 - 12 21
4. Пяст 12 6 3 3 14 - 9 21
5. Легия 12 6 2 4 15 - 13 20
6. Лехия Гданьск 11 5 4 2 14 - 10 19
7. Шлёнск 11 4 6 1 15 - 11 18
8. Лех 12 5 3 4 22 - 15 18
9. Ягеллония 1:1 12 4 6 2 19 - 13 18
10. Заглембе Любин 12 4 3 5 21 - 19 15
11. Гурник Забже 11 3 4 4 10 - 11 13
12. Ракув 11 4 0 7 13 - 17 12
13. Висла Краков 12 3 2 7 14 - 17 11
14. Арка Гдыня 11 2 3 6 8 - 18 9
15. Корона Кельце 12 2 2 8 6 - 18 8
16. ЛКС Лодзь 11 2 1 8 12 - 22 7
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Bialystok. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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