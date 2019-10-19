Польша: Экстракласса 2019-2020
Легия
0:0
Первый тайм: 7'
Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского
Лех
2' Желтая карточкаMichal Karbownik
4' Желтая карточкаРоша Луис
16
Роша
Луис
22
Вшолек
Павел
82
Luquinhas1
20
Канте
Хосе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Роша ЛуисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Вшолек ПавелПолузащитник
-
82 Luquinhas1Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Канте ХосеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 Реми ВильямЗащитник
-
34 Астис ИньякиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Aleksandar Vukovic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Модер ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Йевтич ДаркоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Цывка ТомашЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Амарал ЖоауПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Dariusz Zuraw
Ход матча
4'
Предыдущие игры
Легия Последние 20 матчей: +8 =7 -5Пяст 2:0 Легия Легия 1:2 Лехия Гданьск Краковия 1:2 Легия Висла Плоцк 1:0 Легия
Ягеллония 0:0 Легия Легия 3:1 Ракув Глазго Рейнджерс 1:0 Легия ЛКС Лодзь 2:3 Легия Легия 0:0 Глазго Рейнджерс Легия 1:0 Заглембе Любин Атромитос 0:2 Легия Легия 0:0 Атромитос Легия 0:0 Шлёнск КуПС 0:0 Легия Корона Кельце 1:2 Легия Легия 1:0 КуПС Легия 1:2 Погонь Щецин Легия 3:0 Европа Европа 0:0 Легия Легия 2:2 Заглембе Любин
Лех Последние 20 матчей: +10 =5 -5Лех 4:0 Висла Краков Гурник Забже 1:3 Лех Хробры 0:2 Лех Лех 1:1 Ягеллония
Последние игры между собой
Легия: победы: 11, ничьи: 1, поражения: 8
Лех: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 11
Легия 2:1 Лех Экстракласса Лех 3:0 Легия Экстракласса Легия 2:0 Лех Экстракласса Лех 1:2 Легия Экстракласса Легия 2:1 Лех Экстракласса Легия 1:4 Лех Суперкубок Лех 0:1 Легия Кубок Легия 1:0 Лех Экстракласса Лех 0:2 Легия Экстракласса Легия 0:1 Лех Экстракласса Лех 3:1 Легия Суперкубок Легия 1:2 Лех Ekstraklasa Final Round Лех 1:2 Легия Кубок Лех 2:1 Легия Экстракласса Легия 2:2 Лех Экстракласса Легия 2:0 Лех Экстракласса
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|12
|7
|3
|2
|15 - 9
|24
|2.
|Висла Плоцк
|12
|7
|1
|4
|16 - 18
|22
|3.
|Пяст
|12
|6
|3
|3
|14 - 9
|21
|4.
|Краковия
|11
|6
|2
|3
|17 - 11
|20
|5.
|Лехия Гданьск
|11
|5
|4
|2
|14 - 10
|19
|6.
|Лех
|11
|5
|3
|3
|21 - 13
|18
|7.
|Шлёнск
|11
|4
|6
|1
|15 - 11
|18
|8.
|Легия
|11
|5
|2
|4
|13 - 12
|17
|9.
|Ягеллония
|11
|4
|5
|2
|18 - 12
|17
|10.
|Заглембе Любин
|12
|4
|3
|5
|21 - 19
|15
|11.
|Гурник Забже
|11
|3
|4
|4
|10 - 11
|13
|12.
|Ракув
|11
|4
|0
|7
|13 - 17
|12
|13.
|Висла Краков
|12
|3
|2
|7
|14 - 17
|11
|14.
|Арка Гдыня
|11
|2
|3
|6
|8 - 18
|9
|15.
|Корона Кельце
|12
|2
|2
|8
|6 - 18
|8
|16.
|ЛКС Лодзь
|11
|2
|1
|8
|12 - 22
|7
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