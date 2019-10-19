Польша: Экстракласса 2019-2020

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  4. Экстракласса 2019-2020
Легия
0:0
Первый тайм: 7'

Стадион:
Лех
0'
2' Желтая карточка
Michal Karbownik
4' Желтая карточка
Роша Луис
7'
1
Маецки
Радослав
14
Michal
Karbownik
4
Ветеска
Матеуш
5
Левчук
Игор
16
Роша
Луис
24
Andre
Martins1
7
Антолич
Домагой
22
Вшолек
Павел
82
Luquinhas1
18
Новиковас
Арвидас
20
Канте
Хосе
1
Ван
дер
Харт
Микки
2
Гумни
Роберт
37
Шатка
Любомир
5
Црномаркович
Джордже
22
Костевич
Владимир
7
Юзвяк
Камиль
6
Karlo
Muhar
15
Модер
Якуб
27
Пухач
Тымотеуш
10
Йевтич
Дарко
9
Гюткьяр
Кристиан
Легия
4-2-3-1
Лех
4-4-1-1

Ход матча

2'
Michal Karbownik
 
4'
Роша Луис
 

Предыдущие игры

Легия Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Пяст 2:0 Легия Легия 1:2 Лехия Гданьск Краковия 1:2 Легия Висла Плоцк 1:0 Легия
Ягеллония 0:0 Легия Легия 3:1 Ракув Глазго Рейнджерс 1:0 Легия ЛКС Лодзь 2:3 Легия Легия 0:0 Глазго Рейнджерс Легия 1:0 Заглембе Любин Атромитос 0:2 Легия Легия 0:0 Атромитос Легия 0:0 Шлёнск КуПС 0:0 Легия Корона Кельце 1:2 Легия Легия 1:0 КуПС Легия 1:2 Погонь Щецин Легия 3:0 Европа Европа 0:0 Легия Легия 2:2 Заглембе Любин
Лех Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Лех 4:0 Висла Краков Гурник Забже 1:3 Лех Хробры 0:2 Лех Лех 1:1 Ягеллония
Лехия Гданьск 2:1 Лех Лех 1:2 Краковия Ракув 2:3 Лех Арка Гдыня 0:0 Лех Лех 1:3 Шлёнск ЛКС Лодзь 1:2 Лех Лех 4:0 Висла Плоцк Пяст 1:1 Лех Лех 2:0 Витесс Лех 2:1 Митьюлланд Лех 1:0 Брондбю Пяст 1:0 Лех Лех 2:1 Лехия Гданьск Краковия 1:0 Лех Лех 1:1 Заглембе Любин Погонь Щецин 1:1 Лех

Последние игры между собой

Легия: победы: 11, ничьи: 1, поражения: 8
Лех: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 11
Лех 1:0 Легия Экстракласса Лех 2:0 Легия Экстракласса Легия 1:0 Лех Экстракласса Лех 0:3 Легия Экстракласса
Легия 2:1 Лех Экстракласса Лех 3:0 Легия Экстракласса Легия 2:0 Лех Экстракласса Лех 1:2 Легия Экстракласса Легия 2:1 Лех Экстракласса Легия 1:4 Лех Суперкубок Лех 0:1 Легия Кубок Легия 1:0 Лех Экстракласса Лех 0:2 Легия Экстракласса Легия 0:1 Лех Экстракласса Лех 3:1 Легия Суперкубок Легия 1:2 Лех Ekstraklasa Final Round Лех 1:2 Легия Кубок Лех 2:1 Легия Экстракласса Легия 2:2 Лех Экстракласса Легия 2:0 Лех Экстракласса
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 12 7 3 2 15 - 9 24
2. Висла Плоцк 12 7 1 4 16 - 18 22
3. Пяст 12 6 3 3 14 - 9 21
4. Краковия 11 6 2 3 17 - 11 20
5. Лехия Гданьск 11 5 4 2 14 - 10 19
6. Лех 11 5 3 3 21 - 13 18
7. Шлёнск 11 4 6 1 15 - 11 18
8. Легия 11 5 2 4 13 - 12 17
9. Ягеллония 11 4 5 2 18 - 12 17
10. Заглембе Любин 12 4 3 5 21 - 19 15
11. Гурник Забже 11 3 4 4 10 - 11 13
12. Ракув 11 4 0 7 13 - 17 12
13. Висла Краков 12 3 2 7 14 - 17 11
14. Арка Гдыня 11 2 3 6 8 - 18 9
15. Корона Кельце 12 2 2 8 6 - 18 8
16. ЛКС Лодзь 11 2 1 8 12 - 22 7
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    4'
    Роша Луис получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    2'
    Michal Karbownik получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Polish Army. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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