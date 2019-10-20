Дания: Суперлига Дании 2019-2020
18
Шиембе
Кевин
10
Чорлу
Резан
14
Менса
Кевин
10
Мукхтар
Хани
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Шиембе КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Чорлу РезанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Andre RielНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Christian Nielsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Менса КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мукхтар ХаниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Ларссон ЮханЗащитник
-
11 Уре МикаэльНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Фредриксен Нильс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 3
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Люнгбю Последние 20 матчей: +11 =2 -7Нордшелланн 1:1 Люнгбю Люнгбю 2:1 Хобро Силькеборг 2:3 Люнгбю Люнгбю 0:3 Митьюлланд
Фремад Амагер 1:1 Люнгбю Хорсенс 2:1 Люнгбю Люнгбю 2:0 Раннерс Эсбьерг 1:0 Люнгбю Копенгаген 2:0 Люнгбю Люнгбю 2:1 Орхус Люнгбю 0:3 Сённерйюск Оденсе 4:1 Люнгбю Люнгбю 2:0 Ольборг Люнгбю 1:0 Хельсингёр Люнгбю 1:0 ХБ Кеге Вендсиссель 2:2 Люнгбю Люнгбю 2:1 Вендсиссель Хельсингёр 1:2 Люнгбю Люнгбю 2:0 Нествед Роскилле 1:2 Люнгбю
Брондбю Последние 20 матчей: +9 =1 -10Брондбю 3:1 Копенгаген Сённерйюск 2:1 Брондбю Скив 2:3 Брондбю Эсбьерг 3:1 Брондбю
Брондбю 4:2 Нордшелланн Митьюлланд 1:0 Брондбю Брондбю 0:3 Орхус Брондбю 2:1 Ольборг Брага 3:1 Брондбю Хобро 0:2 Брондбю Брондбю 2:4 Брага Брондбю 1:2 Хорсенс Брондбю 4:1 Лехия Гданьск Брондбю 3:2 Оденсе Лехия Гданьск 2:1 Брондбю Раннерс 2:2 Брондбю Интер Турку 2:0 Брондбю Брондбю 3:0 Силькеборг Брондбю 4:1 Интер Турку Унион Берлин 2:1 Брондбю
Последние игры между собой
Люнгбю: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 9
Брондбю: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 3
Брондбю 3:2 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 1:0 Брондбю Суперлига Дании Люнгбю 1:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:1 Люнгбю САС Лигаен Брондбю 1:0 Люнгбю САС Лигаен Люнгбю 1:2 Брондбю САС Лигаен Брондбю 1:1 Люнгбю САС Лигаен Люнгбю 3:3 Брондбю САС Лигаен Брондбю 2:1 Люнгбю Товарищеские матчи Люнгбю 2:2 Брондбю САС Лигаен Брондбю 2:2 Люнгбю Товарищеские матчи Брондбю 3:0 Люнгбю САС Лигаен
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|12
|9
|2
|1
|16 - 4
|29
|2.
|Копенгаген
|13
|9
|2
|2
|24 - 13
|29
|3.
|Раннерс
|12
|6
|2
|4
|20 - 12
|20
|4.
|Орхус
|13
|6
|2
|5
|20 - 14
|20
|5.
|Оденсе
|13
|6
|2
|5
|18 - 12
|20
|6.
|Брондбю
|0:0
|13
|6
|2
|5
|22 - 19
|20
|7.
|Нордшелланн
|13
|6
|2
|5
|24 - 21
|20
|8.
|Сённерйюск
|13
|4
|6
|3
|16 - 16
|18
|9.
|Ольборг
|13
|5
|2
|6
|18 - 15
|17
|10.
|Люнгбю
|0:0
|13
|5
|2
|6
|14 - 20
|17
|11.
|Хорсенс
|13
|4
|2
|7
|10 - 22
|14
|12.
|Хобро
|13
|2
|6
|5
|13 - 18
|12
|13.
|Эсбьерг
|13
|2
|3
|8
|10 - 22
|9
|14.
|Силькеборг
|13
|1
|3
|9
|19 - 36
|6
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