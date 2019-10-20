Дания: Суперлига Дании 2019-2020

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Люнгбю
0:0
Первый тайм: 23'

Стадион:
Брондбю
0' 23'
31
Thomas
Mikkelsen
III
18
Шиембе
Кевин
14
Nikolaj
Geertsen
6
Frederik
Winther2
9
Фосгаард
Лассе
21
Kasper
Enghardt
30
Ромер
Марсель
4
Да
Силва
Патрик
10
Чорлу
Резан
16
Нильсен
Эмиль
8
Gustav
Marcussen
1
Швебе
Марвин
6
Херманнссон
Хьёртур
5
Махсо
Андреас
4
Рустед
Сигурд
14
Менса
Кевин
7
Кайзер
Доминик
22
Радошевич
Йосип
10
Мукхтар
Хани
3
Юнг
Антони
27
Хедлунд
Симон
20
Вильчек
Камиль
Люнгбю
3-4-1-2
Брондбю
3-5-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Люнгбю Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Нордшелланн 1:1 Люнгбю Люнгбю 2:1 Хобро Силькеборг 2:3 Люнгбю Люнгбю 0:3 Митьюлланд
Фремад Амагер 1:1 Люнгбю Хорсенс 2:1 Люнгбю Люнгбю 2:0 Раннерс Эсбьерг 1:0 Люнгбю Копенгаген 2:0 Люнгбю Люнгбю 2:1 Орхус Люнгбю 0:3 Сённерйюск Оденсе 4:1 Люнгбю Люнгбю 2:0 Ольборг Люнгбю 1:0 Хельсингёр Люнгбю 1:0 ХБ Кеге Вендсиссель 2:2 Люнгбю Люнгбю 2:1 Вендсиссель Хельсингёр 1:2 Люнгбю Люнгбю 2:0 Нествед Роскилле 1:2 Люнгбю
Брондбю Последние 20 матчей: +9 =1 -10
Брондбю 3:1 Копенгаген Сённерйюск 2:1 Брондбю Скив 2:3 Брондбю Эсбьерг 3:1 Брондбю
Брондбю 4:2 Нордшелланн Митьюлланд 1:0 Брондбю Брондбю 0:3 Орхус Брондбю 2:1 Ольборг Брага 3:1 Брондбю Хобро 0:2 Брондбю Брондбю 2:4 Брага Брондбю 1:2 Хорсенс Брондбю 4:1 Лехия Гданьск Брондбю 3:2 Оденсе Лехия Гданьск 2:1 Брондбю Раннерс 2:2 Брондбю Интер Турку 2:0 Брондбю Брондбю 3:0 Силькеборг Брондбю 4:1 Интер Турку Унион Берлин 2:1 Брондбю

Последние игры между собой

Люнгбю: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 9
Брондбю: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 3
Люнгбю 1:3 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 5:3 Люнгбю Суперлига Дании Брондбю 0:2 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 1:2 Брондбю Суперлига Дании
Брондбю 3:2 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 1:0 Брондбю Суперлига Дании Люнгбю 1:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:1 Люнгбю САС Лигаен Брондбю 1:0 Люнгбю САС Лигаен Люнгбю 1:2 Брондбю САС Лигаен Брондбю 1:1 Люнгбю САС Лигаен Люнгбю 3:3 Брондбю САС Лигаен Брондбю 2:1 Люнгбю Товарищеские матчи Люнгбю 2:2 Брондбю САС Лигаен Брондбю 2:2 Люнгбю Товарищеские матчи Брондбю 3:0 Люнгбю САС Лигаен
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 12 9 2 1 16 - 4 29
2. Копенгаген 13 9 2 2 24 - 13 29
3. Раннерс 12 6 2 4 20 - 12 20
4. Орхус 13 6 2 5 20 - 14 20
5. Оденсе 13 6 2 5 18 - 12 20
6. Брондбю 0:0 13 6 2 5 22 - 19 20
7. Нордшелланн 13 6 2 5 24 - 21 20
8. Сённерйюск 13 4 6 3 16 - 16 18
9. Ольборг 13 5 2 6 18 - 15 17
10. Люнгбю 0:0 13 5 2 6 14 - 20 17
11. Хорсенс 13 4 2 7 10 - 22 14
12. Хобро 13 2 6 5 13 - 18 12
13. Эсбьерг 13 2 3 8 10 - 22 9
14. Силькеборг 13 1 3 9 19 - 36 6
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lyngby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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