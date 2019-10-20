Дания: Суперлига Дании 2019-2020
Орхус
3:2
Второй тайм: 50'
Стадион: Ceres Park
Силькеборг
0:1
26' ГолХебо Матиас
1:1
28' ГолMustapha Bundu
2:1
30' ГолМортенсен Патрик
2:2
42' ГолШварц Ронни
3:2
48' ГолМортенсен Патрик
29
Блуме
Брор
30
Ромо
Рафаэль
23
Лесняк
Филип
13
Хебо
Матиас
29
Шварц
Ронни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Блуме БрорПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Gift LinksПолузащитник
- Нападающий
-
39 Magnus Anbo
-
-
Главный тренер: Нильсен Давид
- Основной состав
-
30 Ромо РафаэльВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Лесняк ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Хебо МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Шварц РонниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Emil HoltenНападающий
-
-
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
26'
0:1
28'
1:1
30'
42'
2:2
48'
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
8 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 1
-
7 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
Предыдущие игры
Орхус Последние 20 матчей: +11 =4 -5Раннерс 2:0 Орхус Орхус 3:1 Нордшелланн ВСК Орхус 1:3 Орхус Оденсе 1:2 Орхус
Силькеборг Последние 20 матчей: +8 =3 -9Фредерисия 3:4 Силькеборг Силькеборг 1:2 Митьюлланд ХИК 0:1 Силькеборг Копенгаген 4:2 Силькеборг
Силькеборг 2:3 Люнгбю Силькеборг 0:3 Оденсе Херлев 1:3 Силькеборг Раннерс 2:0 Силькеборг Эсбьерг 2:2 Силькеборг Силькеборг 3:3 Сённерйюск Нордшелланн 2:2 Силькеборг Силькеборг 2:3 Хобро Ольборг 3:1 Силькеборг Силькеборг 0:3 Хорсенс Брондбю 3:0 Силькеборг Треллеборг 1:2 Силькеборг Силькеборг 3:0 Вендсиссель Вайле 1:3 Силькеборг Силькеборг 2:0 Нюкёбинг Фремад Амагер 3:4 Силькеборг
Последние игры между собой
Орхус: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 7
Силькеборг: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 8
Орхус 2:0 Силькеборг Товарищеские матчи Силькеборг 0:2 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:3 Силькеборг Суперлига Дании Орхус 0:0 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 1:0 Орхус Суперлига Дании Силькеборг 0:1 Орхус Кубок Силькеборг 3:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 3:3 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 0:4 Орхус Суперлига Дании Силькеборг 2:1 Орхус Суперлига Орхус 0:2 Силькеборг САС Лигаен Силькеборг 1:1 Орхус САС Лигаен Силькеборг 1:4 Орхус САС Лигаен Орхус 1:2 Силькеборг САС Лигаен Орхус 2:2 Силькеборг САС Лигаен
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|12
|9
|2
|1
|16 - 4
|29
|2.
|Копенгаген
|12
|8
|2
|2
|21 - 12
|26
|3.
|Орхус
|2:2
|13
|6
|3
|4
|19 - 12
|21
|4.
|Раннерс
|12
|6
|2
|4
|20 - 12
|20
|5.
|Оденсе
|13
|6
|2
|5
|18 - 12
|20
|6.
|Нордшелланн
|3:1
|13
|6
|2
|5
|23 - 21
|20
|7.
|Брондбю
|12
|6
|1
|5
|22 - 19
|19
|8.
|Сённерйюск
|1:3
|13
|4
|6
|3
|16 - 15
|18
|9.
|Ольборг
|13
|5
|2
|6
|18 - 15
|17
|10.
|Люнгбю
|12
|5
|1
|6
|14 - 20
|16
|11.
|Хорсенс
|13
|4
|2
|7
|10 - 22
|14
|12.
|Хобро
|13
|2
|6
|5
|13 - 18
|12
|13.
|Эсбьерг
|12
|2
|3
|7
|9 - 19
|9
|14.
|Силькеборг
|2:2
|13
|0
|4
|9
|17 - 35
|4
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