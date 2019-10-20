Дания: Суперлига Дании 2019-2020

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Орхус
3:2
Второй тайм: 50'

Стадион:
Силькеборг
0'
0:1
26' Гол
Хебо Матиас
1:1
28' Гол
Mustapha Bundu
2:1
30' Гол
Мортенсен Патрик
2:2
42' Гол
Шварц Ронни
3:2
48' Гол
Мортенсен Патрик
50'
26
Йованович
Александар
II
13
Мунксгор
Александер
3
Бакман
Никлас
18
Йулсгор
Йеспер
16
Casper
Nielsen3
20
Zachary
Duncan
6
Поульсен
Николай
II
29
Блуме
Брор
19
Mustapha
Bundu
9
Мортенсен
Патрик
7
Анкерсен
Якоб
30
Ромо
Рафаэль
26
Rasmus
Carstensen
32
Фредерик
Алвес
Ибсен
25
Anders
Hagelskjaer
6
Меллер
Фредерик
23
Лесняк
Филип
19
Nicolai
Vallys
13
Хебо
Матиас
21
Mads
Emil
Madsen
7
Jeppe
Okkels
29
Шварц
Ронни
Орхус
4-3-3
Силькеборг
4-1-4-1

Ход матча

26'
0:1
Хебо Матиас
(Jeppe Okkels)
28'
Mustapha Bundu
(Йулсгор Йеспер)
1:1
30'
Мортенсен Патрик
(Casper Nielsen3)
2:1
42'
2:2
Шварц Ронни
(Jeppe Okkels)
48'
Мортенсен Патрик
(Мунксгор Александер)
3:2

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 8 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Предыдущие игры

Орхус Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Раннерс 2:0 Орхус Орхус 3:1 Нордшелланн ВСК Орхус 1:3 Орхус Оденсе 1:2 Орхус
Орхус 3:0 Ольборг Марсталь/Рисе 2:6 Орхус Орхус 1:0 Эсбьерг Брондбю 0:3 Орхус Орхус 2:0 Хорсенс Сённерйюск 0:0 Орхус Люнгбю 2:1 Орхус Орхус 0:1 Митьюлланд Копенгаген 2:1 Орхус Хобро 1:1 Орхус Раннерс 1:1 Орхус Хорсенс 0:3 Орхус Орхус 1:1 Раннерс Раннерс 2:1 Орхус Орхус 2:0 Ольборг Ольборг 0:1 Орхус
Силькеборг Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Фредерисия 3:4 Силькеборг Силькеборг 1:2 Митьюлланд ХИК 0:1 Силькеборг Копенгаген 4:2 Силькеборг
Силькеборг 2:3 Люнгбю Силькеборг 0:3 Оденсе Херлев 1:3 Силькеборг Раннерс 2:0 Силькеборг Эсбьерг 2:2 Силькеборг Силькеборг 3:3 Сённерйюск Нордшелланн 2:2 Силькеборг Силькеборг 2:3 Хобро Ольборг 3:1 Силькеборг Силькеборг 0:3 Хорсенс Брондбю 3:0 Силькеборг Треллеборг 1:2 Силькеборг Силькеборг 3:0 Вендсиссель Вайле 1:3 Силькеборг Силькеборг 2:0 Нюкёбинг Фремад Амагер 3:4 Силькеборг

Последние игры между собой

Орхус: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 7
Силькеборг: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 8
Силькеборг 2:5 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:1 Силькеборг Суперлига Дании Орхус 3:1 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 2:1 Орхус Суперлига Дании
Орхус 2:0 Силькеборг Товарищеские матчи Силькеборг 0:2 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:3 Силькеборг Суперлига Дании Орхус 0:0 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 1:0 Орхус Суперлига Дании Силькеборг 0:1 Орхус Кубок Силькеборг 3:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 3:3 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 0:4 Орхус Суперлига Дании Силькеборг 2:1 Орхус Суперлига Орхус 0:2 Силькеборг САС Лигаен Силькеборг 1:1 Орхус САС Лигаен Силькеборг 1:4 Орхус САС Лигаен Орхус 1:2 Силькеборг САС Лигаен Орхус 2:2 Силькеборг САС Лигаен
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 12 9 2 1 16 - 4 29
2. Копенгаген 12 8 2 2 21 - 12 26
3. Орхус 2:2 13 6 3 4 19 - 12 21
4. Раннерс 12 6 2 4 20 - 12 20
5. Оденсе 13 6 2 5 18 - 12 20
6. Нордшелланн 3:1 13 6 2 5 23 - 21 20
7. Брондбю 12 6 1 5 22 - 19 19
8. Сённерйюск 1:3 13 4 6 3 16 - 15 18
9. Ольборг 13 5 2 6 18 - 15 17
10. Люнгбю 12 5 1 6 14 - 20 16
11. Хорсенс 13 4 2 7 10 - 22 14
12. Хобро 13 2 6 5 13 - 18 12
13. Эсбьерг 12 2 3 7 9 - 19 9
14. Силькеборг 2:2 13 0 4 9 17 - 35 4
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ceres Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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