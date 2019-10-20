Дания: Суперлига Дании 2019-2020
Хорсенс
0:0
Первый тайм: 19'
Стадион: Casa Arena Horsens
Хобро
11
Peter
Nymann
79
Jannik
Pohl
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Peter NymannЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
79 Jannik PohlНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Бо Энриксен
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Бабаян ЭдгарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
21 Yosef Samuel
-
-
Главный тренер: Петер Соренсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Хорсенс Последние 20 матчей: +7 =4 -9Оденсе 3:0 Хорсенс Тистед 1:2 Хорсенс Хорсенс 1:1 Эсбьерг Раннерс 2:1 Хорсенс
Сённерйюск 0:0 Хорсенс БК Унион 0:2 Хорсенс Хорсенс 2:1 Люнгбю Хорсенс 0:5 Ольборг Орхус 2:0 Хорсенс Хорсенс 0:2 Митьюлланд Брондбю 1:2 Хорсенс Хорсенс 0:2 Копенгаген Силькеборг 0:3 Хорсенс Хорсенс 0:3 Нордшелланн Хорсенс 0:4 Ольборг Хорсенс 1:1 Хобро Хорсенс 0:3 Орхус Хорсенс 3:1 Хельсингёр Хорсенс 1:1 Вендсиссель Вендсиссель 0:1 Хорсенс
Хобро Последние 20 матчей: +5 =9 -6Хобро 0:2 Ольборг Люнгбю 2:1 Хобро Хобро 1:1 Сённерйюск Хобро 2:1 Копенгаген
Последние игры между собой
Хорсенс: победы: 1, ничьи: 6, поражения: 3
Хобро: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|12
|9
|2
|1
|16 - 4
|29
|2.
|Копенгаген
|12
|8
|2
|2
|21 - 12
|26
|3.
|Раннерс
|12
|6
|2
|4
|20 - 12
|20
|4.
|Орхус
|12
|6
|2
|4
|17 - 10
|20
|5.
|Оденсе
|13
|6
|2
|5
|18 - 12
|20
|6.
|Брондбю
|12
|6
|1
|5
|22 - 19
|19
|7.
|Сённерйюск
|12
|4
|6
|2
|15 - 12
|18
|8.
|Нордшелланн
|12
|5
|2
|5
|20 - 20
|17
|9.
|Ольборг
|13
|5
|2
|6
|18 - 15
|17
|10.
|Люнгбю
|12
|5
|1
|6
|14 - 20
|16
|11.
|Хобро
|0:0
|13
|2
|7
|4
|13 - 17
|13
|12.
|Хорсенс
|0:0
|13
|3
|3
|7
|9 - 22
|12
|13.
|Эсбьерг
|12
|2
|3
|7
|9 - 19
|9
|14.
|Силькеборг
|12
|0
|3
|9
|15 - 33
|3
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