Дания: Суперлига Дании 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2019-2020
Хорсенс
0:0
Первый тайм: 19'

Стадион:
Хобро
0' 19'
22
Michael
Lansing
11
Peter
Nymann
4
Malte
Kiilerich
Hansen
33
Alexander
Ludwig
II
5
Ламб
Микаэл
18
Louka
Andreasen
8
Bjarke
Jacobsen
7
Peter
Therkildsen
19
Jonas
Thorsen
79
Jannik
Pohl
44
Брок-Мадсен
Николай
1
Jesper
Rask
3
Jesper
Boege
5
Ахмедходжич
Анел
24
Rasmus
Minor
Petersen
27
Mathias
Haarup
11
Emmanuel
Sabbi
18
Christian
Cappis
14
Педерсен
Миккель
17
Бабаян
Эдгар
10
Киркеволд
Пол
9
Imed
Louati1
Хорсенс
4-4-2
Хобро
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Хорсенс Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Оденсе 3:0 Хорсенс Тистед 1:2 Хорсенс Хорсенс 1:1 Эсбьерг Раннерс 2:1 Хорсенс
Сённерйюск 0:0 Хорсенс БК Унион 0:2 Хорсенс Хорсенс 2:1 Люнгбю Хорсенс 0:5 Ольборг Орхус 2:0 Хорсенс Хорсенс 0:2 Митьюлланд Брондбю 1:2 Хорсенс Хорсенс 0:2 Копенгаген Силькеборг 0:3 Хорсенс Хорсенс 0:3 Нордшелланн Хорсенс 0:4 Ольборг Хорсенс 1:1 Хобро Хорсенс 0:3 Орхус Хорсенс 3:1 Хельсингёр Хорсенс 1:1 Вендсиссель Вендсиссель 0:1 Хорсенс
Хобро Последние 20 матчей: +5 =9 -6
Хобро 0:2 Ольборг Люнгбю 2:1 Хобро Хобро 1:1 Сённерйюск Хобро 2:1 Копенгаген
Вайгорд 2:1 Хобро Нордшелланн 2:1 Хобро Хобро 0:0 Оденсе Митьюлланд 1:1 Хобро Хобро 0:2 Брондбю Силькеборг 2:3 Хобро Хобро 2:2 Раннерс Эсбьерг 1:1 Хобро Хобро 1:1 Орхус Хобро 0:0 Фредерисия Хорсенс 1:1 Хобро Виборг 0:2 Хобро Хобро 1:0 Виборг Вайле 0:2 Хобро Хобро 0:1 Вайле Ольборг 1:1 Хобро

Последние игры между собой

Хорсенс: победы: 1, ничьи: 6, поражения: 3
Хобро: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 1
Хорсенс 1:1 Хобро Товарищеские матчи Хобро 0:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 2:2 Хобро Суперлига Дании Хобро 1:1 Хорсенс Суперлига Дании
Хорсенс 2:2 Хобро Суперлига Дании Хобро 2:2 Хорсенс Товарищеские матчи Хорсенс 0:1 Хобро Товарищеские матчи Хобро 2:0 Хорсенс Первый дивизион Хорсенс 2:0 Хобро Первый дивизион Хорсенс 2:5 Хобро Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 12 9 2 1 16 - 4 29
2. Копенгаген 12 8 2 2 21 - 12 26
3. Раннерс 12 6 2 4 20 - 12 20
4. Орхус 12 6 2 4 17 - 10 20
5. Оденсе 13 6 2 5 18 - 12 20
6. Брондбю 12 6 1 5 22 - 19 19
7. Сённерйюск 12 4 6 2 15 - 12 18
8. Нордшелланн 12 5 2 5 20 - 20 17
9. Ольборг 13 5 2 6 18 - 15 17
10. Люнгбю 12 5 1 6 14 - 20 16
11. Хобро 0:0 13 2 7 4 13 - 17 13
12. Хорсенс 0:0 13 3 3 7 9 - 22 12
13. Эсбьерг 12 2 3 7 9 - 19 9
14. Силькеборг 12 0 3 9 15 - 33 3
  • Первый тайм
  • Угловой
    18'
    Йонас Торсен из команды Хорсенс разыграл угловой с левого угла.
  • 18'
    Хорсенс начинает контратаку
  • 17'
    Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 16'
    Хорошо играет на выходе Майкл Лансинг - мяч в ее руках
  • Угловой
    16'
    Педерсен Миккель из команды Хобро подал угловой слева.
  • 15'
    Имед Луати из команды Хобро пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 15'
    Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 14'
    Хорошо играет на выходе Майкл Лансинг - мяч в ее руках
  • 14'
    Эммануэль Сабби из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
  • 13'
    Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 12'
    Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 12'
    Александр Людвиг нанес удар головой, но Йеспер Раск спокойно отбил мяч.
  • 11'
    Ахмедходжич Анел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 11'
    Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 10'
    Хорошо играет на выходе Майкл Лансинг - мяч в ее руках
  • 10'
    Кристиан Каппис из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
  • 10'
    Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 9'
    Удар от ворот произведет Хобро
  • 8'
    Кристиан Каппис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 8'
    Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 7'
    Ахмедходжич Анел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 7'
    Лука Прип из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
  • 7'
    Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    7'
    Йонас Торсен из команды Хорсенс подал угловой слева.
  • 7'
    Ахмедходжич Анел предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 6'
    Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 6'
    Ахмедходжич Анел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 6'
    Ламб Микаэл из команды Хорсенс забрасывает мяч в штрафную.
  • 5'
    Лука Прип из команды Хорсенс плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.
  • 4'
    Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 4'
    Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Удар от ворот произведет Хорсенс
  • 3'
    Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Матиас Хааруп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 2'
    Ламб Микаэл из команды Хорсенс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 1'
    Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Хорошо играет на выходе Майкл Лансинг - мяч в ее руках
  • 1'
    О, нет. Из многообещающей позиции Эммануэль Сабби из команды Хобро наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
  • 1'
    Матиас Хааруп из команды Хобро сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Хобро начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Casa Arena Horsens. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...